„Aurora 2026”: Aproximativ 18.000 de soldați din 13 țări participă la cel mai amplu exercițiu militar din acest an din Suedia 

Aproximativ 18.000 de soldați din 12 țări membre ale NATO și din Ucraina au început luni, în Suedia, cel mai amplu exercițiu militar din acest an din țara scandinavă – „Aurora 2026”, informează EFE, citat de Agerpres.

Exercițiul militar se va desfășura între 27 aprilie și 13 mai. Manevrele, efectuate de soldați din Suedia, Statele Unite, Regatul Unit, Franța, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Estonia, Letonia, Germania, Olanda, Canada și Ucraina, vor fi concentrate cu precădere în sudul țării și pe insula Gotland de la Marea Baltică.

Exercițiul are ca scop consolidarea capacităților de apărare în cooperare cu aliații și exersarea răspunsului la o amenințare militară gravă și care apare rapid, arată un comunicat al Forțelor Armate Suedeze.

Acesta include toate ramurile forțelor armate, precum și Garda Națională, și servește drept un test al planurilor operaționale într-un scenariu de pre-război.

Accentul se pune pe apărarea atât a Suediei, cât și a alianței, precum și pe consolidarea zonelor importante din punct de vedere strategic.

„În zona noastră imediată, Rusia reprezintă o amenințare semnificativă. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei ne-a adus la cea mai gravă situație de securitate de la al Doilea Război Mondial încoace, iar amenințarea rusească este cea care ne obligă să ne antrenăm capacitățile defensive”, a declarat contraamiralul Jonas Wikstrom într-un comunicat de presă al Forțelor Armate Suedeze.

Suedia a renunțat la politica seculară de neutralitate odată cu declanșarea războiului rus în Ucraina. Țara scandinavă a aderat la NATO în luna martie 2024.