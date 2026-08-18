Atena consideră „ilegală” înființarea de către Turcia a două parcuri marine în Marea Mediterană și Marea Egee

Ministerul elen de Externe a calificat drept „ilegală” crearea de către Turcia a două parcuri marine, în măsura în care acestea se extind în ape internaționale și pe platoul continental al Greciei, potrivit unui comunicat publicat luni, informează AFP, citată de Agerpres.

Turcia a anunțat luni crearea a două arii marine protejate în Marea Mediterană, în largul coastelor Fethiye și Kas, și în nordul Mării Egee, în largul Dardanelelor, în jurul epavelor militare din Primul Război Mondial. Aceste zone vor fi desemnate drept „parc național marin”, conform decretului publicat în Jurnalul Oficial.

Parcul național marin Fethiye-Kas acoperă o suprafață de aproximativ 21.706 km2, iar cel din nordul Mării Egee se întinde pe 1.742 km2 în jurul orașelor Canakkale, Tekirdag și insula Gokceada, în largul Dardanelelor.

Pentru Atena, aceste „parcuri marine” turcești sunt situate în zone situate dincolo de apele teritoriale turce, iar anunțul privind înființarea lor „nu are niciun efect juridic” și „nu poate constitui un fapt împlinit”.

Ministerul elen de Externe subliniază că inițiativa Atenei de a crea parcuri marine naționale în Marea Ionică și Marea Egee s-a realizat „cu respectarea deplină a dreptului mării și exclusiv în apele teritoriale grecești”.

Astfel de inițiative din partea Ankarei „nu contribuie la consolidarea unui climat de bună vecinătate și compromit grav eforturile depuse pentru menținerea unor relații de înțelegere mutuală între cele două țări”, concluzionează Ministerul de Externe al Greciei.

Pentru partidul de stânga Syriza, „provocările turcești sunt fără sfârșit”. „Primul (parc) acoperă întreaga zonă maritimă din jurul insulei Kastellorizo, iar al doilea se întinde între Samothrace și Lemnos”, a subliniat secretarul general al partidului, Rena Dourou. Aceasta a criticat, în parlament, „absența unei strategii naționale a guvernului grec”, despre care a spus că „continuă să se complacă în calmul iluzoriu al Mării Egee”.

Tensiunile dintre Grecia și Turcia, rivale istorice, dar și aliate în cadrul NATO, reapar periodic.

În decembrie 2023, președintele turc Recep Tayyip Erdoğan și premierul grec Kyriakos Mitsotakis au semnat Declarația de la Atena privind relațiile de prietenie și buna vecinătate, prin care cele două țări și-au propus să detensioneze relațiile și să își îmbunătățească cooperarea.