AUKUS: Emmanuel Macron îl acuză pe premierul australian, Scott Morrison, că a mințit în legătură cu contractul privind submarinele

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, participă azi și mâine la cea de-a 26-a Conferință a ONU privind schimbările climatice (COP26), care are loc la Glasgow, în perioada 31 octombrie – 12 noiembrie 2021.

„COP26 este un moment al adevărului pentru planurile noastre de a opri schimbările climatice. Europa s-a angajat să fie primul continent neutru din lume din punct de vedere climatic și să își unească forțele cu partenerii săi pentru o acțiune mai ambițioasă în domeniul climei. Cursa globală pentru un nivel net zero până la jumătatea secolului a început”, a transmis președinta Executivului European înaintea începerii reuniunii de azi.

COP26 is a moment of truth for our plans to stop climate change.

Europe is committed to be the first climate neutral continent in the world and join forces with its partners for more ambitious climate action.

The global race for net zero by mid-century is on. #COP26

