Austria pierde la CJUE acțiunea împotriva regulilor UE privind energia nucleară și gazul. România salută decizia. Ursula von der Leyen afirmă că energia nucleară trebuie să fie “energie electrică de bază”

Încercarea Austriei de a împiedica UE să clasifice energia nucleară și gazul natural drept „durabile” în taxonomia Uniunii Europene și schemele de investiții a fost respinsă miercuri de Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Includerea celor două surse de energie în taxonomia UE ca fiind durabile a fost o măsură „graduală” care ar „permite securitatea aprovizionării”, au constatat judecătorii.

Austria, un stat membru tradițional anti-nuclear, a intentat un proces împotriva Comisiei Europene în octombrie 2022, dar Tribunalul cu sediul la Luxemburg a susținut executivul UE, argumentând că acesta nu și-a depășit competențele atunci când a inclus energia nucleară și gazul fosil în schema de investiții durabile.

Decizia CJUE a venit în timp ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut în aceeași zi discursul anual privind Starea Uniunii Europene în care a pledat pentru calea către independența energetică și a subliniat că energia nucleară trebuie să fie “energie electrică de bază”.

România, unul dintre statele care își bazează mixul energetic pe energia nucleară, a salutat pronunțarea în data de 10 septembrie 2025, a hotărârii Tribunalului Uniunii Europene în cauza T-625/22.

Respectiva cauză este o acțiune care a vizat anularea Regulamentului delegat (UE) nr. 2022/1214 – act UE care a inclus energia nucleară și gazul fosil în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile. Tribunalul Uniunii Europene a respins acțiunea în anulare, menținând Regulamentul delegat (UE) nr. 2022/1214.

“Hotărârea pronunțată de instanța UE este în linia poziției exprimate de Guvernul României, care a intervenit în cauza T625/22, în susținerea Comisiei Europene și în apărarea intereselor României și ale statelor membre în materie de suveranitate energetică. Reprezentarea juridică în fața Tribunalului Uniunii Europene a fost asigurată de Ministerul Afacerilor Externe, prin Agentul Guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, alături de Serviciul Contencios UE. Instituția din Guvernul României competentă în domeniul vizat de această cauză este Ministerul Energiei”, arată Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Autoritățile române au susținut, încă din anul 2018, demersurile de includere a energiei nucleare și a gazului natural în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile. Respectivele resurse sunt necesare pentru securitatea energetică a României și pentru tranziția energetică, în scopul atingerii neutralității climatice.

Asigurarea finanțării noilor proiecte din domeniul energiei nucleare și al gazului natural este esențială. Menținerea Regulamentului delegat (UE) nr. 2022/1214 asigură continuarea finanțărilor în sectorul nuclear și cel al gazului natural.

Hotărârea în cauza T-625/22 nu este definitivă. Ea poate fi atacată cu recurs la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.