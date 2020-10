Autoritatea pentru Digitalizarea României: Număr record de tranzacții pe Ghișeul.ro ca urmare a suspendării plăților cu numerar la ghișeele fizice ale SPCRPCIV pentru trei tipuri de servicii publice

Colegiul Național de Afaceri Interne (CNAI) din Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, a organizat în perioada 14-18.09.2020, cursul ”Strategic Communication in the Context of Security and Defence”, sub egida Colegiului European de Securitate şi Apărare (ESDC), în parteneriat cu Facultatea de Comunicare și Relații Publice – Școala Naţională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) şi cu sprijinul Institutului Edward M. Kennedy pentru Intervenție în Conflicte (UniversitateaNațională Maynooth din Irlanda).

Acest eveniment este primul curs organizat sub egida ESDC la nivelul UE, cu prezența fizică a cursanților după suspendarea activităților cauzată de declanșarea epidemiei.

Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, cursul s-a desfășurat în sistem blended learning, speakerii, invitații, experții și cursanții care s-au aflat în imposibilitatea asigurării prezenței la sală participând la activitățile planificate în cadrul programului, atât online cât și față în față, la sala de conferințe a Hotelului Marriott.

Deschiderea cursului a avut loc în data de 14.09.2020, cu intervenția online a domnului Dirk Dubois, directorul Colegiului European de Securitate şi Apărare, având în vedere contextual actual referitor la măsurile de prevenire a infectării cu virusul COVID-19.

Activitatea a continuat cu prezentarea domnului ambasador Sorin Ducaru, directorul Director al European Union Satellite Centre, tot prin intervenție online, care a evidenția rolul si misiunea instituției la a cărei conducere se află înepând cu iunie 2019.

La sala de conferințe, prezentările față în față, au început cu intervenția domnului comisar șef de poliție conf.univ.dr. Cătălin Andruș, rectorul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” care a evidențiat parteneriatul instituției cu ESDC și rezultatele deosebite obținute în urma programelor de pregătire organizate în domeniul politicii comune de securitate și apărare, iar din partea SNSPA, doamna prof.univ.dr. Alina Bârgăoanu, decanul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, a subliniat rolul comunicării strategice în domeniul afacerile europene, cu accent pe utilizarea sa în mediul politicii de securitate și apărare commune.

La acest curs au participat un număr de 63 de cursanţi, personal cu atribuții în domeniile diplomatic/consular, poliție, militar şi reprezentanți ai societății civile, proveniţi din statele membre ale UE, instituţiile UE, precum şi state terţe incluse în Politica europeană de vecinătate.

Prin acest curs, Colegiul Național de Afaceri Interne (CNAI) din Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, a urmărit, printre altele, cunoașterea obiectivelor Strategiei globale a UE și explică rolul StratCom în implementarea sa, identificarea lecțiilor și bunelor practici în StratCom în contextul PSAC, aplicarea noului ecosistem digital pentru StratCom (organizații de știri, tehnologii de platformă, mass-media emergente, big data), identificarea elementelor de propagandă și dezinformarea și evaluarea impactului pentru PSAC.