Autoritatea Electorală Permanentă propune introducerea votului prin corespondență până la alegerile prezidențiale din acest an

Președintele Klaus Iohannis a reiterat, miercuri, mesajele pe care le-a primit din partea liderilor europeni în numele cetățenilor români pentru rezultatele la alegerilor europene.

Prezent la Salonul Internațional de Carte Bookfest, șeful statului și-a lansat cartea ”EU.RO – Un dialog deschis despre Europa” și a punctat că votul românilor ”a readus România în matca europeană, a repus România pe o cale normală, o cale europeană, o cale democratică și este un rezultat senzațional”.

”Dați-mi voie să vă spun că am fost ieri la Bruxelles, am avut două întâlniri foarte importante. Una în format de Consiliu European, seara, și încă una puțin înainte, în format de lideri PPE, adică popularii europeni. Și, pot să vă spun că este prima dată când am primit felicitări și aplauze pentru națiunea mea, pentru români și pentru cum au votat la referendum și îmi face mare plăcere să vă spun că am primit pentru voi aceste felicitări. Este un mare lucru. Practic, acest vot pe care, recunosc, l-am provocat și l-am așteptat, acest vot a făcut ceva senzațional, ceva ce parcă nici nu au mai crezut mulți că se poate realiza: a readus România în normalitate, a readus România în matca europeană, a repus România pe o cale normală, o cale europeană, o cale democratică și este un rezultat senzațional!”, a spus Iohannis.

Anterior acestei declarații, președintele a spus, într-o conferință de presă la Palatul Cotroeceni, că liderii europeni au apreciat rezultatele referendumului pentru justiție din data de 26 mai prin care România a fost readusă în normalitatea europeană.

Șeful statului a făcut aceste declarații în contextul în care marți a participat, la Bruxelles, la reuniunea informală a Consiliului European și la Summitul PPE, unde președintele a fost felicitat și ovaționat de Angela Merkel și de liderii popularilor europeni pentru ”succesul referendumului privind statul de drept”.

Rezultatele alegerilor europene și ale referendumului au fost influențate de o prezență record la urne. Pentru referendum, au votat 41,28% dintre români, în vreme ce 51,07 dintre cetătenii români au votat pentru alegerile europene, marcând o serie de premiere. Pentru prima dată în istoria apartenenței României la UE, prezența vot la alegerile europarlamentare a depășit 50%. În acest context, tot pentru prima dată, procentul românilor care au ieșit la vot (51,07%) a depășit media europeană (50,97%), și aceasta depășind 50% pentru întâia oară după peste două decenii.