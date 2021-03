Autoritatea pentru Digitalizarea României și Code4Romania au semnat Acordul de parteneriat pentru digitalizarea administrației publice din România

Președintele Autorității pentru Digitalizarea României, Octavian Oprea și președintele Consiliului Director al Code4Romania, Bogdan Ivănel au semnat luni, 8 martie, Acordul de parteneriat care consolidează cooperarea dintre cele două organizații pentru digitalizarea administrației publice din România, informează ADR printr-un comunicat.

Acordul de parteneriat pornește de la principiul conform căruia cetățeanul este în centrul procesului de digitalizare, ca principal beneficiar al eforturilor de proiectare, implementare și administrare a soluțiilor digitale necesare sectorului public. Acesta este valabil pe o perioadă de cinci ani.

Pe baza acordului, Code4Romania va livra produse digitale în format open-source pe care le va pune la dispoziție, cu titlu gratuit, către Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR). Soluțiile digitale vor putea fi apoi diseminate către autorități publice locale sau centrale, în funcție de necesitățile fiecăreia, colaborarea dintre Code4Romania și instituțiile publice fiind asigurată de către ADR.

„Acordul semnat astăzi reiterează rolul esențial al ADR în procesul de digitalizare a administrației. Ca parte a Acordului, ADR își asumă, la nivel guvernamental, misiunea de a identifica soluțiile digitale care pot revoluționa și interoperabiliza sistemele informatice din sectorul public, astfel încât să accelerăm procesul de transformare digitală. Mediul asociativ s-a dovedit un partener de nădejde în toată această perioadă. Le mulțumesc echipei și voluntarilor Code4Romania, sprijinul lor a fost de neprețuit. Prin acest parteneriat strategic, colaborarea noastră a intrat într-o nouă etapă, cea programatică”, a menționat Octavian Oprea.

„Se împlinește un an de când, la începutul pandemiei, am pus bazele unui parteneriat din care a rezultat un ecosistem de soluții digitale utilizate de peste 11 milioane de români. A fost un model de succes de colaborare dintre autorități și Code for Romania – am arătat că suntem un partener în momente critice și vom fi întotdeauna aici când România va avea nevoie. Prin documentul semnat azi vrem să folosim oportunitatea majoră pe care ne-o oferă colaborarea noastră testată în momente grele și să construim împreună ecosisteme digitale bine proiectate, implementate și administrate de care societatea românească are mare nevoie”, a declarat Bogdan Ivănel.

De asemenea, Acordul menționează prelungirea administrării de către părți a ecosistemului de aplicații web pentru ameliorarea efectelor epidemiei COVID-19. Pe parcursul anului 2020, ADR a livrat, împreună cu echipa și voluntarii Code4Romania, un ecosistem de 6 platforme online care să faciliteze accesul românilor la informații verificate, din surse oficiale, precum și la mijloace de întrajutorare validate, esențiale în perioada pandemiei. 1 din 2 români a accesat platformele acestui ecosistem.