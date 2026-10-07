Autoritatea Națională pentru Cercetare, în dialog cu Comisia Europeană: „România are infrastructuri de cercetare, comunități științifice și competențe care trebuie puse în relație mai strânsă cu politicile europene”

Autoritatea Națională pentru Cercetare, împreună cu Direcția Generală pentru Cercetare și Inovare (DG RTD) a Comisiei Europene, condusă de directorul general Mark Lemaître, a organizat marți, la București, Dialogul Consolidat – Enhanced Dialogue, un cadru de lucru dedicat prezentului și viitorului sistemului românesc de cercetare și inovare.

Discuțiile au loc într-un moment important pentru politica de cercetare și inovare din România, după anii în care recomandările formulate prin Policy Support Facility au contribuit la orientarea unor reforme și investiții și în contextul pregătirii următoarelor instrumente europene pentru cercetare, inovare și competitivitate.

Ziua a început la Măgurele, cu vizitarea a două infrastructuri care ilustrează poziționarea actuală a cercetării românești în raport cu marile infrastructuri europene: MARS – Măgurele Atmosphere and Radiation Site, parte a infrastructurii paneuropene ACTRIS, și ELI-NP – Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics, pilonul de fizică nucleară al infrastructurii europene distribuite ELI.

Vizita a oferit un punct de plecare concret pentru dialog, punând în prim-plan cercetarea desfășurată în România, infrastructurile existente, oamenii și competențele dezvoltate aici, precum și capacitatea acestora de a contribui la producerea de cunoaștere la nivel internațional.

La Universitatea POLITEHNICA din București, discuțiile s-au concentrat apoi asupra deciziilor de politică publică, cu accent pe accelerarea inovării și consolidarea competitivității României și Europei. Printre temele abordate s-au numărat transferul mai rapid al rezultatelor cercetării către tehnologii și aplicații, reformele necesare pentru consolidarea Spațiului European de Cercetare, precum și viitorul finanțării europene prin FP10 și European Competitiveness Fund.

Președintele Autorității Naționale pentru Cercetare, Andrei Alexandru, a subliniat că temele discutate depășesc cadrul unui singur program sau al unui ciclu de finanțare și privesc modul în care România își construiește capacitatea de cercetare și inovare pentru următorii ani, precum și felul în care aceasta se conectează la prioritățile europene.

„Mulțumesc colegilor din ANC, colegilor din DG RTD și tuturor partenerilor implicați pentru organizarea acestei zile și pentru rigoarea cu care au pregătit fiecare etapă a dialogului. Mulțumesc tuturor invitaților și cu precădere domnului Sorin Costreie, consilier prezidențial, domnului Mihai Dimian, ministrul educației și cercetării, domnului Ștefan Pălărie președintele comisiei senatului pentru învățământ și știință, doamnei Clara Volintiru, secretar de stat la Ministerul Afacerilor și Externelor, domnului Adrian Pop, secretar de stat la Ministerul Economiei, Digitalizării Antreprenoriatului și Turismului, domului Tudor Prisecaru, secretar de stat, domnului Mihnea Costoiu rectorul Universității Politehnica București, domnului Mădălin Bunoiu președintele CCCDI, reprezentanților Băncii Mondiale și ai mediului de business”, a declarat Andrei Alexandru.

Andrei Alexandru a subliniat că România dispune în prezent de infrastructuri de cercetare, comunități științifice și competențe care trebuie conectate mai strâns cu politicile europene, economia și marile direcții tehnologice ale următorului deceniu. În opinia sa, miza dialogului este tocmai consolidarea acestei legături și valorificarea mai eficientă a capacității de cercetare și inovare a României.

„Pentru România este vital să menținem componenta de finanțare widenind dar și să fie generate mecanisme de sinergie pentru susținerea infrastructurilor de cercetare europene (inclusiv ELI-NP, MARS sau Danubius), alături de stimularea colaborării dintre universități și institute de cercetare și a celei dintre sistemul public de CDI și mediul antreprenorial”, a conchis președintele Autorității Naționale pentru Cercetare.