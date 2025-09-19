CONSILIUL EUROPEAN
„Avem nevoie mai mult ca oricând de multilateralism” pentru că „alternativa ar fi haosul și războiul”, este mesajul cu care va merge președintele Consiliului European la Adunarea Generală a ONU
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, se va deplasa la New York pentru a reprezenta Uniunea Europeană la cea de-a 80-a ediție a Săptămânii la nivel înalt a Organizației Națiunilor Unite, care va avea loc în perioada 21-25 septembrie 2025.
Potrivit unui comunicat al Consiliului European, el va susține un discurs în cadrul Adunării Generale a ONU în numele UE la 25 septembrie și va lua cuvântul în fața Consiliului de Securitate al ONU la 24 septembrie.
În cadrul primei sale participări la Adunarea Generală a Națiunilor Unite în calitate de președinte al Consiliului European, Costa va reafirma angajamentul UE față de ONU, multilateralism, respectarea dreptului internațional și recunoașterea legăturilor intrinseci dintre pace și securitate, drepturile omului și dezvoltarea durabilă.
„În contextul în care forța militară, coerciția politică și presiunea economică pun la încercare ordinea internațională bazată pe norme, instaurată după cel de-al Doilea Război Mondial, în timpul căreia a fost lansat proiectul de integrare europeană și au fost create Națiunile Unite, avem nevoie mai mult ca oricând de multilateralism. Avem nevoie de dreptul internațional, avem nevoie de instituții comune și avem nevoie de ONU. Alternativa ar fi haosul și războiul. UE este și va rămâne un partener de nădejde al ONU și al multilateralismului, sprijinind reformele menite să o facă mai eficientă, mai incluzivă și mai bine pregătită să servească cetățenii în fața provocărilor actuale și viitoare”, a declarat Costa.
Pe lângă discursurile sale în cadrul Adunării Generale și în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, în numele UE, președintele Costa va participa, de asemenea, la Conferința internațională la nivel înalt pentru soluționarea pașnică a problemei Palestinei și punerea în aplicare a soluției bazate pe existența a două state, organizată de Franța și Arabia Saudită, care va avea loc la 22 septembrie.
La 25 septembrie, președintele Costa va găzdui o reuniune cu liderii țărilor insulare din Pacific, în marja Adunării Generale a ONU. Președintele Consiliului European va participa, de asemenea, la tradiționala reuniune a șefilor de stat și de guvern ai UE și ONU și la reuniunea trilaterală UE-ONU-Uniunea Africană din 21 septembrie și va lua parte la o serie de evenimente conexe și reuniuni bilaterale.
România va fi reprezentată de ministrul de externe la Adunarea Generală de 80 de ani de la crearea ONU.
Cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU s-a deschis la 9 septembrie 2025. Prima zi a dezbaterii generale la nivel înalt va fi marți, 23 septembrie, având ca temă principală „Mai bine împreună: 80 de ani și mai mult pentru pace, dezvoltare și drepturile omului”.
Din 1974, UE are statutul de observator permanent la Adunarea Generală a ONU.
În urma adoptării unei rezoluții a Adunării Generale a ONU în mai 2011, UE a primit una dintre primele oportunități de a lua cuvântul printre alte grupuri importante și poate fi reprezentată de reprezentanții externi ai UE.
Din 2011, președintele Consiliului European s-a adresat Adunării Generale în numele UE.
Antonio Costa îi convoacă pe liderii UE la un summit informal pe 1 octombrie: Recentele încălcări ale spațiului aerian de către Rusia în Polonia și România sunt un semnal clar că trebuie să aprofundăm eforturile
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a anunțat vineri convocarea unui summit informal al celor 27 de lideri din Consiliul European pe 1 octombrie. Întâlnirea va fi găzduită de prim-ministrul danez Mette Frederiksen la Copenhaga și se va concentra pe două obiective principale: consolidarea pregătirii comune europene în materie de apărare și întărirea sprijinului pentru Ucraina.
„Recentele încălcări ale spațiului aerian de către Rusia în Polonia și România sunt un semnal clar că trebuie să accelerăm și să aprofundăm eforturile noastre. În întâlnirile anterioare, am convenit că Europa trebuie să facă mai mult – și trebuie să facem mai mult împreună – în domeniul apărării. Direcția este clară: construim o Europă capabilă să răspundă eficient, autonom și unit la amenințările de azi și de mâine. Ambiția pe care ne-am propus-o, de a crește semnificativ pregătirea comună europeană în materie de apărare până în 2030, reflectă acest angajament”, se arată în scrisoarea oficială.
Antonio Costa a afirmat că, în ultimele luni, UE a făcut progrese semnificative în consolidarea finanțării apărării, sprijinirea bazei industriale și angajarea în eforturi comune pentru dezvoltarea capacităților, cu accent pe interoperabilitate sporită și achiziții comune.
„Acest lucru se realizează în deplină concordanță cu NATO și se concentrează pe cele nouă domenii prioritare agreate la nivelul UE. Pe măsură ce investim mai mult, trebuie să investim și mai eficient și rațional, inclusiv prin instrumente comune, precum SAFE”, a adăugat Antonio Costa.
Președintele Consiliului European a subliniat că fiecare euro investit trebuie să consolideze securitatea și autonomia strategică comună. El a precizat că acest efort vizează, de asemenea, întărirea industriei europene de apărare, stimularea inovării, creșterea competitivității și crearea de locuri de muncă.
Totodată, Costa a subliniat necesitatea de a trage învățăminte din războiul din Ucraina, inclusiv prin consolidarea cooperării cu industria ucraineană de apărare și valorificarea experienței unice a Ucrainei.
„Acum este momentul să mergem mai departe. La Copenhaga, propun să ne concentrăm pe pași concreți în dezvoltarea capacităților, cu obiectivul de a construi o înțelegere comună asupra așteptărilor de la UE și statele membre pentru atingerea țintei de pregătire în materie de apărare până în 2030. Lucrările în curs ale Comisiei și ale Înaltului Reprezentant privind un Plan de acțiune vor sprijini eforturile noastre colective. Ar trebui să oferim orientări în perspectiva acestui demers”, a punctat acesta.
Antonio Costa a propus ca discuția șefilor de stat sau de guvern să fie structurată în jurul mai multor subiecte cheie:
- accelerarea dezvoltării comune a capacităților, prin valorificarea deciziilor anterioare și a modelului „lead nation”;
- sprijinirea statelor membre de pe flancul estic, expuse unor amenințări crescute, prin instrumentele și programele existente;
- consolidarea guvernanței, prin asigurarea unei supravegheri politice și a unei coordonări eficiente, monitorizarea lacunelor în capacități și măsurarea progresului, inclusiv prin întărirea rolului miniștrilor apărării în cadrul Consiliului.
„Securitatea noastră depinde de securitatea Ucrainei. La Copenhaga, vreau să discutăm modalități de a sprijini și mai eficient Ucraina și de a contribui la atingerea unei păci juste și durabile. UE și statele sale membre au fost în prima linie în acordarea unui sprijin economic, militar și politic esențial pentru Ucraina. Propun să ne concentrăm pe modul de a menține acest sprijin într-un mod stabil și previzibil”, a adăugat Antonio Costa.
În final, președintele Consiliului European a subliniat că procesul de aderare a Ucrainei la UE trebuie să rămână pe drumul cel bun. El a remarcat că, în ciuda războiului, eforturile de reformă ale Ucrainei au fost remarcabile și a subliniat necesitatea ca acest elan să se concretizeze în pași efectivi către aderare.
Frontierele Europei sunt în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât miercurea trecută 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
După ce a testat vigilența zonei de nord a flancului estic al NATO, Moscova a căutat să vadă care este capacitatea de răspuns și a zonei de sud. O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, în spațiul aerian al României.
Antonio Costa, întâlnire cu Friedrich Merz în „turneul capitalelor”: Germania reprezintă un pilon fundamental al Uniunii noastre și al capacității noastre de a face față diferitelor provocări globale
Germania reprezintă un pilon fundamental al Uniunii noastre, al economiei noastre și al capacității noastre de a face față diferitelor provocări din această lume, a subliniat președintele Consiliului European, Antonio Costa, într-o conferință de presă desfășurată la Berlin alături de cancelarul german Friedrich Merz.
Președintele Consiliului European, aflat într-un turneu al capitalelor europene, s-a arătat încurajat de „noul dinamism al angajamentului în Europa”.
„Cred că acesta poate da Europei un nou impuls pentru principalele noastre priorități politice. Germania a jucat un rol esențial în eforturile noastre de a sprijini Ucraina. Angajamentul dumneavoastră recent de a finanța un pachet de echipamente militare și muniții în valoare de 500 de milioane de dolari pentru Ucraina prin intermediul NATO este un alt exemplu elocvent al acestor eforturi concrete, care vor consolida securitatea Europei în ansamblu”, a evidențiat Costa.
El a reiterat că reziliența Europei este strâns legată de cea a Ucrainei, dând drept exemplu situația din Polonia, al cărei spațiu aerian a fost violat de drone rusești.
Președintele Consiliului European, aflat deja la jumătatea turneului său, a punctat că a devenit din ce în ce mai limpede că principalele priorități ale UE sunt securitatea și competitivitatea.
„Se lucrează în continuare la politici menite să stimuleze competitivitatea noastră, dar trebuie să continuăm să acordăm prioritate simplificării, reducerii sarcinilor administrative și de reglementare, scăderii prețurilor la energie, diversificării relațiilor noastre comerciale și mobilizării economiilor private pentru a debloca investițiile necesare în economia Uniunii Europene. La fel de importantă este și extinderea rețelei noastre de parteneri la nivel mondial și crearea de noi alianțe. Lumea se schimbă rapid, dar Uniunea Europeană rămâne un partener consecvent, fiabil și previzibil, care susține și promovează cu tărie o ordine multilaterală, bazată pe norme. Iar aceasta este o ofertă extrem de atractivă”, a continuat Costa.
El a reliefat importanța investițiilor în capacitățile de apărare „pentru a ne putea îndeplini pe deplin rolul de actor geopolitic”.
„În 2025 am înregistrat progrese istorice. Nu pot decât să salut pașii uriași făcuți de Germania. Și vom continua să facem acest lucru. Cele două reuniuni ale Consiliului European din octombrie vor fi cruciale pentru accelerarea acestor eforturi”, a conchis Antonio Costa.
Președintele Consiliului European, mesaj din Letonia: Trebuie să dezvoltăm Europa apărării, printr-o strategie comună
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a efectuat luni o vizită oficială în Letonia, unde a fost primit de prim-ministra Evika Silina. În cadrul declarațiilor comune de presă, Costa a subliniat importanța consolidării unității europene în fața provocărilor de securitate și a reiterat angajamentul Uniunii Europene pentru apărare și competitivitate.
„Este foarte important pentru mine să ascult părerile diferiților lideri înaintea acestui nou an politic, deoarece suntem o uniune de națiuni, o uniune bazată pe diversitate, iar toate părerile contează pentru a ne construi unitatea și poziția comună”, a spus președintele Consiliului European.
Continuing my #TourdesCapitales in Riga 🇱🇻 with PM @EvikaSilina.
Latvia is on the frontline of our common fight for Europe’s security & competitiveness. Investing in defence drives innovation, unlocks new technologies and contributes to economic growth.
https://t.co/z3IPuhJwyT
— António Costa (@eucopresident) September 9, 2025
Oficialul european a menționat că securitatea și apărarea, alături de competitivitate, sunt prioritățile majore ale Uniunii în perioada urmtătoare: „Vă aflați în prima linie a frontierei noastre comune, a provocărilor noastre comune. Securitatea dumneavoastră este securitatea noastră comună. De aceea trebuie să dezvoltăm Europa apărării, printr-o strategie comună, investiții și resurse împărtășite”, a afirmat Costa.
Acesta a subliniat și legătura dintre apărare și dezvoltarea economică: investițiile în securitate înseamnă totodată cercetare, inovare și locuri de muncă. În acest context, Costa a pledat pentru adoptarea, în anul următor, a unui nou buget pe termen lung al Uniunii, care să reflecte ambițiile în domeniile cheie: competitivitate, securitate și apărare.
Vizita președintelui Consiliului European în Letonia face parte dintr-un tirneu regional în statele baltice, urmând ca acesta să continue discuțiile în Polonia.
