Avertismentul Londrei către „Rusia și Putin”, după ce o navă spion a Moscovei a fost detectată în apele teritoriale ale Marii Britanii: Vă vedem. Știm ce faceți
O navă spion rusească a folosit lasere împotriva forțelor britanice desfășurate pentru a monitoriza nava după ce aceasta a intrat în apele teritoriale ale Regatului Unit, a declarat miercuri ministrul britanic apărării, informează Politico Europe.
John Healey a confirmat că nava spion rusă Yantar a fost trimisă în apele britanice pentru a doua oară în acest an, după ce a făcut același lucru în ianuarie, și că se află în prezent la periferia apelor teritoriale ale Regatului Unit. Cu toate acestea, a fost pentru prima dată când lasere au fost îndreptate împotriva piloților RAF.
The Defence Secretary @JohnHealey_MP this morning confirmed that a Russian spy ship – the Yantar – is on the edge of UK waters, north of Scotland, having entered the UK’s wider waters over the last few weeks.
This is a vessel used for gathering intelligence and mapping… pic.twitter.com/GO6LXVAfgU
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 19, 2025
Ministrul britanic al apărării a declarat că Marea Britanie a trimis o fregată a Marinei Regale și avioane P8 ale Forțelor Aeriene Regale pentru a monitoriza și urmări nava, despre care a spus că a fost „proiectată pentru a culege informații și a cartografia cablurile noastre submarine”.
„Yantar a îndreptat laserele către piloții noștri. Acțiunea Rusiei este extrem de periculoasă”, a spus Healey.
„Mesajul meu către Rusia și către (președintele rus Vladimir) Putin este următorul: vă vedem. Știm ce faceți. Și dacă Yantar se îndreaptă spre sud în această săptămână, suntem pregătiți”, a fost mesajul ferm al ministrului britanic al apărării.
Healey a declarat că nava a fost proiectată pentru a „pune în pericol infrastructura noastră subacvatică și cea a aliaților noștri”, având „capacități care permit supravegherea în timp de pace și sabotarea în timp de conflict”.
Întrebat de ce laserele reprezintă un astfel de risc, secretarul apărării a răspuns: „Orice lucru care împiedică, perturbă sau pune în pericol piloții responsabili de avioanele militare britanice este extrem de periculos”.
Regulile de angajare ale marinei au fost modificate astfel încât Yantar să poată fi urmărit mai îndeaproape, iar opțiunile militare erau pregătite în cazul în care nava își schimba cursul.
„Nu le voi dezvălui, deoarece asta nu face decât să-l facă pe președintele Putin mai înțelept”, a spus Healey.
Rusia și-a intensificat în ultima perioadă acțiunile de testare a vigilenței a țărilor membre NATO, dar și tentativele de sabotaj, parte a războiului hibrid ce urmărește descurajarea partenerilor Kievului din a continua sprijinul pentru Ucraina.
Cel mai recent exemplu în această direcție o constituie sabotarea liniei de cale ferată care leagă Varșovia de orașul polonez estic Lubin și se continuă până în Ucraina, o arteră importantă pentru transportarea sprijinului destinat Kievului.
Drept răspuns în fața acestui act de sabotaj, Polonia a decis să revoce acordul de funcționare pentru ultimul consulat al Rusiei, astfel că infrastructura diplomatică a Moscovei va fi redusă la ambasada pe care o are în Varșovia.
Într-o reacție furibundă, ministrul italian al apărării a criticat lentoarea cu care statele UE și NATO reacționează la războiul hibrid al Rusiei și a propus o serie de măsuri de contracarare, printre care înființarea unui Centru european pentru combaterea războiului hibrid, o forță cibernetică de 1.500 de persoane, precum și personal militar specializat în inteligență artificială, protecția lanțurilor de aprovizionare și experți în dezinformare.
Donald Trump este „figura care îl poate aduce pe Putin la masa negocierilor, care poate pune capăt conflictului” din Ucraina, susține ministrul britanic al Apărării
Ministrul britanic al Apărării a insistat că Donald Trump este capabil să-l convingă pe Vladimir Putin să participe la negocierile de pace privind Ucraina, chiar dacă tratativele continuă să stagneze.
Întrebat de Politico dacă un armistițiu în Ucraina ar fi mai dificil de realizat decât cel din Gaza, John Healey a răspuns că nu se poate face o comparație între cele două situații, cu o singură excepție.
„Președintele Trump este figura care îl poate aduce pe Putin la masa negocierilor, care poate pune capăt conflictului”, a declarat acesta, în timpul unui zbor din Norvegia spre Paris, în timp ce se îndrepta spre o întâlnire cu noul ministru francez al apărării. Trump a jucat un rol cheie în negocierea armistițiului fragil dintre Israel și Hamas.
Healey a subliniat că activitatea coaliției celor dispuși să acționeze – alianță formată din țările care s-au angajat să ofere securitate în cazul unui armistițiu – este „actualizată periodic, astfel încât să putem simți cu adevărat că suntem pregătiți, atunci când va veni momentul păcii, să intervenim și să contribuim la asigurarea acesteia”.
Sediul coaliției este acum operațional la Paris și include personal militar britanic de rang înalt.
Healey a făcut aceste declarații după o reuniune a Forței Expediționare Comune la Bodø, unde s-a semnat un nou parteneriat cu Ucraina.
We will stand with Ukraine for as long as it takes 🇬🇧🇺🇦
Today in Bodø, Norway, all ten @JEFnations signed an enhanced partnership with Ukraine.
A clear signal to Putin: your aggression will be met with our strength. pic.twitter.com/2mYGWkmn6g
— John Healey (@JohnHealey_MP) November 5, 2025
Putin nu a renunțat la poziția sa de când a fost anulată întâlnirea planificată cu Trump în Ungaria, iar președintele SUA a decis să sancționeze cele mai mari două companii petroliere din Rusia. De atunci, tensiunile dintre SUA și Rusia nu au făcut decât să crească, ambele părți amenințând cu reluarea testelor cu arme nucleare.
La recenta sa întâlnire cu Xi Jinping, Trump a declarat că SUA și China colaborează pentru a pune capăt războiului din Ucraina, dar „uneori, trebuie să-i lași să se lupte”.
Consolidarea Parteneriatului Strategic și cooperarea în domeniul securității regionale, principalele teme ale dialogului strategic România-Marea Britanie desfășurat la București
Ministrul de stat britanic pentru Europa, America de Nord și Teritoriile de peste Mări, Stephen Doughty, a efectuat miercuri, 29 octombrie, o vizită la București, în cadrul Dialogului strategic România–Marea Britanie, desfășurat în baza Declarației comune semnate în 2023 privind implementarea Parteneriatului Strategic bilateral.
Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, programul a inclus o întâlnire cu ministrul afacerilor externe Oana Țoiu și consultări în cadrul Dialogului Strategic cu secretarul de stat pentru afaceri europene, Orientul Mijlociu și Africa, Clara Staicu.
Întrevederea ministrului afacerilor externe cu ministrul de stat britanic a oferit ocazia unui schimb de opinii pe tema consolidării Parteneriatului Strategic româno-britanic, precum și pentru identificarea oportunităților de aprofundare a acestuia.
„Marea Britanie este unul dintre cei mai valoroși parteneri strategici ai României, iar discuția noastră a confirmat acest lucru, subiectul securității regionale fiind unul discutat pe larg. Avem aceeași viziune pentru pace și securitate și un angajament comun puternic pentru securitatea euro-atlantică care se traduce în mod special prin participarea UK, în cadrul NATO, la misiunile de pe teritoriul României”, a declarat ministrul afacerilor externe Oana Țoiu.
Demnitarul român a punctat interesul pentru amplificarea cooperării economice, prin sprijinirea comunităților de afaceri și antreprenorilor din ambele state, inclusiv a companiilor românești care decid să fie prezente pe piața britanică.
Oana Țoiu a evidențiat importanța fundamentală pentru ansamblul relațiilor bilaterale a comunității românești din Marea Britanie, arătând că dincolo de rolul de punte de legătură esențială între cele două societăți, prezența acestei numeroase și dinamice comunități creează importante oportunități în domenii din cele mai diverse și, cu precădere, pe linie economică, culturală și academică.
Reuniunea Dialogului Strategic între oficialul britanic și secretarul de stat Clara Staicu a oferit cadrul pentru realizarea unei analize aprofundate a cooperării bilaterale pe palierele prevăzute în Declarația comună din 2023, inclusiv demersuri de consolidare a cooperării economice, investiționale, în materie de securitate și apărare, combaterea amenințărilor hibride și a dezinformării, precum și în privința relațiilor interumane.
Au avut loc discuții pe marginea relațiilor UE – Marea Britanie, a cooperării în cadrul NATO, a situației de securitate regionale și europene, a războiului din Ucraina și a impactului acestuia asupra statelor din regiune, inclusiv asupra Republicii Moldova.
Clara Staicu a subliniat importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea euroatlantică și a salutat contribuția Marii Britanii în sprijinul consolidării posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic al NATO.
De asemenea, a punctat susținerea României pentru consolidarea cooperării între Uniunea Europeană și Regatul Unit.
Secretarul de stat Clara Staicu și ministrul de stat Stephen Doughty au subliniat importanța continuării tendinței de dinamizare a contactelor și cooperării bilaterale în perioada următoare, în vederea valorificării pârghiilor oferite de nivelul strategic al relației bilaterale.
Turcia va achiziționa 20 de avioane Typhoon din Marea Britanie printr-un acord de 8 miliarde lire sterline. Recep Tayyip Erdogan: „Un nou simbol al relației strategice” dintre „doi aliați apropiați”
Turcia și Marea Britanie au semnat luni un acord în valoare de 8 miliarde de lire sterline (aproximativ 9 miliarde de euro) pentru 20 de avioane Eurofighter Typhoon, informează Euronews, BBC și The Guardian.
Acordul pentru consolidarea capacităților aeriene ale Turciei a fost semnat la Ankara, în timpul primei vizite a prim-ministrului britanic Keir Starmer în această țară, și reprezintă prima comandă nouă de avioane Typhoon din Marea Britanie din 2017.
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a salutat acordul ca fiind „un nou simbol al relației strategice dintre noi, ca doi aliați apropiați”.
„Țările noastre se află la capetele opuse ale Europei, dar suntem parteneri puternici, colaborând mai strâns ca niciodată”, a declarat Starmer în timpul ceremoniei de semnare, alături de președintele turc Recep Tayyip Erdogan.
„Acest lucru va consolida securitatea în cadrul NATO, va aprofunda cooperarea noastră bilaterală în domeniul apărării și va stimula creșterea economică aici și în Regatul Unit, asigurând 20.000 de locuri de muncă britanice. Sunt mândru că avioanele britanice Typhoon vor constitui o parte vitală a Forțelor Aeriene Turcești pentru mulți ani de acum înainte”, a adăugat Starmer.
Turcia consideră achiziționarea de avioane Eurofighter și alte avioane de vânătoare avansate ca o soluție provizorie până când avionul de vânătoare KAAN de generația a cincea, dezvoltat la nivel național, va deveni operațional. Acest lucru este preconizat să se întâmple nu mai devreme de 2028.
Turcia, membră a alianței militare NATO, încearcă, de asemenea, să reintre în programul de avioane de vânătoare F-35 condus de SUA. Aceasta a fost exclusă în 2019 din cauza achiziționării sistemelor de apărare antirachetă S-400 fabricate în Rusia, care au fost considerate un risc pentru securitatea programului F-35.
Erdogan a ridicat problema vânzării avioanelor de vânătoare F-35 în cadrul unei întâlniri recente cu președintele american Donald Trump la Casa Albă.
Dincolo de dorința de consolidare a relațiilor în sectorul militar, vizita lui Starmer are loc în contextul în care procurorii turci au formulat luni noi acuzații împotriva primarului Istanbulului, Ekrem İmamoğlu, aflat în închisoare, acuzându-l pe politicianul considerat un adversar important al lui Erdogan de implicare în activități de „spionaj”.
İmamoğlu a fost arestat în martie sub acuzația de corupție, pe care o neagă cu tărie.
Principalul partid de opoziție din Turcia, Partidul Republican al Poporului (CHP), a criticat guvernele europene pentru reacțiile lor moderate la ceea ce consideră a fi o represiune politică a guvernului împotriva lui İmamoğlu și a altor primari de opoziție închiși. Guvernul lui Erdogan insistă că instanțele funcționează în mod independent.
Purtătorul de cuvânt al lui Starmer, Tom Wells, a declarat că Marea Britanie se așteaptă ca Turcia „să își respecte obligațiile internaționale și statul de drept, inclusiv dreptul la un proces echitabil”, adăugând că Londra a ridicat problema arestărilor cu guvernul.
