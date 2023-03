AUKUS: De pe coasta Pacificului, liderii SUA, Regatului Unit și Australiei au lansat programul submarinelor cu propulsie nucleară pentru a garanta securitatea globală

Alianță trilaterală de securitate AUKUS dintre Australia, Marea Britanie și SUA, lansată în urmă cu un an și jumătate și care a provocat furia Franței, a anunțat luni, din sudul Californiei, lângă Oceanul Pacific, o cooperare “fără precedent”. Președintele american Joe Biden, împreună cu premierul australian, Anthony Albanese, şi cel britanic, Rishi Sunak, au lansat luni un spectaculos program de submarine cu propulsie nucleară, menite să contracareze China în Pacific.

“Ne punem în cea mai bună poziţie posibilă pentru a face faţă împreună provocărilor de astăzi şi de mâine”, a spus preşedintele american, cu ochelarii de soare Aviator pe nas, de la o bază navală din San Diego, comentează AFP, potrivit Agerpres.

Biden, Sunak și Albanese au anunțat calea optimă pentru ca Australia să achiziționeze submarine cu propulsie nucleară (SSN) cu armament convențional în cadrul parteneriatului Australia, Regatul Unit și Statele Unite (AUKUS), a subliniat și Departamentul de Stat.

“Împreună cu Australia și Regatul Unit, dezvoltăm un nou submarin de ultimă generație pentru a ne asigura că Indo-Pacificul rămâne deschis și sigur. Vom reuni militarii, oamenii de știință, inginerii și constructorii noștri de nave – și vom crea locuri de muncă bine plătite în același timp”, a completat Biden, subliniind că democrațiile asigură propria securitate și a întregii lumi.

De partea sa, premierul britanic Rishi Sunak a anunțat că prima generație de submarine cu propulsie nucleară AUKUS vor fi construite în Marea Britanie. “O veste importantă pentru economia britanică și pentru securitatea globală”, a spus el.

“Ne protejăm popoarele. Ne apărăm valorile. Garantăm securitatea noastră pe termen lung”, a continuat Sunak.

