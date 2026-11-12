Australia a semnat acordul de asociere la Orizont Europa, programul emblematic al UE în domeniul cercetării și inovării

Uniunea Europeană și Australia au semnat un acord care deschide calea pentru ca cercetătorii și organizațiile australiene să se alăture și să coordoneze proiecte în cadrul programului „Orizont Europa”, programul emblematic al UE în domeniul cercetării și inovării.

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, acordul a fost semnat astăzi la Bruxelles de către Ekaterina Zaharieva, comisarul pentru start-up-uri, cercetare și inovare, și de Tim Ayres, ministrul australian al industriei și inovării și ministrul științei.

Asocierea Australiei vizează Pilonul II al programului „Orizont Europa”, în valoare de 52,4 miliarde de euro, care finanțează proiecte de cercetare colaborativă în domenii precum sănătatea, clima, energia și tehnologiile digitale.

„Asocierea Australiei la programul <<Orizont Europa>> este mai mult decât un acord științific. Este o dovadă a încrederii, a ambiției și a valorilor comune care stau la baza parteneriatului nostru dintre UE și Australia. Prin aprofundarea acestui parteneriat, vom transforma cercetarea de excepție în soluții concrete pentru cetățenii noștri, ne vom consolida reziliența și vom contribui la construirea unei lumi mai sigure și mai prospere”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Noi oportunități de cooperare în domeniul cercetării

Acordul va permite cercetătorilor și organizațiilor australiene să se alăture și să conducă consorții internaționale și să aibă acces la finanțare în condiții similare cu cele ale omologilor lor din UE.

Participanții australieni vor păstra, de asemenea, accesul la anumite componente ale programului „Orizont Europa” deschise țărilor din afara UE în cadrul pilonului „Știință de excelență”, inclusiv la Acțiunile Marie Skłodowska-Curie, precum și la pilonul „Europa inovatoare”, sub rezerva condițiilor fiecărei cereri de propuneri.

Începând cu ianuarie 2027, dispozițiile tranzitorii vor permite entităților australiene să depună candidaturi la apelurile din cadrul pilonului II și să fie evaluate ca potențiali beneficiari. Se preconizează că procesul de asociere va fi finalizat oficial până la jumătatea anului 2027, după examinarea parlamentară în Australia.

Australia este unul dintre partenerii strategici importanți ai Uniunii Europene, relațiile bilaterale dintre cele două părți fiind consolidate în ultimele trei decenii. Baza cooperării în domeniul cercetării și tehnologiei a fost pusă în 1994, odată cu semnarea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Australia.

Orizont Europa este principalul program al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare în perioada 2021-2027, având un buget de 93,5 miliarde de euro. Programul finanțează proiecte menite să contribuie la tranziția verde și digitală, la competitivitatea economică și la găsirea de soluții pentru marile provocări societale.