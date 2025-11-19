Avertismentul Londrei către „Rusia și Putin”, după ce o navă spion a Moscovei a fost detectată în apele teritoriale ale Marii Britanii: Vă vedem. Știm ce faceți

O navă spion rusească a folosit lasere împotriva forțelor britanice desfășurate pentru a monitoriza nava după ce aceasta a intrat în apele teritoriale ale Regatului Unit, a declarat miercuri ministrul britanic apărării, informează Politico Europe.

John Healey a confirmat că nava spion rusă Yantar a fost trimisă în apele britanice pentru a doua oară în acest an, după ce a făcut același lucru în ianuarie, și că se află în prezent la periferia apelor teritoriale ale Regatului Unit. Cu toate acestea, a fost pentru prima dată când lasere au fost îndreptate împotriva piloților RAF.

The Defence Secretary @JohnHealey_MP this morning confirmed that a Russian spy ship – the Yantar – is on the edge of UK waters, north of Scotland, having entered the UK’s wider waters over the last few weeks. This is a vessel used for gathering intelligence and mapping… pic.twitter.com/GO6LXVAfgU — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 19, 2025

Ministrul britanic al apărării a declarat că Marea Britanie a trimis o fregată a Marinei Regale și avioane P8 ale Forțelor Aeriene Regale pentru a monitoriza și urmări nava, despre care a spus că a fost „proiectată pentru a culege informații și a cartografia cablurile noastre submarine”.

„Yantar a îndreptat laserele către piloții noștri. Acțiunea Rusiei este extrem de periculoasă”, a spus Healey.

„Mesajul meu către Rusia și către (președintele rus Vladimir) Putin este următorul: vă vedem. Știm ce faceți. Și dacă Yantar se îndreaptă spre sud în această săptămână, suntem pregătiți”, a fost mesajul ferm al ministrului britanic al apărării.

Healey a declarat că nava a fost proiectată pentru a „pune în pericol infrastructura noastră subacvatică și cea a aliaților noștri”, având „capacități care permit supravegherea în timp de pace și sabotarea în timp de conflict”.

Întrebat de ce laserele reprezintă un astfel de risc, secretarul apărării a răspuns: „Orice lucru care împiedică, perturbă sau pune în pericol piloții responsabili de avioanele militare britanice este extrem de periculos”.

Regulile de angajare ale marinei au fost modificate astfel încât Yantar să poată fi urmărit mai îndeaproape, iar opțiunile militare erau pregătite în cazul în care nava își schimba cursul.

„Nu le voi dezvălui, deoarece asta nu face decât să-l facă pe președintele Putin mai înțelept”, a spus Healey.

Rusia și-a intensificat în ultima perioadă acțiunile de testare a vigilenței a țărilor membre NATO, dar și tentativele de sabotaj, parte a războiului hibrid ce urmărește descurajarea partenerilor Kievului din a continua sprijinul pentru Ucraina.

Cel mai recent exemplu în această direcție o constituie sabotarea liniei de cale ferată care leagă Varșovia de orașul polonez estic Lubin și se continuă până în Ucraina, o arteră importantă pentru transportarea sprijinului destinat Kievului.

Drept răspuns în fața acestui act de sabotaj, Polonia a decis să revoce acordul de funcționare pentru ultimul consulat al Rusiei, astfel că infrastructura diplomatică a Moscovei va fi redusă la ambasada pe care o are în Varșovia.

Într-o reacție furibundă, ministrul italian al apărării a criticat lentoarea cu care statele UE și NATO reacționează la războiul hibrid al Rusiei și a propus o serie de măsuri de contracarare, printre care înființarea unui Centru european pentru combaterea războiului hibrid, o forță cibernetică de 1.500 de persoane, precum și personal militar specializat în inteligență artificială, protecția lanțurilor de aprovizionare și experți în dezinformare.