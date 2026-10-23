Austria expulzează patru diplomați ruși ca urmare a unor suspiciuni de spionaj

INTERNAȚIONAL
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
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© http://fotoservice.bundeskanzleramt.at/ Fotografin: Andy Wenzel

Guvernul austriac a anunțat vineri expulzarea a patru diplomați ruși pe care i-a acuzat că desfășurau activități de spionaj în Austria, informează EFE și AFP, citate de Agerpres.

Ministerul austriac de Externe a detaliat într-un comunicat că trei diplomați de la Ambasada Rusiei din Viena au fost declarați „personae non gratae”, conform articolului 9 al Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice, pentru desfășurarea de „activități incompatibile cu statutul lor diplomatic”.

Aceeași măsură a fost luată și în cazul unui al patrulea diplomat rus acreditat pe lângă misiunea permanentă a țării sale la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), cu sediul la Viena.

Acest reprezentant rus se ocupa de chestiuni legate de securitatea militară și controlul armamentelor în cadrul misiunii sale, a precizat Ministerul austriac în nota sa.

Cei patru reprezentanți ruși „au fost somați să părăsească teritoriul austriac”, a precizat MAE de la Viena, condus de liberala Beate Meinl-Reisinger.

Rusia are trei misiuni diplomatice la Viena – una bilaterală, una pe lângă OSCE și o a treia pe lângă Organizația Națiunilor Unite, cu peste 200 de diplomați acreditați, potrivit postului public de televiziune ORF.

Austria este o țară neutră și membră a Uniunii Europene, care sprijină Ucraina în apărarea sa împotriva agresiunii ruse.

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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