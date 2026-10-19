Atacurile rusești asupra navelor din Marea Neagră, în atenția Parlamentului European. Eurodeputații, reuniți în sesiune plenară, vor vota o rezoluție

Parlamentul European se reunește în perioada 19-22 octombrie într-o nouă sesiune plenară la Strasbourg, prilej cu care deputații europeni vor dezbate cu privire la escaladarea atacurilor rusești în UE, în special asupra transportului maritim din Marea Neagră. De asemenea, pe agendă se regăsesc și drepturile pasagerilor în UE, dar și viitoarea politică de coeziune.

Escaladarea atacurilor rusești în UE, în special asupra transportului maritim din Marea Neagră : Marți, eurodeputații vor dezbate incursiunile și loviturile rusești pe teritoriul UE cu șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, și vor vota joi o rezoluție. Dezbaterea are loc în contextul dronelor care au lovit recent mai multe nave în largul coastelor Bulgariei și României la Marea Neagră. În ultimele luni, avioanele rusești și vehiculele aeriene fără pilot au încălcat, de asemenea, în mod repetat spațiul aerian al mai multor state membre ale UE. Ridicarea sancțiunilor UE asupra importurilor de blană de samur din Rusia. Într-o dezbatere separată, joi după-amiază, deputații vor interpela Comisia cu privire la decizia sa de a elimina din cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei interdicția privind blana de samur, folosită pentru a produce haine și îmbrăcăminte de blană de înaltă calitate, care a fost introdusă în urmă cu câteva luni.

O mai bună asigurare a respectării drepturilor : Marți, PE va da undă verde finală normelor actualizate ale UE pentru a îmbunătăți protecția și informațiile pe care pasagerii le primesc în cazul în care călătoriile sunt perturbate. Noua lege, convenită cu Consiliul în iunie 2026, clarifică normele privind rambursarea în cazul anulărilor atunci când zborurile sunt rezervate printr-un intermediar. Pasagerii au dreptul de a primi rambursarea integrală, inclusiv a oricărei taxe de intermediere, iar intermediarii vor trebui să informeze pasagerii în momentul rezervării cu privire la modalitățile de rambursare aplicabile.

O politică de coeziune mai puternică pentru orașele și regiunile frontaliere estice ale UE: Deputații vor solicita ca viitoarea politică de coeziune să susțină „dreptul de a rămâne” în orașele UE și să consolideze sprijinul pentru regiunile care se confruntă cu agresiunea Rusiei. Cele două rapoarte vin într-un moment decisiv pentru viitoarea arhitectură a politicii de coeziune a UE, întrucât Parlamentul își finalizează poziția cu privire la mai multe dosare care cuprind pachetul legislativ post-2027, inclusiv planurile naționale și regionale de parteneriat (PNPP), Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune, Interreg și alte instrumente conexe, înainte de negocierile interinstituționale.

Restul agendei plenare poate fi consultată aici.