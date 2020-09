Avertismentul ministrului Apărării Naționale Nicolae Ciucă: Războiul hibrid și propaganda pot alimenta scepticismul european

Ministrul Apărării Naționale, Nicoale Ciucă, a avertizat în cadrul intervenției sale în „Black Sea and Balkans Security Forum”, că războiul hibrid si propaganda pot alimenta scepticismul european.

„Războiul hibrid, viteza știrilor false și a propagandei în regiune pot alimenta scepticismul european. Toate aceste situații militare și politice din regiunea mai largă a Mării Negre produc efecte, cu mult dincolo de continuitatea regiunii, spre Orientul Mijlociu și estul Mediteranei”, a menționat Nicolae Ciucă în timpul panelului „Why the Black Sea Matters? What Can We Do for a Safer Region?” în cadrul „Black Sea and Balkans Strategy Center”.

Potrivit ministrului Apărării Naționale, Regiunea Mării Negre are o importanță strategică, nu numai pentru România, ci pentru întreaga zonă transatlantică: „Avem un interes special să păstrăm această zonă sigură. Vom contribui astfel la securitatea europeană și transatlantică”.

Nicolae Ciucă a subliniat în cadrul intervenției sale că noua strategie națională de apărare a României acordă o mare importanță securității regiunii Mării Negre: „Regiunea Mării Negre este o intersecție geografică și economică importantă între Europa și Asia”.

Totodată, ministrul avertizează că dacă toate aceste conflicte din zona Mării Negre nu vor fi soluționate, „securitatea colectivă” poate fi afectată: „Există provocări complexe cu care ne confruntăm în regiune. Dacă nu sunt depășite, vor afecta grav atât securitatea noastră colectivă, cât și prosperitatea regiunii și bunăstarea cetățenilor noștri.”

„Black Sea and Balkans Security Forum” este un forum regional de securitate care aduce în România invitați cu o vastă experiență profesională, pentru a dezbate provocările clasice și emergente de securitate din zona Mării Negre și regiunea Balcanilor.

Înalţi oficiali români şi străini, oficiali ai NATO şi UE, reprezentanţi ai instituţiilor cu responsabilităţi în domeniul relaţiilor externe şi securităţii naţionale, alături de invitaţi din zona academică din țară și străinătate vor dezbate teme de interes pentru securitatea României şi a zonelor învecinate.

Evenimentul este organizat de New Strategy Center în parteneriat cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București și cu sprijinul instituțional al Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Externe.

Platforma www.CaleaEuropeana.ro este partener media la cea de-a patra ediție a ”Black Sea and Balkans Security Forum”.