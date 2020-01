Austria vrea să interzică purtarea vălului în școli pentru fetele sub 14 ani. Sebastian Kurz: Este datoria guvernului să ”protejeze fetele tinere” împotriva efectelor imigrației

Premierul britanic, Boris Johnson, s-a declarat luni încrezător că va putea încheia un acord comercial cu tarife zero și cote zero cu Uninea Europeană, care va garanta că nu for fi efectuate controle vamale asupra mărfurilor transportate din Marea Britanie în Irlanda de Nord, anunță Reuters, citat de Agerpres.

”Singurul caz în care v-aţi putea imagina necesitatea unor controale asupra bunurilor venite din GB (Marea Britanie) către NI (Irlanda de Nord) este atunci când aceste bunuri s-ar îndrepta spre Irlanda şi noi nu am avea încheiat – eu sper şi sunt încrezător că vom încheia – un acord cu tarife zero şi cote zero cu prietenii şi partenerii noştri din UE”, a declarat Johnson, aflat la Belfast pentru a marca trei an ide la blocajul politic și instaurarea unui nou guvern.

Irlanda de Nord s-a dotat cu instituţii politice funcţionale sâmbătă, a doua zi după un acord încheiat între unionişti şi republicani pentru a restabili o guvernare comună de care provincia britanică a fost lipsită de la căderea guvernului în urma unui scandal politico-financiar din 2017.

Regatul Unit urmează să părăsească Uniuena Europeană la 31 ianuarie 2020, devenind astfel primul stat membru, după 47 de ani de apartenență la familia europeană, care va fi părăsit UE.

Calea spre acest pas istoric a fost pavată de decizia Camerei Comunelor din 9 ianuarie, aceea de a aproba legislația care îi va permite Regatului Unit să părăsească UE la data menționată mai sus.

Textul adoptat de către parlamentarii britanici transpune în legislația națională acordul la care premierul britanic Boris Johnson a juns în luna octombrie a anului trecut cu negociatorii europeni, după ce precenta înțelegere, convenită de fostul prim-ministru Theresa May, a fost respinsă de trei ori de precedentul legislativ de la Londra, motivele invocate de deputații eurofili fiind acelea că aceasta reducea prea mult legăturile cu Uniunea, în vreme ce deputații pro-Brexit afirmau că aceasta menține Regatul Unit prea ancorat în comunitatea europeană, chiar și după producerea Brexitului.

Proiectul de lege privind Acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană va trebui să treacă prin următoare etapă de aprobare, ajungând săptămâna aceasta în Camera Lorzilor, ”gardienii constituționali”, care au dreptul de a amenda proiectul de lege, caz în care acesta se va întoarce din nou în Camera Comunelor.

Odată ce ambele camere se pun de acord asupra formei finale a proiectului de lege, acest este trimis la Regina Elisabeta a II-a spre aprobare.

Va fi însă nevoie şi de ratificarea acordului în plenul Parlamentului European, pe 29 ianuarie, astfel încât pe 31 ianuarie la ora 23:00 GMT Regatul Unit să devină prima ţară care părăseşte Uniunea Europeană.

Legislația se adresează principalelor chestiuni ce decurg din ieșirea Marii Britanii din UE, reglementând factura de ”divorț”, care se ridică la 33 de miliarde de lire sterline, respectarea drepturilor cetățenilor europeni din Regatul Unit și pe cele ai cetățenilor britanici din Uniune, aranjamentele vamale pentru Irlanda de Nord și durata perioadei de tranziție, care se va încheia la 31 decembrie 2020, cu posibilitatea de a fi prelungită cu până la doi ani, printr-o notificare înaintată de Regatul Unit în prealabil până, cel târziu, la 1 iulie 2020.

Data de 31 ianuarie 2020, când Brexitul se va fi produs, nu reprezintă decât începutul eforturilor Londrei de a încerca să stabilească noi relații cu cel mai important partener comercial al său, Uniunea Europeană – în 2018, 47 % din exporturile Regatului Unit se efectuau în UE – , care va rămâne cea mai mare piață unică din lume, în pofida faptului că va pierde unul dintre primii trei centri economici de putere.

Se deschide astfel un nou capitol, în care Regatul Unit și Uniunea Europeană trebuie să negocieze în timpul rămas până la încheierea perioadei de tranziție termenii acordului privind viitoarele relații post-Brexit.

În contextul participării la ceremonia de depunere a jurământului, desfășurată la Luxemburg, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că guvernul britanic va trebui să se înscrie la o serie de angajamente privind standardele de ajutor de stat, de mediu și muncă pentru a permite un comerț fără tarife și fătă cote.

”Marea Britanie este prietena noastră, britanicii sunt prietenii noștri, este o prietenie care se dezvoltă de mult timp(…): Marea Britanie este cea care decide cât de aproape sau departe dorește să fie de cea mai mare piață unică din lume”, a mai spus von der Leyen, potrivit The Guardian.

”Cu cât sunt mai apropiați, însemnând existența unor condiții echitabile de concurență, cu atât sunt mai pregătiți să respecte regulile europene, cu atât va fi mai facil accesul la piața unică europeană. Cu cât se îndepărtează, adică există mai puține condiții de concurență echitabile, cu atât va fi mai dificil accesul acestora la piața unică europeană. Este o decizie pe care Marea Britanie trebuie să o facă”, a mai precizat von der Leyen.