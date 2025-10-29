Avioane de luptă poloneze au interceptat un avion rusesc deasupra Mării Baltice, fără plan de zbor și cu transponderul oprit

Forțele Aeriene Poloneze au anunțat că avioanele MiG-29 au interceptat marți o aeronavă a Federației Ruse care efectua o misiune de recunoaștere deasupra Mării Baltice, fără plan de zbor și cu transponderul oprit.

„Pe 28 octombrie 2025, două avioane de vânătoare MiG-29 aflate în serviciul de luptă al Forțelor Aeriene Poloneze a interceptat cu succes, a identificat vizual și a escortat în afara zonei de responsabilitate un avion al Federației Ruse, care efectua un zbor deasupra Mării Baltice”, a transmis de armata poloneză într-o postare pe platforma X.

28 października 2025 roku para dyżurna myśliwców MiG-29 🇵🇱 Sił Powietrznych dokonała skutecznego przechwycenia, identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu Federacji Rosyjskiej, który wykonywał lot nad Morzem Bałtyckim. Polskie myśliwce… pic.twitter.com/oKNh8LRFRX — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 29, 2025

Potrivit sursei, avioanele de vânătoare poloneze au interceptat un avion Il-20 care efectua o misiune de recunoaștere în spațiul aerian internațional, fără un plan de zbor înregistrat și cu transponderul oprit. Avionul nu a încălcat spațiul aerian al Poloniei.

„Datorită nivelului ridicat de pregătire pentru luptă, profesionalismului piloților și funcționării eficiente a sistemului de apărare aeriană, operațiunea s-a desfășurat rapid, eficient și în condiții de siguranță”, a adăugat armata poloneză.

În comunicatul transmis după incident, Forțele Armate Poloneze au subliniat angajamentul permanent al militarilor în apărarea spațiului aerian al țării.

„Protejarea spațiului aerian polonez nu este doar o datorie, ci și misiunea zilnică a soldaților din Armata Poloneză, care sunt pe deplin angajați în protejarea securității țării noastre. Forțele armate poloneze rămân în alertă constantă pentru a răspunde la orice amenințare și pentru a proteja suveranitatea spațiului aerian polonez”, a subliniat armata polonează.

Rusia și-a intensificat incursiunile în spațiul aerian al UE în septembrie, mai întâi în Polonia cu aproximativ 20 de drone, apoi în România.

Ulterior, la 19 septembrie, Estonia a acuzat Rusia că i-a încălcat spațiul aerian cu trei bombardiere MiG-31, care au rămas în spațiul aerian eston timp de 12 minute, incident ce a determinat autoritățile de la Tallin să ceară activarea Articolului 4 al Tratatului Atlanticului de Nord. La 26 septembrie, avioane de vânătoare ungare au interceptat cinci avioane rusești deasupra Mării Baltice.