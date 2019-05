Atuurile unice cu care președintele Klaus Iohannis merge la Consiliul European și la Summitul PPE pentru a negocia desemnarea viitorilor lideri ai instituțiilor UE

Președintele Klaus Iohannis va fi prezent marți la Bruxelles, la 48 de ore după ce peste 50% dintre români și dintre europeni și-au ales reprezentanții în Parlamentul European, la două reuniuni care vor pune bazele viitorului instituțional european: Consiliul European care va da startul tratativelor între șefii de stat sau de guvern pentru desemnarea noilor lideri ai instituțiilor UE și Summitul liderilor PPE, familia politică care a câștigat alegerile europene și care are un candidat la șefia Comisiei Europene în persoana lui Manfred Weber, Spitzenkandidat-ul care și-a lansat programul politic și la București, alături de Klaus Iohannis.

Summitul informal al liderilor europeni are loc la două zile după un scrutin care modifică substanțial balanța de putere, pornind de la distribuția mandatelor în hemiciclul democrației europene și până la sfârșitul epocii unei majorități tradiționale a forțelor de centru-dreapta și a celor de centru-stânga. Este arhi-cunoscut faptul că reuniunea are un rol de măsurare a preferințelor și de explorare a căilor prin care liderii europeni vor putea ajunge, cât mai curând cu putință, la un numitor comun în privința noii garnituri de lideri care vor trebui numiți în fruntea Comisiei Europene (inclusiv Colegiul comisarilor europeni), Consiliului European și a Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate, sub aceeași rubrică putând apărea discuții și propuneri inclusiv pentru președinția Parlamentului European, chiar dacă liderii UE nu au competențe în această direcție, și cea a Băncii Centrale Europene.

De această dată, însă, postura din care Klaus Iohannis va sta la aceeași masă cu liderii europeni este una unică pentru un președinte al României, iar atuurile de care șeful statului dispune pot trezi forța pe care România, pe finalul primei sale președinții a Consiliului UE, o poate exercita pentru a-și crește influența și pentru a face un salt spre rolul de actor major în configurarea viitorului Uniunii Europene. Aceste atuuri sunt trei la număr: (1) ”Spiritul de la Sibiu”, (2) pledoaria pentru apărarea valorilor europene bazată pe fapte, (3) moralul comparativ.

Găzduirea la Sibiu, în premieră de Ziua Europei, a unui summit al liderilor europeni în care Angela Merkel, Emmanuel Macron, Klaus Iohannis & co a fost momentul politic cel mai așteptat al primei președinții a României la Consiliul UE. Fără greutate decizională, Summitul și-a atins scopul, acela de a da, din nou, prospețime valorilor comune europene. Înaintea unor alegeri europene cruciale, amenințate de reculul forțelor pro-europene și avansarea agendei suveraniste, liderii europeni și-au luat angajamentul: ”Vom apăra o singură Europă – de la est la vest și de la nord la sud. În urmă cu treizeci de ani, milioane de oameni s-au luptat pentru unitate și pentru a fi liberi și au doborât Cortina de fier care a împărțit Europa în două timp de mai multe decenii. Nu vom lăsa loc de diviziuni care vin în contra interesului nostru colectiv. Vom rămâne uniți, la bine și la greu. Vom da dovadă de solidaritate în vremuri dificile și vom sta întotdeauna alături unii de ceilalți. Putem să ne exprimăm și ne vom exprima la unison”. Pe scurt, aceste fraze sunt ”Spiritul de la Sibiu”.

În calitate de autor moral al ”Spiritului de la Sibiu”, președintele Klaus Iohannis poate fi o voce decisivă în imprimarea unei căi de urmat pentru ca procedura de numire a conducerii instituțiilor UE să nu fie complicată și mai profund de apetitul clasic politic care rezultă din modificarea unui echilibru de forțe, cum este cazul după aceste alegeri europene.

Paradoxal, ”Spiritul de la Sibiu” este, în acest caz, cel mai îndepărtat atu. Președintele României se regăsește în termeni apreciativi în declarațiile omologilor și celorlalți lideri din Consiliul European, dar și a candidatului PPE la poziția de președinte al Comisiei Europene. Din postura liderului ”care a dat Uniunii Europene semnalul clar că poate avea încredere în viitorul României”, Klaus Iohannis merge la Bruxelles înzestrat cu cea mai puternică dovadă din interiorul unei democrații că România respinge categoric calea ”articolului 7” și a derapajelor de la valorile fundamentale și ale statului de drept. Dovada este, evident, dublul vot dat de peste 50% dintre români în cazul europarlamentarelor, și de peste 40% în privința referendumului, pentru ca România Europeană să nu mai fie alterată de la cursul său firesc: o aprofundare a apartenenței sale la Uniunea Europeană.

Pledoaria pentru apărarea valorilor europene în România, asemenea manifestațiilor civice din 2017, este bazată pe fapte și ea a fost validată la urne. În timp ce în Ungaria sau Polonia, state împotriva cărora instituțiile UE au activat ”opțiunea nucleară”, majoritatea cetățenilor au votat la alegerile europene pentru forțele de la putere aflate în coliziune cu Bruxelles-ul, în România, rezultatele indică o respingere categorică din partea cetățenilor a unui astfel de scenariu.

De ce moralul comparativ și ce semnifică el? Summitul de la Bruxelles de marți va fi ultimul pentru Theresa May, un premier britanic care și-a anunțat demisia și al cărei Partid Conservator a obținut cel mai slab rezultat din istorie la alegerile europene pe fondul unui Brexit, când prea iminent, când prea îndepărtat. Oricum, extrem de perturbator pentru viitorul UE. Din această perspectivă, am fi fost tentați să ne temem că subiectul Brexit va acapara discuțiile privind noul leadership european.

Însă Theresa May nu va fi un caz singular la reuniunea liderilor și de aici apare moralul comparativ. Pentru multe state membre și o parte a liderilor lor, alegerile europene fie au produs efecte neanticipate, fie au fost acompaniate de alte seturi de scrutine, care le pot afecta pozițiile de negociere. Cel mai la îndemână exemplu este însuși președintele francez, Emmanuel Macron. Preconizat a fi unul dintre cei mai implacabili lideri în tratativele privind noii șefi ai instituțiilor UE, îndeosebi din prisma opoziției sale față de ”automatizarea” procedurii Spitzenkandidat, lista renascentistă a liderului de la Elysee nu a putut să depăseașcă partidul de extremă dreapta al lui Marine Le Pen, rivala pe care Macron a învins-o la prezidențiale. Deși cu un număr cvasi-egal de mandate (22-23), rezultatul îi poate crea probleme liderului francez, mai ales că acesta a fost atins în urma unei prezențe de peste 50% la vot. Trei alte exemple sunt cancelarul austriac Sebastian Kurz și prim-miniștrii Belgiei și Greciei. Cu o zi înainte de summitul european de la Bruxelles, cabinetul lui Kurz a căzut în Parlament în urma înlăturii partidului de extremă-dreapta de la guvernare. Pentru Alexis Tsipras, înfrângerea la alegerile europene a determinat convocarea de alegeri anticipate, cu formațiunea pro-europeană de centru dreapta pornind ca mare favorită. Nu în ultimul rând, partidul premierului belgian Charles Michel, un potențial aspirant la fotoliul de președinte al Consiliului European, s-a clasat, duminică, pe locul al 7-lea la alegerile federale, organizate concomitent cu cele europene.

Chiar președintele Klaus Iohannis spunea în timpul uneia dintre lansările sale de carte din această perioadă că relațiile de lucru pe care și le-a construit cu liderii europeni i-au demonstrat că, pentru aceștia, România și cetățenii săi contează și își au un loc important pe agenda preocupărilor omologilor săi. Și din această instanță, moralul comparativ al rezultatelor la voturile din 26 mai îi conferă președintelui Klaus Iohannis o postură unică de a contribui substanțial la construirea un consens pentru numirea, în primul rând, a unui președinte al Comisiei Europene, funcția în jurul căreia sunt estimate a dura cele mai multe negocieri politice

Consiliul European de marți de la Bruxelles va fi doar prima bornă dintr-un proces de numiri pe care rezultatele alegerilor europene le vor genera până la finalul anului, în Europa. Noua balanță de putere din Parlamentul European, distanța relativ echilibrată între mandatele familiilor politice pro-europene, apelurile similare ale candidaților Manfred Weber și Frans Timmermans pentru coaliții politice în jurul lor, o repartiție echilibrată pe criterii geografice sau de gen și interesele liderilor și ale statelor, fie că ele se referă la poziții-cheie sau la măsuri concrete inovatoare – un pact pentru climă, buget al zonei euro sau apărare europeană – vor fi atât puncte de plecare, cât și elemente de control în identificarea unor decizii, fie unanime, fie cu majoritate calificată.