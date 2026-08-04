Atacurile asupra infrastructurii energetice vor determina soarta războiului, subliniază ministrul ucrainean al Energiei: E ca și cum am fi în a 12-a rundă și fiecare boxer speră ca adversarul să cadă primul

Ucraina și Rusia sunt angajate într-o luptă pentru a-și distruge reciproc sistemele energetice — o campanie care va determina cursul oricăror viitoare negocieri de pace, a declarat pentru Politico viceprim-ministrul și ministrul energiei din Ucraina, Denys Shmyhal.

„Putin vrea să distrugă sistemul nostru energetic și să ne destabilizeze economia și producția de armament. De asemenea, el speră că, iarna, societatea noastră va ceda din cauza epuizării și va exercita presiuni asupra conducerii pentru a semna capitularea”, a declarat Shmyhal într-un interviu exclusiv acordat din biroul său din capitala Ucrainei.

Ucraina ripostează printr-o campanie de atacuri cu rază lungă de acțiune împotriva rafinăriilor rusești, care a scos din funcțiune aproximativ 40% din capacitatea principală de rafinare a Rusiei și a provocat o penurie tot mai accentuată de combustibil în întreaga țară.

„E ca și cum am fi în runda a 12-a și fiecare boxer speră ca adversarul său să cadă primul”, a spus Shmyhal.

Shmyhal a afirmat că Kievul speră ca atacurile sale, precum și sancțiunile impuse de aliați, să-l preseze pe liderul rus Vladimir Putin să pună capăt războiului în această toamnă. Dacă acest demers eșuează, Ucraina se va confrunta cu o nouă iarnă marcată de atacuri ale Rusiei asupra infrastructurii sale energetice — o repetare a campaniei de anul trecut, care a cufundat orașele ucrainene într-un frig întunecat.

„Obiectivul Rusiei este acum să ne distrugă rețelele de alimentare cu apă. Iarna trecută au vizat rețelele de electricitate și încălzire, dar puteai totuși să supraviețuiești dacă aveai gaz și apă în timpul întreruperilor de curent. Este dificil să supraviețuiești mai mult de trei zile fără apă și canalizare”, a spus Shmyhal.

Pentru a face față iernii, Ucraina are nevoie de rachete interceptoare PAC-3 pentru sistemele sale de apărare aeriană Patriot, cu scopul de a doborî rachetele balistice rusești. Președintele Volodimir Zelenski a menționat un obiectiv de 300 de rachete interceptoare.

Cu toate acestea, stocurile SUA sunt reduse din cauza războiului împotriva Iranului; în prezent, Kievul și aliații săi exercită presiuni asupra unor țări precum Spania și Grecia pentru a-și dona rachetele PAC-3 către Ucraina.

Luni, Zelenski a subliniat că campania în curs a Ucrainei împotriva Rusiei, alături de sancțiunile înăsprite, reprezintă o prioritate, sperând că aceasta „nu va lăsa Rusiei altă alternativă decât pacea”.

„Însă înțelegem foarte bine cu cine avem de-a face și că Putin speră să prelungească și mai mult acest război”, a spus el, avertizând asupra unui război energetic în timpul iernii.

Pe lângă consolidarea apărării, Ucraina își întărește și reziliența în domeniul energetic și al infrastructurii, a afirmat Shmyhal.

Ucraina construiește structuri de protecție pentru instalațiile de stocare a energiei electrice, a apei și a gazelor, menite să le protejeze de atacurile rusești. De asemenea, distribuie cazane modulare și generatoare de energie, care sunt mai mici și mai dispersate decât centralele electrice convenționale, ceea ce le face mai greu de distrus de către Rusia.

Fără energie electrică, Ucraina se confruntă cu dificultăți în fabricarea armelor, pomparea apei, funcționarea spitalelor și menținerea activității industriale, iar milioane de oameni sunt nevoiți să înghețe în propriile locuințe.