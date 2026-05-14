Atacurile Rusiei asupra Ucrainei „contrazic” sugestia lui Putin potrivit căreia războiul se apropie de final, transmite Friedrich Merz 

Cancelarul german Friedrich Merz a condamnat cu fermitate atacurile rusești asupra Ucrainei din noaptea trecută și a respins sugestia lui Vladimir Putin potrivit căreia unul dintre predecesorii săi ar putea juca un rol în negocierea unui acord de pace, informează

Într-un discurs ținut la Aachen, Merz a afirmat că, deși Ucraina și Europa „doresc să contribuie la încheierea cât mai rapidă a acestui război teribil”, atacurile rusești „vorbesc o altă limbă” decât sugestiile lui Putin, potrivit cărora războiul s-ar apropia de final.

„Dorința de a discuta necesită voință de dialog din partea ambelor părți”, a spus el.

Într-o declarație care a sunat ca o respingere foarte clară a sugestiei lui Vladimir Putin ca fostul cancelar german Gerhard Schröder să acționeze ca mediator între Rusia și Europa, Merz a spus: „Nu în ultimul rând, noi, europenii, decidem singuri cine vorbește în numele nostru. Nimeni altcineva.”

Discursul amplu al cancelarului privind UE și rolul acesteia într-o lume în schimbare a inclus, de asemenea, o declarație fermă cu privire la politica comercială și economică a Europei față de alți parteneri globali, inclusiv SUA sub conducerea lui Donald Trump, acesta susținând că „Europa dispune cu siguranță de instrumente de putere”.

„Europa are ocazia să contribuie la modelarea noii ordini mondiale, pentru a se asigura că aceasta este guvernată de norme și reguli, în loc de samavolnicie și de legea celui mai puternic. Și alții depind de noi; nu doar noi de ei. Dacă demonstrăm că suntem gata să folosim această putere economică dacă este necesar, atunci putem realiza multe”, a spus el, pledând ca Europa să devină „o putere capabilă să înfrunte furtuna acestor vremuri noi”.

„Potențialul unei piețe unice europene este mai mare decât cel al Statelor Unite, așa că [ar trebui] să finalizăm în sfârșit piața unică așa cum a fost concepută inițial”, a susținut el, lunând cuvântul la Aachen, în cadrul unei ceremonii de decernare a prestigiosului premiu Carol cel Mare fostului prim-ministru italian, Mario Draghi, premiu acordat persoanelor „care au adus o contribuție semnificativă la pace, unitate și cooperare în Europa”.

În timpul zilei de miercuri, Rusia a lansat un atac de amploare asupra Ucrainei, la câteva ore după un atac anterior. Cel puțin șase persoane și-au pierdut viața.

Atacurile au avut loc pe fondul unui schimb de lovituri cu rază lungă de acțiune între Kiev și Moscova, după o scurtă încetare a focului, și în ciuda ultimei sugestii a lui Donald Trump că războiul s-ar putea încheia în curând.

Observatorii ucraineni au detectat cel puțin opt salve de drone rusești, inclusiv unele care au venit dinspre Belarus, ținta aparentă fiind infrastructura critică a Kievului.

Slovacia a anunțat că va închide punctele de trecere a frontierei cu Ucraina din motive de securitate, până la noi dispoziții, conform The Guardian.

Ultimele afirmații ale lui Trump privind progresele înregistrate în negocierile dintre Kiev și Moscova au fost făcute fără prea multe detalii și vin în continuarea unor afirmații similare, lipsite de temei. „Cred cu adevărat că sfârșitul războiului din Ucraina se apropie cu pași mari”, a declarat președintele SUA reporterilor în timp ce părăsea Casa Albă pentru a se îndrepta spre summitul de la Beijing.

Afirmațiile sale vin după remarcile lui Putin din weekend, conform cărora războiul pe care l-a pornit în Ucraina se apropie de final.

Europenii au privit cu scepticism aceste declarații, oficiali de la Berlin și Bruxelles recunoscând metodele de diversiune la care apelează constant Kremlinul pentru a distrage atenția de la realitate, anume că nu a reușit să obțină victorii notabile în ultima perioadă.