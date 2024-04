Au fost lansate două instrumente de alertă în temeiul Actului privind serviciile digitale și al Actului privind piețele digitale

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, candidată pentru un al doilea mandat, i-a criticat luni pe reprezentanţii lui Putin care încearcă să distrugă Uniunea Europeană din interior şi şi-a apărat palmaresul în prima dezbatere organizată înaintea alegerilor europene din iunie, informează AFP.

În timpul unei dezbateri cu reprezentanţii a şapte partide europene, actuala șefă a executivului european a fost ţinta criticilor, în special din partea europarlamentarului danez Anders Vistisen, membru al grupului ID (extrema dreaptă), care a declarat că mandatul său la conducerea Comisiei Europene a fost “un dezastru”.

Provenind din partea Partidului Popular European (PPE, dreapta), principala familie politică din Parlament, Ursula von der Leyen a amintit că cei doi candidaţi fruntaşi ai AfD (extrema dreaptă germană, membru al ID) la alegerile europene sunt “sub anchetă”, suspectaţi că sunt în solda preşedintelui rus Vladimir Putin.

Ea a cerut acestui grup politic să “şi cureţe casa înainte de a critica”.

În cadrul acestei dezbateri care a ţinut mai bine de o oră şi jumătate, organizată la Maastricht, orașul unde a fost semnatul Tratatul privind UE din 1992, de către Politico Europe, Ursula von der Leyen i-a denunţat pe “împuterniciţii lui Putin care încearcă să distrugă Uniunea Europeană din interior, prin dezinformare şi polarizare”, acuzându-l pe reprezentantul ID că “ar fi un (astfel de) exemplu”, relatează Agerpres.

Ea a exclus orice cooperare cu acest grup politic. Întrebată însă despre posibilitatea de a colabora cu grupul ECR (naţionalişti conservatori), din care face parte Reconquęte, formaţiunea francezului Eric Zemmour, dar şi partidul spaniol Vox, ea a estimat că “aceasta ar depinde de componenţa Parlamentului şi de cine este în acel grup”.

Un răspuns care l-a “uimit” pe luxemburghezul Nicolas Schmit, actualul comisar european pentru ocuparea forţei de muncă şi drepturile sociale, desemnat “spitzenkandidat” (candidat la preşedinţia Comisiei) de către Partidul Socialiştilor Europeni (PSE). “Nu putem împărţi valorile şi drepturile pe baza unor aranjamente politice”, a denunţat el.

Candidatului Partidului Stângii Europene (PGE), comunistul austriac Walter Baier, care pledează pentru o “soluţie politică” care să pună capăt războiului din Ucraina, Ursula von der Leyen i-a replicat:”Dacă vrem să punem capăt acestui război, Putin trebuie doar să oprească luptele”.

Preşedinta Comisiei Europene a apărat, de asemenea, Pactul Verde (Pactul Ecologic European), care a cristalizat furia fermierilor şi a stârnit din partea anumitor ţări, inclusiv Franţa, apeluri la o “pauză” de reglementare.

“În opinia mea, protecţia climei, competitivitatea economică şi justiţia socială pot merge mână în mână”, a asigurat fostul ministru german, acuzată de candidatul Verzilor, Bas Eickhout, că a “diluat Pactul Verde”.

Europe has given us so much – freedom, peace prosperity.

Today our values are under attack.

All of us who love Europe must stand proud and united.

I’m ready to run again, with all my energy and passion.

I’m asking for your support. pic.twitter.com/eszc6p2lpb

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen_epp) April 29, 2024