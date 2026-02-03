Autoritățile franceze au percheziționat birourile din Franța ale platformei X, în cadrul unei anchete penale privind instrumentul de inteligență artificială Grok

Autoritățile franceze au percheziționat marți birourile din Franța ale platformei de socializare X, deținută de Elon Musk, în cadrul unei anchete penale privind instrumentul de inteligență artificială Grok, a anunțat Parchetul din Paris într-o postare publicată chiar pe platformă, informează Politico Europe.

Franța a deschis luna trecută o investigație, după apariția și răspândirea unor deepfake-uri cu conținut sexual explicit generate de Grok pe X, în continuarea unei anchete anterioare privind derapajele antisemite ale chatbotului din cursul verii.

Proprietarul platformei, Elon Musk, și fosta directoare executivă, Linda Yaccarino, au fost convocați pentru „interviuri voluntare” pe 20 aprilie, potrivit unui comunicat al parchetului.

„În acest stadiu, desfășurarea anchetei face parte dintr-o abordare constructivă, având ca obiectiv final asigurarea respectării legislației franceze de către platforma X, în măsura în care aceasta își desfășoară activitatea pe teritoriul național”, au transmis autoritățile.

Un studiu recent a estimat că Grok ar fi putut genera până la trei milioane de imagini cu conținut sexualizat în doar 11 zile din luna ianuarie, inclusiv aproximativ 23.000 de imagini cu minori.

De asemenea, Comisia Europeană a deschis o nouă anchetă în baza legislației UE privind platformele online și a anunțat că analizează posibilitatea interzicerii unor aplicații în temeiul legislației privind inteligența artificială.

Parchetul din Paris a precizat că percheziția de marți a fost efectuată de unitatea sa specializată în criminalitate informatică, în colaborare cu agenția de aplicare a legii a Uniunii Europene, Europol. Anchetele vizează, printre altele, deepfake-uri cu conținut sexual explicit, facilitarea distribuirii materialelor de abuz sexual asupra copiilor, precum și răspândirea conținutului de negare a Holocaustului, au transmis procurorii.

Reprezentanții platformei X nu au răspuns imediat solicitărilor de a comenta situația.

Luna trecută, comisarul european pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen, a avertizat compania X să „repare” rapid instrumentul său de inteligență artificială Grok, altfel va suporta consecințele prevăzute în Actul privind serviciile digitale.

Faptul că Grok permite utilizatorilor să genereze imagini care înfățișează femei și minori dezbrăcați și sexualizați este „îngrozitor”, a declarat Henna Virkkunen.

Într-un interviu acordat mai multor publicații europene, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat „consternată” de răspândirea de deepfake-uri cu conținut sexual explicit create folosind chatbotul său AI Grok.

De la începutul lunii ianuarie, sute de femei și adolescente, inclusiv figuri publice, au acuzat că în fotografiile lor postate pe rețelele de socializare au fost „dezbrăcate” și postate în bikini de către Grok, la solicitarea utilizatorilor.

De asemenea, în decembrie, Bruxelles-ul a amendat X cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea obligațiilor sale în materie de transparență în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA).

Amenda a generat o reacție puternică din partea Washingtonului. Administrația Trump a decis să impună restricții de călătorie pentru mai mulți oficiali europeni, inclusiv pentru fostul comisar european pentru servicii digitale considerat arhitectul DSA, Thierry Breton.

Gestul a generat critici din partea Uniunii Europene, președintele francez Emmanuel Macron calificând hotărârea SUA drept „o formă de intimidare”.