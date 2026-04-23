Avertismentul USR în urma crizei provocate de PSD: 7 miliarde de euro din PNRR, în pericol

Uniunea Salvați România (USR), membră a coaliției de guvernare, avertizează că România intră în cel mai periculos moment pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, în contextul ieșirii de la guvernare a miniștrilor PSD.

„România intră în cel mai periculos moment pentru PNRR. Nu e o exagerare. Cu doar 130 de zile până la termenul limită, instabilitatea guvernamentală provocată de PSD pune în pericol cel mai mare proiect de modernizare a României”, transmite USR.

Întârzierile masive deja existente (multe proiecte sub 50% progres), birocrația și blocajele instituționale, lipsa de coordonare între ministere, capacitatea administrativă slabă sunt principalele provocări care riscă să blocheze proiecte strategice: „Riscăm să pierdem circa 𝟳 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗱𝗲 de euro + penalizări de încă 𝟯,𝟲 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗱𝗲 de euro”, se mai arată în mesajul publicat de USR.

Principalele proiecte aflate în coordonarea ministerelor conduse de PSD:

Capacități de stocare energie electrică – 80 mil € / Ministerul Energiei / Stare: întârziere gravă

Fabrici panouri fotovoltaice – 50 mil € / Ministerul Energiei / Stare: întârziere gravă (proiecte abandonate/insolvență)

Centrale de termoficare și producție energie – 86 mil € / Ministerul Energiei / Stare: întârziere

Legislație pentru energie regenerabilă – (reformă majoră) / Ministerul Agriculturii / Stare: întârziere

Digitalizare sănătății și sistemul eHealth – 300 mil € / Ministerul Sănătății / Stare: întârziere

Spitale publice și ATI neonatal – 760 mil € / Ministerul Sănătății / Stare: întârziere gravă

Legea salarizării unitare – reformă majoră / Ministerul Muncii / Stare: întârziere majoră (amânată din 2024)

Modernizare cale ferată – 1,87 mld € / Ministerul Transporturilor / Stare: întârziere gravă

Material rulant feroviar nou sau modernizat – 280 mil € / Ministerul Transporturilor /Stare: întârziere moderată

Autostrăzi (182 km) – 3,27 mld € / Ministerul Transporturilor / Stare: întârziere gravă

Digitalizarea sistemului judiciar – 242 mil € / Ministerul Justiției / Justiție

„Miza reală nu este doar pierderea unor proiecte, ci un efect în lanț cu consecințe majore: un deficit bugetar mai mare, risc de suspendare a fondurilor europene, posibil downgrade de rating, costuri de împrumut în creștere accelerată și, implicit, presiune tot mai mare asupra economiei și nivelului de trai. Iar acum, exact când contează cel mai mult, statul riscă să se blocheze în urma crizei provocate de PSD”, a concluzionat USR.

