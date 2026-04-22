Autoritatea de Supraveghere Financiară a condus delegația României la sediul OCDE din Paris în cadrul celei de-a 51-a reuniuni a Comitetului de Guvernanță Corporativă

Autoritatea de Supraveghere Financiară a condus, în această săptămână, delegația României la sediul OCDE din Paris, în cadrul lucrărilor celei de-a 51-a reuniuni a Comitetului de Guvernanță Corporativă.

„Răzvan Popp, Cătălina Iordan și Andrei Boulescu au luat parte la lucrările Comitetului OCDE alături de reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului României și ai Ambasadei României la Paris, contribuind la dezbateri esențiale pentru viitorul piețelor de capital”, se arată într-o postare a Autorității de Supraveghere Financiară.

Agenda reuniunii a inclus discuții strategice privind evoluția burselor de valori, impactul inteligenței artificiale, politicile de stewardship ale investitorilor instituționali, structura consiliilor de administrație și noile standarde aplicabile emitenților de obligațiuni corporative.

În marja evenimentului au avut loc, de asemenea, discuții bilaterale cu reprezentanți ai OCDE și ai altor autorități, având ca temă cadrul de guvernanță corporativă și modalitățile de colaborare.

„Schimbul de experiență cu experții OCDE și cu reprezentanții altor state membre oferă perspective valoroase, care contribuie la eforturile de aliniere a cadrului legislativ și a practicilor naționale de supraveghere la cele mai înalte standarde internaționale”, subliniază Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Până în prezent, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale ale OCDE. Dintre acestea, România a obținut 25 avize formale din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică, Statistică și Politicile de Statistică, Combaterea mitei în operațiunile economice internaționale (Grupul de lucru anti-mită), Chimicale și Biotehnologie, Politici de Mediu și Afaceri Fiscale, Piețe Financiare și Guvernanță Publică, Analiză Economică și de Dezvoltare și Investiții.

Ultimele șapte avize au fost obținute în 2026, an în care România își propune aderarea la organizație.