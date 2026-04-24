AUKUS: SUA aprobă primul contract major de 197 milioane de dolari pentru submarine destinate Australiei

Departamentul Apărării al SUA a atribuit primul contract major pentru dezvoltarea submarinelor nucleare în cadrul pactului de securitate AUKUS, marcând un pas concret în implementarea acordului strategic dintre Washington, Canberra și Londra, informează The Guardian.

Contractul, în valoare de 197 milioane de dolari, a fost acordat companiei General Dynamics Electric Boat și vizează lucrări de inginerie și proiectare necesare transferului de tehnologie pentru submarine cu propulsie nucleară către Australia. Finanțarea face parte din contribuția de 3 miliarde de dolari pe care guvernul australian o plătește Statelor Unite în cadrul AUKUS.

Programul prevede ca Australia să achiziționeze în anii 2030 mai multe submarine din clasa Virginia de la SUA, cel mai probabil nave deja utilizate. Totuși, livrările depind de capacitatea industriei americane de a produce suficiente unități pentru a nu afecta flota proprie.

În acest context, Marina SUA încearcă să accelereze ritmul de construcție a submarinelor la aproximativ 2,33 unități pe an, aproape dublu față de nivelul actual. Cu toate acestea, date prezentate recent în Congres indică o încetinire a producției la aproximativ 1,1 submarine anual, pe fondul întârzierilor persistente în construcție, în ciuda investițiilor semnificative.

Compania General Dynamics Electric Boat încearcă să reducă aceste întârzieri prin extinderea forței de muncă, urmând să angajeze aproximativ 4.600 de persoane suplimentare la șantierul naval din Groton, Connecticut.

Contractul anunțat include opțiuni care ar putea ridica valoarea totală la 930 de milioane de dolari.

Pe partea operațională, oficialii americani susțin că Australia este deja pregătită să găzduiască submarine din clasa Virginia, după modernizarea bazei navale HMAS Stirling, lângă Perth.

„Din punct de vedere al capabilităților existente […] am putea muta submarine la Stirling chiar astăzi”, a declarat Samuel Paparo, comandantul forțelor americane din Indo-Pacific.

Statele Unite intenționează să înceapă rotația submarinelor în Australia începând de anul viitor, ca parte a consolidării prezenței militare în regiune.

Pe termen lung, Australia intenționează să construiască cinci submarine pe teritoriul propriu, în Australia de Sud, folosind tehnologie americană și componente produse în Marea Britanie. Primele unități ar urma să fie livrate în anii 2040.

Programul AUKUS a fost discutat intens în Congresul SUA în această săptămână, iar oficialii americani susțin că proiectul avansează.

„Aceste fonduri […] sunt dovada că AUKUS nu este doar un plan pe hârtie”, a declarat congresmanul democrat Joe Courtney.