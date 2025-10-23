Avertismentul lui Remus Ștefureac: „O eventuală explozie socială va ridica un val uriaș de ură în populație”

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, avertizează că o eventuală explozie socială ar putea genera un val uriaș de ură în societate, val care ar putea fi exploatat cu ușurință de actori ostili interesați de subminarea strategică a României, de distrugerea regimului democratic și chiar de preluarea controlului asupra țării.

„70% dintre români cred că legea NU este aplicată în mod egal pentru toți cetățenii. 75% consideră că succesul unora este rezultatul unui sistem corupt sau nedrept. 50% spun că principala problemă a României este corupția care amplifică nedreptățile din societate. 75% cred că cei care reușesc în România nu sunt neaparat cei mai capabili, ci cei mai conectați. 70% apreciază că sistemul în România este construit astfel încât să te țină pe loc. 60% simt că alții au fost ajutați pe nedrept în timp ce ei au fost ignorați. 70% spun că statul poartă o mare parte din vină pentru situația lor actuală”, a scris Remus Ștefureac, pe Facebook.

Remus Ștefureac a avertizat că percepția publică actuală este una catastrofală, comparând situația cu „un foc imens peste care, în pragul iernii, se toarnă gaz cu conducta”.

„O conductă politică pe care circulă, ceea ce românii percep ca fiind privilegii inacceptabile reprezentate sub forma locurilor de muncă la stat pentru cei cu pile și familiile lor, sub forma unor pensii și salarii supradimensionate în raport cu nivelul de toleranță al țării, sub forma aranjamentelor clientelei politice”, a adăugat directorul INSCOP Research.

Ștefureac a avertizat asupra efectelor potențial devastatoare în societate, subliniind că „dacă lucrurile scapă de sub control, consecințele pot deveni imposibil de gestionat”.

„O eventuală explozie sociala va ridica un val uriaș de ură în populație care va fi călărit ușor de orice actor ostil ultra-radical care dorește subminarea strategică a României, distrugerea regimului democratic și chiar preluarea controlului asupra țării. Deocamdată, politicul trubadur pare ca trimite vesel soldații în garnizoană, tocmai când războiul hibrid este pe cale să devină mai dur ca niciodată”, a spus acesta.

El a mai spus că alegerile de la București, care vor avea loc peste doar 45 de zile, se pot transforma, „dintr-un test major al rezilienței democratice, în paratrăsnetul nefericit al unei furtuni violente în societate de care vor profita cei mai radicali dintre radicali”.

În final, Remus Ștefureac a precizat că toate datele menționate provin din sondajele INSCOP publicate în ultimele luni, subliniind că „în contextul politic, economic și social generat de ultimele săptămâni, cifrele arătata si mai rău”.