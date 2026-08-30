Avertismentul lui Tusk după o discuție cu Rutte: Nu putem exclude provocări din partea Rusiei împotriva unui stat NATO în următoarele șase luni

Premierul polonez Donald Tusk a avertizat, sâmbătă, că escaladarea din partea Rusiei avansează și că următoarele șase luni vor fi decisive, după o discuție cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Mark Rutte tocmai mi-a împărtășit evaluarea sa privind situația din regiune și de pe frontul ucraineano-rus. Așa cum am avertizat, escaladarea din partea Rusiei continuă”, a scris Tusk pe platforma X.

Premierul polonez a adăugat că „următoarele șase luni vor fi decisive” și că „nu trebuie să excludem provocări din partea Rusiei împotriva unuia dintre membrii NATO”.

„Ucraina are nevoie de un sprijin aerian mai puternic, ceea ce este esențial și pentru securitatea noastră. Aceasta este o sarcină care revine întregii Europe. Următoarele șase luni vor fi decisive, iar noi, Polonia și NATO, trebuie să fim pregătiți pentru diverse scenarii. Nu putem exclude provocări din partea Rusiei împotriva unuia dintre membrii NATO”, a subliniat el.

Mark Rutte @SecGenNATO przekazał mi właśnie swoją ocenę sytuacji w regionie i na froncie ukraińsko-rosyjskim. Tak jak ostrzegałem, eskalacja ze strony Rosji postępuje. Ukraina potrzebuje większego wsparcia w powietrzu, co ma także znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. To zadanie… — Donald Tusk (@donaldtusk) August 29, 2026

În ultimele luni, Polonia și statele baltice au avertizat în repetate rânduri asupra posibilității unor acțiuni rusești menite să testeze răspunsul NATO. Reuters relata la începutul lui august că serviciile de informații lituaniene consideră că Rusia ar putea lua în calcul folosirea unor drone ucrainene capturate pentru a organiza provocări în regiunea baltică. Liderii Poloniei, Lituaniei, Letoniei și Estoniei au avertizat, de asemenea, asupra riscului unor atacuri sau operațiuni de sabotaj.

Avertismentele sunt alimentate și de incidente concrete. În august, un avion de luptă NATO a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al Letoniei, în timp ce țările baltice și Finlanda și-au consolidat măsurile de protecție a spațiului aerian în urma unor incursiuni cu drone. În Polonia, precedentul cel mai grav a fost reprezentat de incursiunea din septembrie 2025, când peste 20 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, iar forțele NATO au fost mobilizate pentru interceptarea lor.

România se confruntă, la rândul său, cu incursiuni repetate ale dronelor asociate atacurilor rusești asupra Ucrainei. La 16 august, un F-18 al contingentului NATO din România a doborât o dronă care încălcase spațiul aerian românesc, într-un incident considerat al patrulea de acest tip în 2026. NATO a precizat că drona părea să fie de origine rusă. În iulie, avioane F-16 românești doborâseră alte trei drone rusești care pătrunseseră în spațiul aerian național.

În acest context se înscrie și vizita neanunțată la Moscova a directorului CIA, John Ratcliffe, care a avut loc la 25 august. Kremlinul a confirmat că Ratcliffe s-a întâlnit cu oficiali ai serviciilor ruse de informații, dar nu cu Vladimir Putin.

Potrivit CBS News, Ratcliffe le-ar fi transmis oficialilor ruși un avertisment să nu atace un stat membru NATO, pe fondul evaluărilor serviciilor americane potrivit cărora Moscova ar putea încerca să testeze unitatea Alianței prin acțiuni hibride, atacuri cibernetice sau alte operațiuni care să rămână sub pragul unui conflict militar deschis. Wall Street Journal a relatat de asemenea că acesta a fost unul dintre mesajele transmise de șeful CIA la Moscova.