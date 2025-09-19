„Avem nevoie mai mult ca oricând de multilateralism” pentru că „alternativa ar fi haosul și războiul”, este mesajul cu care va merge președintele Consiliului European la Adunarea Generală a ONU

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, se va deplasa la New York pentru a reprezenta Uniunea Europeană la cea de-a 80-a ediție a Săptămânii la nivel înalt a Organizației Națiunilor Unite, care va avea loc în perioada 21-25 septembrie 2025.

Potrivit unui comunicat al Consiliului European, el va susține un discurs în cadrul Adunării Generale a ONU în numele UE la 25 septembrie și va lua cuvântul în fața Consiliului de Securitate al ONU la 24 septembrie.

În cadrul primei sale participări la Adunarea Generală a Națiunilor Unite în calitate de președinte al Consiliului European, Costa va reafirma angajamentul UE față de ONU, multilateralism, respectarea dreptului internațional și recunoașterea legăturilor intrinseci dintre pace și securitate, drepturile omului și dezvoltarea durabilă.

„În contextul în care forța militară, coerciția politică și presiunea economică pun la încercare ordinea internațională bazată pe norme, instaurată după cel de-al Doilea Război Mondial, în timpul căreia a fost lansat proiectul de integrare europeană și au fost create Națiunile Unite, avem nevoie mai mult ca oricând de multilateralism. Avem nevoie de dreptul internațional, avem nevoie de instituții comune și avem nevoie de ONU. Alternativa ar fi haosul și războiul. UE este și va rămâne un partener de nădejde al ONU și al multilateralismului, sprijinind reformele menite să o facă mai eficientă, mai incluzivă și mai bine pregătită să servească cetățenii în fața provocărilor actuale și viitoare”, a declarat Costa.

Pe lângă discursurile sale în cadrul Adunării Generale și în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, în numele UE, președintele Costa va participa, de asemenea, la Conferința internațională la nivel înalt pentru soluționarea pașnică a problemei Palestinei și punerea în aplicare a soluției bazate pe existența a două state, organizată de Franța și Arabia Saudită, care va avea loc la 22 septembrie.

La 25 septembrie, președintele Costa va găzdui o reuniune cu liderii țărilor insulare din Pacific, în marja Adunării Generale a ONU. Președintele Consiliului European va participa, de asemenea, la tradiționala reuniune a șefilor de stat și de guvern ai UE și ONU și la reuniunea trilaterală UE-ONU-Uniunea Africană din 21 septembrie și va lua parte la o serie de evenimente conexe și reuniuni bilaterale.

România va fi reprezentată de ministrul de externe la Adunarea Generală de 80 de ani de la crearea ONU.

Cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU s-a deschis la 9 septembrie 2025. Prima zi a dezbaterii generale la nivel înalt va fi marți, 23 septembrie, având ca temă principală „Mai bine împreună: 80 de ani și mai mult pentru pace, dezvoltare și drepturile omului”.

Din 1974, UE are statutul de observator permanent la Adunarea Generală a ONU.

În urma adoptării unei rezoluții a Adunării Generale a ONU în mai 2011, UE a primit una dintre primele oportunități de a lua cuvântul printre alte grupuri importante și poate fi reprezentată de reprezentanții externi ai UE.

Din 2011, președintele Consiliului European s-a adresat Adunării Generale în numele UE.