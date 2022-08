Avioanele Forțelor Aeriene germane, italiene și ungare au preluat misiunea de poliție aeriană a NATO deasupra zonei baltice

Forțele aeriene ale Germaniei, Ungariei și Lituaniei au preluat oficial misiunea NATO de poliție aeriană deasupra regiunii baltice.

Potrivit unui comunicat al Alianței, în următoarele luni, patru avioane de luptă ungare JAS-39 și aproximativ optzeci de persoane vor conduce misiunea de la baza aeriană Siauliai din Lituania, în timp ce patru avioane germane Eurofighter vor zbura de la Amari, în Estonia. Acestora li se vor alătura avioanele de luptă Eurofighter italiene cu baza la Malbork, în Polonia.

Eurofighters officially take up the mission of safeguarding Allied air space above the Baltic region

4 Eurofighters will fly out of Malbork bolstering the defensive posture on NATO's Eastern flank



August 2, 2022