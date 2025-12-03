NATO
Avem nevoie de o pace durabilă în Ucraina, subliniază Oana Țoiu înainte de reuniunea ministerială a NATO: Când vine vorba de Rusia, trebuie să ne uităm mai degrabă la fapte decât la vorbe
România este un furnizor cheie de descurajare și apărare pe flancul estic, a transmis ministrul de Externe, Oana Țoiu, înainte de întâlnirea cu omologii săi din cadrul NATO, reuniți la Bruxelles pentru a discuta despre cele mai recente evoluții privind eforturile de pace în Ucraina și despre sprijinul acordat acestei țări care, timp de aproape patru ani, se luptă cu invazia rusă.
„Am venit astăzi aici, în numele României, cu un mandat foarte clar: să sporim securitatea cetățenilor noștri, dar și să contribuim la sporirea securității întregului teritoriu aliat. trebuie să ținem pasul în ceea ce privește inovarea și noile tehnologii. România a inițiat, alături de alți zece parteneri aliați, o discuție importantă în pregătirea zilei de astăzi și o discuție continuă privind rolul NATO în prevenirea și combaterea amenințărilor hibride, un fenomen care se manifestă într-un ritm accelerat și în care rolul NATO este, în opinia noastră, mai puternic în ceea ce privește modul în care comunicăm între noi, modul în care împărtășim experiențele noastre și modul în care ne pregătim să analizăm, să prevenim și să combatem astfel de amenințări”, a evidențiat Oana Țoiu în fața jurnaliștilor.
Ministrul de Externe a reliefat importanța apărării aeriene, în contextul atacurilor cu drone rusești.
„Obiectivele noastre cheie de astăzi se referă la apărarea aeriană și, în special, la modalitățile de creștere a capacității noastre de a ne proteja spațiul aerian împotriva incursiunilor dronelor. Pentru România, o componentă foarte importantă este securitatea maritimă, iar astăzi vom avea o întâlnire între România, Turcia și Bulgaria pentru a discuta despre securitatea Mării Negre. Și, desigur, așa cum am menționat anterior, mobilitatea militară este extrem de importantă pentru noi și vom participa la discuțiile cu Italia și Balcanii de Vest privind Coridorul Balcanic și modalitățile de îmbunătățire a mobilității militare de la Marea Neagră la Marea Adriatică și invers”, a dezvăluit oficialul român.
Dincolo de aceste teme, „obiectivul principal” al României, a mai spus ministrul de Externe, este acela de a „contribui de a ne asigura că avem pace la frontieră”.
În context, Oana Țoiu a reiterat sprijinul țării noastre pentru Ucraina.
„Un aspect foarte important este că avem nevoie de un acord de pace nu doar pentru prezent, ci mai ales pentru ca acesta să fie durabil în viitor, iar obiectivul nostru principal este să fim alături de partenerul care dorește pacea și care, în prezent, este cu siguranță de partea Ucrainei. Efortul depus de partenerii europeni, în special de Statele Unite, mai intens în ultimele săptămâni și zile, este extrem de important și privim cu speranță următorii pași”, a continuat aceasta.
Întrebată despre negocierile purtate între părțile americană și rusă, la Moscova, Oana Țoiu a atras atenția asupra faptelor Rusiei, care și-a intensificat în ultimele zile atacurile.
„Atunci când vine vorba de Rusia, trebuie să ne uităm la acțiunile sale, mai degrabă decât la cuvintele sale. Dar este evident foarte important că discuția a avut loc. Este, evident, foarte important că Statele Unite au preluat acest rol cheie de lider în viitor. Dar, în ceea ce privește Rusia, trebuie să ne asigurăm că ne uităm la acțiunile sale. Din păcate, în ultimele zile am asistat la atacuri – atacuri împotriva copiilor, împotriva civililor. Așadar, trebuie să vedem ce fac, nu doar ce spun”, a spus ministrul de Externe.
Oficialul român a fost întrebat și despre folosirea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina.
„Este logic ca agresorul să plătească și ca noi să sporim presiunea asupra Rusiei cu toate instrumentele de care dispunem. Deci, nu este vorba doar de finanțarea pașilor viitori, ceea ce este, de asemenea, foarte important, ci și de creșterea presiunii. Și aici, evident, când vorbim despre activele înghețate, trebuie să vorbim și despre o responsabilitate comună între țările care doresc să contribuie, în termeni de garanții”, a conchis Oana Țoiu.
NATO
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a discutat cu omologii din Turcia și Bulgaria despre acțiunile comune de securitate în Marea Neagră, inclusiv despre eforturile de curățare a minelor marine care pun în pericol navigația comercială
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a reprezentat astăzi România la reuniunea miniștrilor de externe din statele membre NATO, desfășurată la Bruxelles.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, discuțiile s-au concentrat pe măsurile concrete necesare pentru a proteja cetățenii din statele aliate, în special pe cei de pe Flancul Estic, în contextul războiului de agresiune pe scară largă inițiat de Rusia împotriva Ucrainei.
Pentru România, prioritatea absolută rămâne consolidarea apărării naționale și a securității la Marea Neagră, arată MAE în comunicat.
În acest sens, ministrul român a subliniat că războiul din Ucraina nu este doar o problemă a statului vecin, ci o sursă majoră de risc pentru România și pentru întreaga regiune.
În intervenția sa, ministrul Oana Țoiu a punctat necesitatea unei păci juste și durabile la granițele noastre, motiv pentru care România susține eforturile diplomatice depuse de SUA pentru atingerea acestui obiectiv, dar și că orice negociere de pace trebuie să ofere garanții de securitate solide, care să prevină orice viitoare agresiune a Rusiei, ce ar putea destabiliza din nou zona Mării Negre și amenința teritoriul României și cel aliat.
„Obținerea unei păci durabile la granița noastră este și prioritatea aliaților. Pentru ca negocierile să reușească, Rusia trebuie să vadă că victoria nu este o opțiune, că Europa este unită și acționează. România este esențială pentru NATO pe Flancul Estic și la Marea Neagră, iar găzduirea la București a NATO Industry Forum a poziționat România ca furnizor și partener în evoluția industriilor de apărare. Secretarul general Mark Rutte a vizitat România acum o lună și mesajul său a fost ferm în privința solidarității aliate. Vom participa și la discuții despre mobilitatea militară. Astăzi, România a inițiat o întâlnire cu miniștrii de externe ai Turciei și Bulgariei pentru a continua colaborarea la Marea Neagră și abordarea subiectului amenințărilor hibride, un subiect la care s-au alăturat alți 10 aliați. Luna trecută, România a găzduit exercițiul militar <<Dacian Fall 2025>>, unul dintre cele mai ample de pe Flancul Estic, care a reunit peste 5.000 de militari din 10 țări aliate. Angajamentul robust aliat în apărarea fiecărui centimetru este mai mult decât clar”, a subliniat Oana Țoiu, ministrul afacerilor externe.
Citiți și: Avem nevoie de o pace durabilă în Ucraina, subliniază Oana Țoiu înainte de reuniunea ministerială a NATO: Când vine vorba de Rusia, trebuie să ne uităm mai degrabă la fapte decât la vorbe
Agenda reuniunii de la Bruxelles a inclus și discuții despre contracararea pericolului dronelor, un subiect de maxim interes pentru România, având în vedere incidentele recente de la graniță.
Aliații au analizat măsuri pentru întărirea „Santinelei Estice”, misiunea NATO de vigilență și apărare antiaeriană. România a inițiat și o discuție în pregătirea Consiliului Nord-Atlantic (NAC) pentru a crește colaborarea și pregătirea statelor aliate, ca urmare a sporirii atacurilor hibride la adresa NATO și statelor membre.
În marja reuniunii, ministrul Oana Țoiu a participat și la consultările în format trilateral cu omologii din Turcia și Bulgaria pentru a coordona acțiunile comune de securitate în Marea Neagră, inclusiv eforturile de curățare a minelor marine care pun în pericol navigația comercială.
Ministrul român al afacerilor externe a participat la o discuție cu miniștrii de externe ai statelor din Coridorul VIII paneuropean (Bulgaria, Macedonia de Nord, Albania, Italia), care a avut drept principal subiect cooperarea în domeniul mobilității militare.
Reuniunea de astăzi a abordat, totodată, pregătirea pentru Summit-ul NATO de la Ankara din 2026. România rămâne ferm angajată în îndeplinirea obiectivelor de modernizare a armatei și de creștere a capacității de apărare.
INTERNAȚIONAL
Ministrul turc de externe a discutat cu Mark Rutte despre siguranța în Marea Neagră după atacurile asupra unor nave rusești
Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat miercuri despre siguranța în Marea Neagră, a declarat o sursă din MAE turc, după ce Ankara și-a exprimat îngrijorarea cu privire la atacurile asupra unor petroliere având legături cu Rusia, dintre care unele au fost revendicate de Ucraina, informează Reuters, potrivit Agerpres.
Turcia, stat membru al NATO care a menținut relații cordiale cu Rusia și Ucraina de la războiul declanșat de Moscova în februarie 2022, a condamnat atacurile asupra navelor având legături cu Moscova, care s-au produs în zona economică exclusivă a Turciei, în largul coastei sale din Marea Neagră.
Atacurile au dus la creșterea primelor de asigurare a transportului maritim la Marea Neagră și au determinat o companie turcă, Besiktas Shipping, să oprească operațiunile legate de Rusia din motive de securitate.
Ucraina, care vizează exporturile de petrol ale Rusiei în timp ce Moscova îi bombardează rețeaua electrică, și-a asumat responsabilitatea pentru un atac cu drone maritime asupra a două petroliere goale care se îndreptau spre un port rusesc săptămâna trecută.
Însă Kievul a negat orice legătură cu un alt incident de marți, în care echipajul unui petrolier sub pavilion rusesc, încărcat cu ulei de floarea-soarelui, a declarat că a fost atacat de drone în largul coastei turcești.
Dincolo de regiunea Mării Negre, un petrolier al companiei Besiktas Shipping, care desfășura afaceri cu Rusia, a fost avariat în apropierea Senegalului în urma unor impacturi externe. Nimeni nu a revendicat responsabilitatea atacului.
Pe marginea reuniunii miniștrilor de externe ai NATO de miercuri, de la Bruxelles, Fidan și Rutte au discutat despre probleme legate de securitatea Mării Negre și negocierile pentru încheierea războiului care durează de aproape patru ani, a declarat sursa din Ministerul de Externe turc, fără a oferi alte detalii.
Turcia a calificat drept inacceptabile atacurile asupra navelor și a avertizat „toate părțile” să le oprească. Un oficial turc a declarat că acest lucru include în mod special autoritățile ucrainene.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a răspuns amenințând că va tăia accesul Ucrainei la mare și a declarat că Moscova va intensifica atacurile asupra instalațiilor și navelor ucrainene și va acționa împotriva petrolierelor țărilor care ajută Ucraina.
NATO
Sprijin militar de peste 1 miliard de dolari pentru Ucraina, anunțat la reuniunea miniștrilor de externe din NATO. Aliații cer Rusiei să renunțe la amenințări și să intre în negocieri reale
Mai multe state membre NATO au anunțat miercuri noi angajamente militare în valoare de peste 1 miliard de dolari pentru Ucraina și au îndemnat Moscova să înceteze amenințările și retorica agresivă, cerând în schimb începerea unor negocieri serioase cu Kievul, relatează AFP, preluat de Agerpres.
Reuniunea miniștrilor de externe ai NATO de la Bruxelles are loc la o zi după o nouă rundă de discuții între Rusia și Statele Unite la Moscova, la care secretarul de stat american Marco Rubio nu a participat. Întâlnirea nu a produs progrese semnificative, nefiind atins un compromis asupra chestiunii teritoriale centrale privind regiunile ucrainene ocupate de Rusia.
Pe acest fond, secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a subliniat că discuțiile diplomatice în desfășurare nu elimină necesitatea sprijinului militar solid pentru Kiev.
„Discuțiile de pace sunt în desfășurare, ceea ce este un lucru bun, dar, în același timp, trebuie să ne asigurăm că, în timp ce acestea au loc și fără a ști când se vor încheia, Ucraina se află în cea mai puternică poziție posibilă pentru a continua lupta”, a declarat Rutte.
Mai mulți miniștri de externe au atras atenția că, în urma discuțiilor de la Moscova, Kremlinul nu dă niciun semn că ar fi dispus să avanseze către o soluție negociată.
„Președintele Putin ar trebui să înceteze bravada și vărsarea de sânge și să fie pregătit să vină la masa negocierilor pentru a susține o pace dreaptă și durabilă pentru Ucraina”, a declarat ministrul de externe britanic, Yvette Cooper.
Marți, Vladimir Putin declarase că Rusia este pregătită pentru un conflict cu Europa dacă acesta ar fi declanșat de statele europene.
„Este mai bine să nu ascultăm propaganda Kremlinului”, a comentat ministrul de externe al Letoniei, Baiba Braze.
La rândul său, șeful diplomației lituaniene, Kestutis Budrys, a declarat că rușii „nu sunt absolut deloc interesați nici de un armistițiu, nici de un acord de pace”, solicitând intensificarea sprijinului pentru Ucraina.
Cu prilejul reuniunii de la Bruxelles, mai multe state, printre care Norvegia, Polonia și Germania, au anunțat că vor achiziționa armament american de aproximativ 1 miliard de dolari pentru Ucraina, prin inițiativa PURL a NATO.
Ministrul norvegian de externe, Espen Barth Eide, a confirmat o contribuție de 500 milioane de dolari pentru armament destinat Kievului.
Germania a anunțat, prin ministrul de externe Johann Wadephul, o contribuție suplimentară de 200 de milioane de dolari pentru livrări de arme și muniții americane – sumă chiar mai mare decât cea vehiculată anterior de ministrul apărării, Boris Pistorius (174,6 milioane de dolari), notează dpa.
Aceste achiziții vor fi realizate prin programul PURL (Lista de cerințe prioritare pentru Ucraina), un mecanism finanțat de state europene și destinat aprovizionării rapide a Ucrainei cu armament american. Până în prezent, programul a strâns aproximativ 4 miliarde de euro.
Canada a promis de asemenea 200 milioane de euro, iar Olanda a anunțat luni un angajament de 250 milioane de euro.
Între timp, Franța, care nu participă la programul PURL, se confruntă cu presiuni crescute din partea partenerilor, inclusiv Germania și Olanda, pentru a-și intensifica sprijinul militar acordat Ucrainei.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Nicușor Dan susține că raportul privind anularea alegerilor va fi prezentat la finalul lunii ianuarie: Au apărut suficiente informații care să explice acea decizie
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a discutat cu omologii din Turcia și Bulgaria despre acțiunile comune de securitate în Marea Neagră, inclusiv despre eforturile de curățare a minelor marine care pun în pericol navigația comercială
România își întărește capacitatea de apărare la Marea Neagră prin achiziția, de la Turcia, a unei corvete ușoare din clasa HISAR
MApN: Forțele Navale Române au neutralizat o dronă maritimă care punea în pericol navigația în Marea Neagră
Bolojan și Orban au avut o “discuție pragmatică” la Budapesta pentru a consolida “interconexiunile electrice între România și Ungaria”
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Comisia Europeană apreciază Chișinăul pentru progresele „vizibile în mod clar” în direcția reformelor: UE este pregătită să sprijine Moldova în atragerea mai multor investiții private
“Ultima șansă a Occidentului” – apelul lui Stubb: Ordinea liberală este pe moarte. Vestul global și Estul global se luptă pentru inimile și mințile Sudului global, care va decide direcția noii ordini mondiale
Ministrul turc de externe a discutat cu Mark Rutte despre siguranța în Marea Neagră după atacurile asupra unor nave rusești
Avem nevoie de o pace durabilă în Ucraina, subliniază Oana Țoiu înainte de reuniunea ministerială a NATO: Când vine vorba de Rusia, trebuie să ne uităm mai degrabă la fapte decât la vorbe
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
MAI câștigă o poziție de top în cadrul Frontex. Cătălin Predoiu: Este un succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene
Președintele Senatului, în cadrul Summitului Parlamentar al Platformei Crimeea: Susținem independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor recunoscute la nivel internațional
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București”
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european
România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Trending
- ENERGIE6 days ago
PPC blue România își extinde infrastructura de stații de încărcare și preia rețeaua Hermes Flow cu 116 puncte de încărcare pentru vehicule electrice
- ȘTIRI POZITIVE5 days ago
Târgul de Crăciun de la Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa (European Best Destinations)
- PARLAMENTUL EUROPEAN1 week ago
Parlamentul European cere retragerea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul UE, invocând “colapsul democrației” și un “regim hibrid de autocrație electorală”
- ROMÂNIA4 days ago
Space Rider, primul sistem spațial european reutilizabil, realizat cu o contribuție esențială din partea României prin INCAS
- POLITICĂ5 days ago
Ionuț Moșteanu și-a depus demisia din funcția de ministru al apărării naționale: “Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română”