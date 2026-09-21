Austria conduce o coaliție de 13 state ale UE care cere o „curățenie profundă” a legislației europene și reducerea birocrației

Austria conduce o coaliție de 13 state membre care solicită Comisiei Europene să verifice sistematic dacă legislația UE existentă mai este necesară și să evalueze impactul asupra competitivității înaintea adoptării unor norme noi. Inițiativa urmărește reducerea birocrației, eliminarea obligațiilor fără valoare adăugată și crearea unui cadru legislativ mai favorabil investițiilor și inovării, potrivit Euronews.

Austria, Cehia, Danemarca, Germania, Estonia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Slovenia și Slovacia au semnat un document informal prin care cer o analiză sector cu sector a normelor europene.

România nu se numără printre semnatarii documentului.

Exercițiul ar urma să stabilească dacă legislația existentă mai este necesară, dacă trebuie actualizată sau dacă impune companiilor și administrațiilor sarcini care nu produc beneficii concrete.

„Legislația UE nu poate fi un scop în sine. Prin urmare, reținerea în materie de reglementare, pentru evitarea suprareglementării și a introducerii unor noi sarcini administrative, reprezintă o condiție pentru o legislație europeană solidă”, se arată în documentul coordonat de Austria și consultat de Euronews.

Documentul nu reprezintă o propunere legislativă oficială, ci prezintă poziția comună a statelor semnatare și urmărește să influențeze viitoarele inițiative ale Comisiei.

Demersul precedă lansarea unei noi Alianțe pentru reducerea sarcinii birocratice, concepută ca o rețea permanentă a statelor membre care susțin simplificarea normelor atât la nivel european, cât și național.

Cele 13 guverne cer ca proiectele legislative noi să fie evaluate sistematic din perspectiva efectelor asupra competitivității economice. În același timp, UE ar trebui să adopte norme numai atunci când obiectivele urmărite nu pot fi realizate suficient de bine de statele membre, în conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității prevăzute de Tratate.

Coaliția propune și organizarea unui „An european al implementării și consolidării”, dedicat cu prioritate aplicării legislației existente, simplificării normelor și evaluării efectului cumulat al obligațiilor impuse companiilor.

În această perioadă, instituțiile europene ar urma să se concentreze și asupra interoperabilității sistemelor, armonizării aplicării normelor, eliminării raportărilor repetitive și adoptării numai a modificărilor legislative considerate indispensabile.

Statele semnatare susțin că obiectivul nu este dereglementarea, ci o „curățenie legislativă profundă” prin care normele inutile să fie eliminate, iar cele necesare să devină mai simple, coerente și predictibile.

Documentul solicită ca fiecare nouă obligație importantă de raportare sau conformare să fie precedată de o evaluare a cerințelor existente în același domeniu. Analiza ar trebui să determine dacă acestea pot fi reunite, simplificate sau eliminate înaintea introducerii altora noi.

Legislația europeană ar urma să fie evaluată în funcție de mai multe criterii: posibilitatea aplicării efective, predictibilitatea juridică, coerența cu alte norme, fundamentarea pe dovezi, contribuția la competitivitate și respectarea delimitării atribuțiilor dintre UE și autoritățile naționale.

Coaliția cere, de asemenea, ca noile acte legislative să conțină obligatoriu o clauză de revizuire și să fie reevaluate cel puțin o dată la cinci ani, pentru a se verifica dacă și-au îndeplinit obiectivele.

„Este extrem de important să evităm complexitatea cumulativă, care riscă să slăbească eficacitatea și, implicit, legitimitatea acțiunii UE, reducând în același timp atractivitatea pieței unice ca loc pentru afaceri și investiții”, avertizează documentul.

Cele 13 state susțin că UE ar trebui să acorde prioritate legislației de calitate, ușor de aplicat și predictibile în detrimentul „densității normative”. Însă, acestea precizează că procesul de simplificare trebuie să păstreze actualele standarde de protecție în domeniul sănătății, siguranței și drepturilor lucrătorilor.

Reducerea sarcinii administrative a devenit una dintre prioritățile celui de-al doilea mandat al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe fondul presiunilor exercitate de statele membre și de Partidul Popular European (PPE).

Comisia a prezentat deja mai multe pachete legislative de tip „omnibus”, care modifică simultan diferite norme pentru simplificarea obligațiilor existente. Acestea acoperă domenii de la inteligența artificială până la cerințele climatice și raportările impuse companiilor.

Coaliția coordonată de Austria dorește însă ca simplificarea să nu se limiteze la intervenții punctuale, ci să devină un principiu permanent al elaborării legislației europene.