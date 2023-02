Austria și alte șapte state membre solicită măsuri de protecție a frontierelor externe finanțate de UE, expulzări mai rapide și noi acorduri de repatriere cu țările terțe

19 state membre ale Uniunii Europene (Austria, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania și Ungaria), împreună cu Albania și Muntenegru, au pus la dispoziția autorităților turce echipe de salvare și căutare în urma cutremurelor care au zguduit această țară și Siria și care s-au soldat cu mii de morți și răniți, informează Comisia Europeană printr-un comunicat.

În urma activării Mecanismului de protecție civilă al UE și în coordonare cu Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență al UE 25 de echipe de căutare și salvare se îndreaptă spre cele mai afectate zone din Turcia pentru a ajuta primii salvatori de pe teren, 11 dintre aceste echipe ajungând deja la destinație.

So far, we’ve mobilised 27 search & rescue and medical teams from 19 European countries via the #EUCivilProtectionMechanism to help 🇹🇷 after the earthquake, together over 1150 rescuers and 70 rescue dogs.

I thank 🇧🇬🇭🇷🇨🇿🇫🇷🇬🇷🇳🇱🇵🇱🇷🇴🇮🇹🇭🇺🇦🇹🇩🇪🇪🇪🇪🇸🇲🇹🇸🇰🇵🇹🇲🇪🇦🇱. #EUsolidarity at its best! pic.twitter.com/J1jBcwBV1N

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) February 7, 2023