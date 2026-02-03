SUA
Autoritățile franceze au percheziționat birourile din Franța ale platformei X, în cadrul unei anchete penale privind instrumentul de inteligență artificială Grok
Autoritățile franceze au percheziționat marți birourile din Franța ale platformei de socializare X, deținută de Elon Musk, în cadrul unei anchete penale privind instrumentul de inteligență artificială Grok, a anunțat Parchetul din Paris într-o postare publicată chiar pe platformă, informează Politico Europe.
Franța a deschis luna trecută o investigație, după apariția și răspândirea unor deepfake-uri cu conținut sexual explicit generate de Grok pe X, în continuarea unei anchete anterioare privind derapajele antisemite ale chatbotului din cursul verii.
Proprietarul platformei, Elon Musk, și fosta directoare executivă, Linda Yaccarino, au fost convocați pentru „interviuri voluntare” pe 20 aprilie, potrivit unui comunicat al parchetului.
„În acest stadiu, desfășurarea anchetei face parte dintr-o abordare constructivă, având ca obiectiv final asigurarea respectării legislației franceze de către platforma X, în măsura în care aceasta își desfășoară activitatea pe teritoriul național”, au transmis autoritățile.
Un studiu recent a estimat că Grok ar fi putut genera până la trei milioane de imagini cu conținut sexualizat în doar 11 zile din luna ianuarie, inclusiv aproximativ 23.000 de imagini cu minori.
De asemenea, Comisia Europeană a deschis o nouă anchetă în baza legislației UE privind platformele online și a anunțat că analizează posibilitatea interzicerii unor aplicații în temeiul legislației privind inteligența artificială.
Parchetul din Paris a precizat că percheziția de marți a fost efectuată de unitatea sa specializată în criminalitate informatică, în colaborare cu agenția de aplicare a legii a Uniunii Europene, Europol. Anchetele vizează, printre altele, deepfake-uri cu conținut sexual explicit, facilitarea distribuirii materialelor de abuz sexual asupra copiilor, precum și răspândirea conținutului de negare a Holocaustului, au transmis procurorii.
Reprezentanții platformei X nu au răspuns imediat solicitărilor de a comenta situația.
Luna trecută, comisarul european pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen, a avertizat compania X să „repare” rapid instrumentul său de inteligență artificială Grok, altfel va suporta consecințele prevăzute în Actul privind serviciile digitale.
Faptul că Grok permite utilizatorilor să genereze imagini care înfățișează femei și minori dezbrăcați și sexualizați este „îngrozitor”, a declarat Henna Virkkunen.
Într-un interviu acordat mai multor publicații europene, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat „consternată” de răspândirea de deepfake-uri cu conținut sexual explicit create folosind chatbotul său AI Grok.
De la începutul lunii ianuarie, sute de femei și adolescente, inclusiv figuri publice, au acuzat că în fotografiile lor postate pe rețelele de socializare au fost „dezbrăcate” și postate în bikini de către Grok, la solicitarea utilizatorilor.
De asemenea, în decembrie, Bruxelles-ul a amendat X cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea obligațiilor sale în materie de transparență în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA).
Amenda a generat o reacție puternică din partea Washingtonului. Administrația Trump a decis să impună restricții de călătorie pentru mai mulți oficiali europeni, inclusiv pentru fostul comisar european pentru servicii digitale considerat arhitectul DSA, Thierry Breton.
Gestul a generat critici din partea Uniunii Europene, președintele francez Emmanuel Macron calificând hotărârea SUA drept „o formă de intimidare”.
Donald Trump spune că SUA ar putea avea „vești bune” cu privire la eforturile de a pune capăt războiului rus din Ucraina
Președintele american Donald Trump a anunțat că administrația sa ar putea avea în curând „vești bune” cu privire la eforturile sale de a pune capăt războiului din Ucraina, informează The Guardian.
„Cred că ne descurcăm foarte bine cu Ucraina și Rusia. Spun asta pentru prima dată. Cred că vom avea, poate, vești bune”, a declarat Trump luni reporterilor în Biroul Oval.
Discuțiile dintre Ucraina și oficialii ruși și americani vor avea loc miercuri, în Abu Dhabi, și vor dura două zile. Un oficial al Casei Albe a declarat că trimisul special al SUA, Steve Witkoff, va participa la discuții. Volodimir Zelenski a declarat că delegația ucraineană va avea și întâlniri bilaterale cu oficialii americani în cele două zile.
Kremlinul a insistat că orice acord trebuie să implice cedarea de către Ucraina a întregii regiuni Donbas din est, inclusiv a zonelor care se află încă sub control ucrainean.
Kievul a respins cu fermitate condițiile maximaliste enunțate de Kremlin, deși Zelenski a declarat că este dispus să ia în considerare aranjamente alternative, inclusiv retragerea trupelor ucrainene din anumite părți ale estului și crearea unei zone demilitarizate.
La rândul său, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a atras atenția asupra riscului de a exercita presiune pe Ucraina pentru a accepta concesii pentru a pune capăt conflictului declanșat de Rusia.
„Dacă ne gândim la ultimii 100 de ani, Rusia a atacat cel puțin 19 țări, unele dintre ele de 3 sau 4 ori. Niciuna dintre aceste țări nu a atacat vreodată Rusia”, a amintit oficialul european.
Ea a spus că Europa ar trebui să insiste pentru concesii din partea Rusiei, inclusiv limitarea armatei, a forțelor militare și a armelor nucleare, precum și să ceară tragerea la răspundere „pentru crimele pe care le-au comis”.
Kallas a afirmat că rușii încearcă să se concentreze pe negocierile cu SUA pentru a evita discuțiile dificile, deoarece consideră că „discuțiile cu americanii îi ajută să obțină cererile maximaliste pe care nici măcar nu le-au dobândit militar”.
Înaltul Reprezentant al UE a insistat însă că Uniunea Europeană are „un rol foarte clar” în verificarea oricărui potențial acord de pace viitor, deoarece „este nevoie de implicarea Europei”.
În siajul dialogului trilateral de miercuri, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a discutat telefonic cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
„Pe măsură ce ne apropiem de al patrulea an al războiului brutal împotriva Ucrainei, Rusia continuă să comită crime de război, atacând infrastructura civilă și locuințele. Zi după zi, an după an, sprijinul Europei pentru Ucraina rămâne neclintit. Trimitem sute de generatoare pentru a asigura încălzirea și iluminatul. Am prezentat o propunere de împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro pentru următorii doi ani. Avansăm către un cadru unic și unificat de prosperitate cu Ucraina și partenerii noștri din SUA. Și foarte curând, vom prezenta al 20-lea pachet de sancțiuni. Este vorba despre creșterea presiunii asupra Rusiei pentru a veni la masa negocierilor cu o intenție sinceră de a ajunge la pace”, a arătat von der Leyen într-un mesaj publicat pe platforma de socializare X.
I spoke with President @ZelenskyyUa this afternoon, ahead of this week's peace talks.
As we approach the fourth year of the brutal war against Ukraine, Russia continues to double down on war crimes, striking civilian infrastructure and homes.
Day after day, year after year,…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2026
Prima rundă de discuții trilaterale la Abu Dhabi a avut loc în perioada 23-24 ianuarie, fără a se înregistra progrese semnificative, în ciuda declarațiilor pozitive făcute ulterior.
AmCham România, vizită de lucru la Washington, pentru întărirea poziției României ca partener economic și strategic de încredere al SUA
AmCham România a desfășurat, în perioada 27–29 ianuarie, o vizită de lucru la Washington, D.C., menită să consolideze relațiile transatlantice și să întărească poziția României ca partener economic și strategic de încredere al Statelor Unite, informează Ambasada României în SUA.
Agenda vizitei a inclus întâlniri la nivel înalt cu reprezentanți ai Departamentului de Stat al Statelor Unite, ai Biroului Reprezentantului pentru Comerț al Statelor Unite, ai Comisiei speciale a Camerei Reprezentanților privind China, precum și cu experți din cadrul unor centre de analiză (think tank-uri) de referință, precum Institutul Hudson și Fundația Heritage. Discuțiile s-au concentrat pe extinderea comerțului transatlantic, cooperarea în domeniul securității și promovarea potențialului economic al României.
Delegația AmCham România, formată din membri ai Consiliului Director, lideri executivi și reprezentanți ai companiilor americane active în România, a avut, de asemenea, întâlniri cu parlamentari americani din ambele partide, inclusiv cu membri ai echipelor senatorilor Ted Cruz, Mark Kelly, Elissa Slotkin și Martin Heinrich, fiind subliniat sprijinul bipartizan pentru aprofundarea relațiilor dintre România și Statele Unite.
Vizita s-a încheiat cu o recepție găzduită de ambasadorul României în Statele Unite, dedicată consolidării Parteneriatului Strategic România–SUA și apelului la o cooperare mai ambițioasă, în special în domenii precum apărarea, energia, infrastructura și tehnologia.
Potrivit AmCham România, companiile americane consideră România nu doar un partener de încredere, ci și o poartă de acces către piața europeană, în contextul în care investițiile Statelor Unite în România depășesc 9 miliarde de dolari, iar perspectivele de dezvoltare rămân semnificative.
Europa se află “într-un punct de cotitură”, avertizează Trump: Iubesc Europa, dar problemele enorme legate de migrație și energie sunt o combinație nefavorabilă
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că Europa se află într-un „moment de cotitură” din cauza problemelor legate de imigrație și energie, aceasta fiind cea mai recentă critică dintr-o serie de atacuri pe care Trump le-a îndreptat împotriva continentului, în încercarea sa de a consolida poziția SUA în relația cu europenii.
„Iubesc Europa – iubesc oamenii din Europa, iar aceștia trebuie să fie foarte atenți. Se află într-un punct de cotitură. Aveți probleme enorme legate de imigrație și aveți probleme enorme legate de energie, iar aceasta este o combinație nefavorabilă”, a declarat Trump, în cadrul unei reuniuni a cabinetului, conform unei postări pe contul de X al Departamentului de Stat.
"I love Europe — I love the people of Europe and they have to be very careful. They're at a tipping point. You have tremendous immigration problems, and you have tremendous energy problems, that's a bad combination." — President Trump
— Department of State (@StateDept) February 3, 2026
Noua strategia de securitate națională a Statelor Unite, dată publicității la finele anului trecut, marchează una dintre cele mai radicale repoziționări ale Washingtonului față de aliații săi tradiționali. Administrația Trump descrie Europa ca fiind sub riscul unei „dispariții civilizaționale”, și acuză Uniunea Europeană, migrația și guvernele de pe continent pentru un declin cultural, politic și demografic considerat iminent și care va face continentul de nerecunoscut în următorii 20 de ani.
Potrivit strategiei, politica generală pentru Europa a Statelor Unite ar trebui să prioritizeze sprijinirea Europei pentru a se putea baza pe propriile forțe și pentru a funcționa ca un grup de națiuni suverane aliniate, inclusiv prin asumarea responsabilității principale pentru propria apărare, fără a fi dominată de vreo putere adversă. Strategia de securitate americană are ca obiectiv “cultivarea rezistenței față de traiectoria actuală a Europei în interiorul statelor europene”.
Citiți și O Europă unită sau cu mai multe viteze – care ar fi mai potrivită pentru relațiile cu SUA? Expert Atlantic Council: Câștiguri pe termen scurt dintr-o Europă mai divizată sunt “o perspectivă foarte mioapă”
Trump a făcut o remarcă usturătoare la adresa liderilor europeni în decembrie, sugerând că aceștia sunt „slabi” și că țările de pe continent sunt „în declin”.
Prima reacție europeană la noua strategie americană a venit din partea Berlinului, prin vocea ministrului de externe Johann Wadephul, din partidul conservator al cancelarului Friedrich Merz, care a respins ferm aceste “sfaturi externe”. Mai mult reacții critice dinspre continentul european au venit și din partea președintelui Consiliului European, Antonio Costa, a șefei diplomației UE, Kaja Kallas, și a premierului polonez Donald Tusk. UE trebuie să „devină mult mai independentă” față de SUA cu privire la securitate, a declarat atunci și cancelarul Germaniei, subliniind că „nu este nevoie ca americanii să vrea să salveze democrația în Europa”.
Noul comentariu al liderului de la Casa Albă la adresa Europei vine în timp ce aproximativ 20 de țări, inclusiv state membre ale G7, vor purta discuții privind pământurile rare, în contextul unor apeluri ca Statele Unite să garanteze un preț minim.
Astfel, miniștri din Statele Unite, Uniunea Europeană, Regatul Unit, Japonia, Australia și Noua Zeelandă se reunesc în această săptămână la Washington pentru a discuta formarea unei alianțe strategice în domeniul mineralelor critice.
Reuniunea, convocată de șeful diplomației americane Marco Rubio, este percepută ca un pas pentru repararea relațiilor transatlantice, afectate de un an de conflicte politice și tarifare cu Donald Trump, și pentru a deschide calea altor alianțe menite să ajute statele să își reducă riscurile legate de dependența de China, inclusiv o inițiativă centrată pe sectorul oțelului.
