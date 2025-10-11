Austria dorește să „insufle o nouă viață” extinderii UE și sprijină adoptarea unor decizii cu majoritate calificată

Austria sprijină propunerile câtorva state membre ca decizii referitoare la procesul de extindere să fie adoptate cu majoritate calificată și nu cu unanimitate, cum se întâmplă în prezent, arată ministrul de externe Claudia Plakolm, în cursul unei vizite în Bosnia și Herțegovina, ca parte a unui turneu regional în țări aspirante la aderare, transmite agenția croată HINA, conform Agerpres.

Claudia Plakolm afirmă într-un comunicat al Ambasadei Austriei la Sarajevo că Viena este de acord cu poziția Germaniei și Sloveniei în ceea ce privește adoptarea deciziilor când vine vorba de extindere.

Conform ministrului austriac, UE a reacționat cu lentoare la provocările din Balcanii de Vest, o situație pe care alți actori o exploatează. „Trebuie să insuflăm o nouă viață procesului de extindere, iar Austria este pregătită să joace un rol central”, a afirmat ea.

Plakolm a amintit că UE a promis să reducă poverile administrative, ea subliniind că aceasta ar trebuie să se aplice nu doar în domeniul economic, ci și în ce privește procedurile de extindere.

În practică, aceasta ar însemna ca nu toate etapele din procesul de extindere să necesite aprobare din partea tuturor celor 27 de state membre. Deciziile ar putea fi luate cu majoritate calificată, în timp ce închiderea capitolelor și clusterelor, precum și aderarea propriu-zisă, ar rămâne supuse unanimității.

„A proceda astfel ar asigura că procesul rămâne bazat pe merite și că facem progrese tangibile fără a permite ca probleme bilaterale să umbrească extinderea”, a conchis ministrul de externe austriac.

Citiți și: Eurobarometru: Europenii sprijină ferm extinderea UE. În R. Moldova, mai mult de jumătate dintre cetățeni au o imagine pozitivă despre UE

Uniunea Europeană consideră extindere o prioritate strategică și se pregătește deja de primirea de noi membri, depunând eforturi pentru a se reforma, fapt ce este stipulat în documentul de „pre-extindere”, prezentat de Ursula von der Leyen în primul său mandat ca președintă a Comisiei Europeană.

În primul său discurs privind Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat, aceasta a pledat în fața eurodeputaților pentru accelerarea extinderii, arătând că viitorul Republicii Moldova, al Ucrainei și al țărilor din Balcanii de Vest este în Uniunea Europeană.

Extinderea reprezintă, de departe, cea mai importantă investiție geostrategică pe care o putem face în propria noastră securitate, a evidențiat, la rândul său, președintele Consiliului European, Antonio Costa, în Croația, la începutul lunii septembrie, o oprire din turneul său în capitalele europene, pe care l-a efectuat pentru a colecta informații în perspectiva summitului Consiliului European din octombrie și pentru a aduce mai aproape instituțiile europene de cetățeni.

Doar că nu toate țările împărtășesc această opinie. Cel care se remarcă de departe drept critic neobosit al aderării Ucrainei la UE este premierul ungar Viktor Orban, apelând de nenumărate ori la diferite tertipuri pentru a împiedica o mărire a familiei europene, cu riscul de a submina unitatea UE și de a servi mai curând intereselor Moscovei, avidă să semene dezbinare între țările membre prin dezinformare și manipulare.