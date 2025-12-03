Avem nevoie de o pace durabilă în Ucraina, subliniază Oana Țoiu înainte de reuniunea ministerială a NATO: Când vine vorba de Rusia, trebuie să ne uităm mai degrabă la fapte decât la vorbe

România este un furnizor cheie de descurajare și apărare pe flancul estic, a transmis ministrul de Externe, Oana Țoiu, înainte de întâlnirea cu omologii săi din cadrul NATO, reuniți la Bruxelles pentru a discuta despre cele mai recente evoluții privind eforturile de pace în Ucraina și despre sprijinul acordat acestei țări care, timp de aproape patru ani, se luptă cu invazia rusă.

„Am venit astăzi aici, în numele României, cu un mandat foarte clar: să sporim securitatea cetățenilor noștri, dar și să contribuim la sporirea securității întregului teritoriu aliat. trebuie să ținem pasul în ceea ce privește inovarea și noile tehnologii. România a inițiat, alături de alți zece parteneri aliați, o discuție importantă în pregătirea zilei de astăzi și o discuție continuă privind rolul NATO în prevenirea și combaterea amenințărilor hibride, un fenomen care se manifestă într-un ritm accelerat și în care rolul NATO este, în opinia noastră, mai puternic în ceea ce privește modul în care comunicăm între noi, modul în care împărtășim experiențele noastre și modul în care ne pregătim să analizăm, să prevenim și să combatem astfel de amenințări”, a evidențiat Oana Țoiu în fața jurnaliștilor.

Ministrul de Externe a reliefat importanța apărării aeriene, în contextul atacurilor cu drone rusești.

„Obiectivele noastre cheie de astăzi se referă la apărarea aeriană și, în special, la modalitățile de creștere a capacității noastre de a ne proteja spațiul aerian împotriva incursiunilor dronelor. Pentru România, o componentă foarte importantă este securitatea maritimă, iar astăzi vom avea o întâlnire între România, Turcia și Bulgaria pentru a discuta despre securitatea Mării Negre. Și, desigur, așa cum am menționat anterior, mobilitatea militară este extrem de importantă pentru noi și vom participa la discuțiile cu Italia și Balcanii de Vest privind Coridorul Balcanic și modalitățile de îmbunătățire a mobilității militare de la Marea Neagră la Marea Adriatică și invers”, a dezvăluit oficialul român.

Dincolo de aceste teme, „obiectivul principal” al României, a mai spus ministrul de Externe, este acela de a „contribui de a ne asigura că avem pace la frontieră”.

În context, Oana Țoiu a reiterat sprijinul țării noastre pentru Ucraina.

„Un aspect foarte important este că avem nevoie de un acord de pace nu doar pentru prezent, ci mai ales pentru ca acesta să fie durabil în viitor, iar obiectivul nostru principal este să fim alături de partenerul care dorește pacea și care, în prezent, este cu siguranță de partea Ucrainei. Efortul depus de partenerii europeni, în special de Statele Unite, mai intens în ultimele săptămâni și zile, este extrem de important și privim cu speranță următorii pași”, a continuat aceasta.

Întrebată despre negocierile purtate între părțile americană și rusă, la Moscova, Oana Țoiu a atras atenția asupra faptelor Rusiei, care și-a intensificat în ultimele zile atacurile.

„Atunci când vine vorba de Rusia, trebuie să ne uităm la acțiunile sale, mai degrabă decât la cuvintele sale. Dar este evident foarte important că discuția a avut loc. Este, evident, foarte important că Statele Unite au preluat acest rol cheie de lider în viitor. Dar, în ceea ce privește Rusia, trebuie să ne asigurăm că ne uităm la acțiunile sale. Din păcate, în ultimele zile am asistat la atacuri – atacuri împotriva copiilor, împotriva civililor. Așadar, trebuie să vedem ce fac, nu doar ce spun”, a spus ministrul de Externe.

Oficialul român a fost întrebat și despre folosirea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina.

„Este logic ca agresorul să plătească și ca noi să sporim presiunea asupra Rusiei cu toate instrumentele de care dispunem. Deci, nu este vorba doar de finanțarea pașilor viitori, ceea ce este, de asemenea, foarte important, ci și de creșterea presiunii. Și aici, evident, când vorbim despre activele înghețate, trebuie să vorbim și despre o responsabilitate comună între țările care doresc să contribuie, în termeni de garanții”, a conchis Oana Țoiu.