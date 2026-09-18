Australia, după ce președinta PE a spus că și alte țări ar putea urma exemplul Canadei privind asocierea la UE: Ne concentrăm pe finalizarea acordului comercial „care ne va apropia și mai mult”

Guvernul australian a reacționat după ce președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a sugerat că și alte state ar putea urma exemplul Canadei și ar putea deveni „membri asociați” ai UE, dând drept exemplu Australia și Noua Zeelandă.

Deși purtătorul de cuvânt al guvernului australian a subliniat că relația țării cu UE „nu a fost niciodată mai puternică sau mai importantă”, acesta a afirmat că țara sa se concentrează pe finalizarea acordului comercial UE-Australia, „care ne va apropia și mai mult”.

„Acest acord, care apare o dată într-o generație, le oferă fermierilor, exportatorilor, producătorilor și întreprinderilor noastre acces la 27 de țări din UE și la 450 de milioane de consumatori. Australia este o națiune comercială, iar într-o perioadă de incertitudine globală, aprofundarea parteneriatelor noastre comerciale are sens din punct de vedere economic”, a declarat purtătorul de cuvânt pentru Euronews.

Un purtător de cuvânt al guvernului din Noua Zeelandă a precizat, de asemenea, într-o declarație pentru Reuters că „nu au avut loc discuții cu UE cu privire la posibilitatea ca Noua Zeelandă să devină membru asociat”.

Această declarație vine în urma știrii conform căreia președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a deschis calea pentru ca statul canadian să devină membru asociat al UE, în cadrul discursului său istoric privind Starea Uniunii Europene, ținut miercuri la Strasbourg.

Negocierile privind acordul comercial UE-Australia s-au încheiat în luna martie a anului trecut. Cu toate acestea, ambele părți trebuie să parcurgă încă un proces de ratificare, care ar putea fi îngreunat de îngrijorările fermierilor de ambele părți cu privire la cotele de carne incluse în acord.

Acordul stabilește cote pentru produsele sensibile, inclusiv carnea de vită australiană (30.600 de tone) și carnea de oaie/miel (25.000 de tone) pe an.

Însă agricultorii din UE se plâng că aceste cote se adaugă la accesul preferențial acordat prin alte acorduri comerciale, precum cel cu Mercosur, în timp ce sectorul australian al cărnii de vită solicita aproximativ 50.000 de tone pentru carnea sa.

Acordul s-a confruntat, de asemenea, cu o opoziție semnificativă din partea opoziției australiene, Coaliția Liberal-Națională solicitându-i ministrului australian al comerțului, Don Farrell, să renegocieze acordul.

Australia se clasează pe locul al doilea în lume ca exportator de carne de vită, după Brazilia. Discuțiile dintre Bruxelles și Canberra se întrerupseseră anterior, în 2023, din cauza dezacordurilor privind cotele agricole.