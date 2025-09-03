Au început lucrările de retehnologizare a Unității 1 de la Cernavodă. Ministrul Bogdan Ivan: O investiție strategică pentru securitatea energetică a României

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a participat miercuri la evenimentul care marchează demararea oficială a lucrărilor de retehnologizare a unității 1 de la CNE Cernavodă.

„Astăzi am pornit oficial retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă – o investiție strategică de 3 miliarde de euro pentru securitatea energetică a României! Această lucrare va însemna încă 30 de ani de funcționare pentru reactorul 1, care va continua să furnizeze energie curată, sigură și constantă pentru un milion de locuințe din România”, a subliniat ministrul.

Acesta a amintit că „energia nucleară acoperă deja aproximativ 20% din consumul național de electricitate”, iar retehnologizarea Unității 1 și construirea Unităților 3 și 4, din 2032, va transforma România în „exportator al excedentului de energie”.

„Cernavodă nu este doar un proiect tehnic, ci și un simbol al inteligenței și curajului românilor care au demonstrat că pot construi și opera una dintre cele mai sigure și performante tehnologii din lume”, a continuat ministrul Energiei.

Acesta a mulțumit partenerilor instituționali pentru sprijinul acordat acestui proiect: președintelui Nicușor Dan, președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, premierului Ilie Bolojan, colegilor din Guvernul României și specialiștilor de la NuclearElectrica.

Bogdan Ivan a mulțumit, de asemenea, „partenerilor noștri internaționali din Statele Unite ale Americii, Canada, Italia, Coreea de Sud și tuturor celor care muncesc zi de zi pentru ca România să fie mai puternică și mai independentă energetic!”

„Energia nucleară nu este doar despre prezent – este despre viitorul copiilor noștri, despre o Românie independentă energetic și competitivă economic”, a conchis ministrul Energiei.

În luna decembrie a anului trecut, Nuclearelectrica și consorțiul internațional Candu Energy Inc. format din o companie Atkins Réalis, Ansaldo Nucleare, Canadian Commercial Corporation și Korea Hydro & Nuclear Power Co au semnat contractul de Inginerie, Procurare și Construcție (EPC) pentru avansarea retehnologizării Unității 1 a CNE Cernavodă.

Domeniul principal de aplicare a contractului EPC constă în: elaborarea proiectului detaliat și a detaliilor de execuție, achiziționarea de echipamente și materiale, executarea lucrărilor de retubare și a lucrărilor de retehnologizare, precum și construirea infrastructurii necesare pentru proiectul de retehnologizare a Unității 1 a CNE Cernavodă.

Retehnologizarea Unității 1 de la CNE Cernavodă este un proiect major de investiții al SNN, care va prelungi durata de viață a unității cu 30 de ani, contribuind la atingerea obiectivelor de decarbonizare ale României prin evitarea a 5 milioane de tone de emisii de CO2 anual.