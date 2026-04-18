Autoritatea Națională pentru Cercetare anunță lansarea unui proiect cofinanțat din fonduri europene pentru reorganizarea sistemului de cercetare și pregătirea viitoarelor investiții în România

Autoritatea Națională pentru Cercetare, în calitate de beneficiar, anunță lansarea proiectului „Consolidarea capacității administrative a Autorității Naționale pentru Cercetare de a asigura menținerea îndeplinirii criteriilor aferente condiției favorizante «Buna guvernanță a strategiei naționale sau regionale de specializare inteligentă»”, cod SMIS 364705, finanțat prin Programul Asistență Tehnică 2021–2027, ce se va derula pe o perioadă de 21 de luni, începând cu data de 15.04.2026 până la 31.12.2027, informează un comunicat oficial al Autorității Naționale.

Proiectul dispune de un buget în valoare totală de 3.400.779,99 lei, din care 1.790.398,20 lei reprezintă suma cofinanțată de către Uniunea Europeană prin Programul Asistență Tehnică aflat sub autoritatea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă consolidarea capacității administrative a ANC pentru asigurarea menținerii îndeplinirii criteriilor aferente condiției favorizante „Buna guvernanță a strategiei naționale sau regionale de specializare inteligentă, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 933/2022 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027 (SNCISI).

Obiectivele specifice vizate prin proiect sunt următoarele:

Obiectiv specific 1 (OS1): Asigurarea capacităţii administrative prin recrutarea/selectarea de resurse umane calificate pentru menținerea îndeplinirii condiţiei favorizante „Buna guvernanţă a strategiei naţionale sau regionale de specializare inteligentă” (manageri de specializare inteligentă).

Obiectiv specific 2 (OS2): Derularea procesului de descoperire antreprenorială în conformitate cu prevederile HG nr. 933/2022 pentru aprobarea SNCISI.

Obiectiv specific 3 (OS3): Sprijinirea CCSI pentru luarea de decizii în ceea ce privește actualizarea SNCISI, inclusiv în ceea ce privește domeniile de specializare inteligentă rezultate prin evaluarea SNCISI ca urmare a procesului de descoperire antreprenorială, precum și actualizarea PNCDI.

Rezultate așteptate:

R1 – Crearea și formarea grupului de manageri de domenii de specializare inteligentă ca structură funcțională de suport tehnic pentru ANC și pentru procesul continuu de monitorizare și actualizare a SNCISI. După finalizarea proiectului (decembrie 2027), managerii formați vor continua să activeze în rețea, în baza atribuțiilor instituționale și a colaborării cu ADR-urile, ReNITT și alte entități relevante. Responsabilitatea menținerii rețelei revine ANC, prin direcția de specialitate, iar funcționarea acesteia va fi susținută din bugetul instituțional și din viitoare instrumente de asistență tehnică aferente perioadei post-2027. Orizont de timp: permanent, pe întreaga durată a actualului și viitorului ciclu de programare.

R2 – Domenii de specializare inteligentă actualizate la nivel național, urmare a derulării procesului de descoperire antreprenorială vor fi integrate formal în cadrul strategic național prin act normativ de modificare/completare a HG nr. 933/2022. Rezultatele procesului de descoperire antreprenorială vor fundamenta intervențiile viitoare finanțate din FEDR și alte fonduri, asigurând coerența dintre nivelul regional și cel național. Valorificarea acestui rezultat este direct legată de pregătirea ciclului strategic 2028–2034.

R3 – Actualizarea SNCISI 2022-2027 în urma evaluării mid-term va reprezenta documentul strategic de referință pentru alinierea investițiilor CDI și pentru negocierea viitoarelor programe operaționale. Evaluarea și actualizarea vor contribui la consolidarea capacității CCSI și a organismelor consultative ale ANC de a formula recomandări bazate pe evidențe. Implementarea șimonitorizarea continuă a SNCISI actualizate vor fi asigurate de ANC, în colaborare cu UEFISCDI și alte instituții cu responsabilități în domeniu.

R4- PNIM actualizată, funcțională și interconectată va fi utilizată ca instrument național permanent de colectare, analiză și raportare a datelor CDI. Mentenanța și dezvoltarea ulterioară a platformei vor fi asigurate de ANC, în baza protocolului cu UEFISCDI și a resurselor bugetare proprii sau atrase prin noi proiecte de asistență tehnică.