NATO
Avioanele rusești care încalcă spațiul aerian al NATO ar trebui doborâte, consideră Petr Pavel, președintele Cehiei și fost șef al Comitetului Militar NATO
NATO trebuie să rămână unit și să răspundă ferm provocărilor Rusiei, a declarat președintele Cehiei, Petr Pavel, în contextul intensificării încălcărilor spațiului aerian al Alianței de către Moscova, fostul președinte al Comitetului Militar al NATO sugerând că gesturile militare ale Rusiei este un motiv pentru activarea mecanismelor de apărare și doborârea unor astfel de aeronave.
„În aceste vremuri, trebuie să acționăm cu fermitate, iar dacă au loc încălcări, trebuie să răspundem în consecință, inclusiv militar. Rusia își va da seama foarte repede că a făcut o greșeală și a depășit limitele. Din păcate, aceasta este o situație pe muchie de conflict, dar să cedezi în fața răului este pur și simplu imposibil”, a declarat Pavel într-un interviu pentru televiziunea publică cehă, potrivit Kyiv Independent.
„Ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile în Polonia și Estonia, precum și ceea ce se întâmplă de patru ani în Ucraina, ne privește pe toți, pentru că, dacă nu rămânem uniți, mai devreme sau mai târziu se va întâmpla și cu noi”, a adăugat el.
Moscova a încălcat spațiul aerian al Poloniei pe 10 septembrie, determinând Varșovia să doboare drone rusești deasupra teritoriului său — o premieră pentru un stat membru NATO în peste trei ani de război la scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei.
Drone rusești au pătruns din nou în spațiul aerian al UE și NATO pe 13 septembrie, zburând deasupra teritoriului României în timpul unui atac aerian masiv asupra Ucrainei. Cel mai recent, pe 19 septembrie, trei avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, Moscova continuând provocările.
„Aceasta este o escaladare semnificativă a situației de securitate europeană, de care Rusia poartă în mod clar responsabilitatea. Trebuie să spun că este doar cel mai recent exemplu al acțiunilor Rusiei, care se comportă astfel de mult timp”, a subliniat Pavel.
El a amintit că, în trecut, Turcia a doborât un avion rusesc ca răspuns la încălcările repetate ale spațiului său aerian de către Moscova.
„Vedem acum același lucru: Rusia nu doar că duce un război agresiv împotriva unui stat suveran, dar provoacă țările NATO într-un mod fără precedent, căutând nu doar să obțină o reacție pe care să o folosească în propriul interes, ci și să testeze hotărârea și capacitatea noastră de a ne apăra”, a spus șeful statului ceh.
Pavel a condamnat încălcările spațiului aerian al Rusiei și a cerut măsuri decisive pentru ca președintele rus Vladimir Putin și Kremlinul „să se comporte așa cum le permitem noi”, adăugând că, dacă Europa răspunde doar „verbal”, provocările vor continua.
„Este un comportament complet iresponsabil, deoarece încălcarea spațiului aerian este un motiv pentru activarea mecanismelor de apărare, și anume, doborârea unui astfel de avion. Și, desigur, nimeni din partea noastră sau din partea rusă nu și-ar dori asta”, a spus el.
NATO
Rutte salută răspunsul „rapid și decisiv” al NATO la încălcarea de către Rusia a spațiului aerian al Estoniei
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat vineri răspunsul „rapid și decisiv” al Alianței la o nouă provocare a Rusiei, după ce trei avioane de vânătoare MIG-31 au încălcat spațiul aerian estonian. Potrivit autorităților de la Tallinn, aparatele au pătruns timp de circa 12 minute în zona insulei Vaindloo, iar avioane F-35 din misiunea NATO de poliție aeriană au intervenit imediat.
„Răspunsul NATO sub misiunea Santinela Estică a fost rapid și decisiv”, a transmis Rutte pe platforma X, precizând că a discutat cu premierul estonian, Michal Kristen.
I’ve just spoken with the Estonian PM @KristenMichalPM about the Russian air space violation today. NATO’s response under Eastern Sentry was quick and decisive.
— Mark Rutte (@SecGenNATO) September 19, 2025
Citiți și Trei avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, la o săptămână după incursiunile dronelor Rusiei în Polonia și România
În urma incidentului, șeful guvernului de la Tallinn a anunțat că Estonia va cere activarea articolului 4 din Tratatul Atlanticului de Nord, care prevede consultări între aliați în cazul unei amenințări la adresa unuia dintre statele membre.
„O astfel de încălcare este total inacceptabilă. Guvernul estonian a decis să solicite consultări în temeiul articolului 4 al NATO”, a scris Kristen, tot pe X.
This morning, 3 Russian Mig-31 fighter jets entered Estonian airspace.
NATO fighters responded and the Russian planes were forced to flee.
Such violation is totally unacceptable. The Government of Estonia has decided to request NATO Article 4 consultations.
— Kristen Michal (@KristenMichalPM) September 19, 2025
Incursiunea are loc pe fondul tensiunilor crescute de pe flancul estic al Alianței, după ce săptămâna trecută drone rusești au fost doborâte deasupra Poloniei, care a cerut, la rândul său, activarea articolului 4 din Tratatul NATO.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat pe 12 septembrie lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
La o zi distanță, o dronă rusească a fost detectată în spațiul aerian al României, iar piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc. Ministerul Apărării Naționale a precizat ulterior, într-un comunicat în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.
NATO
Trei avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, la o săptămână după incursiunile dronelor Rusiei în Polonia și România
Trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat vineri timp de câteva minute în spațiul aerian al Estoniei, stat membru al NATO și UE, au raportat mass-media locale, într-o acțiune a Moscovei de-a lungul frontierei estice a Alianței Nord-Atlantice, informațiile fiind confirmate de autoritățile de la Tallinn, potrivit Euronews.
Avioanele nu aveau comunicații radio bidirecționale cu controlul traficului aerian estonian și nu aveau planuri de zbor, au spus mass-media locale.
„Rusia a încălcat deja de patru ori spațiul aerian al Estoniei în acest an, ceea ce este inacceptabil în sine”, a declarat ministrul de externe Margus Tsahkna pentru mass-media locală.
„Dar incursiunea de astăzi, în care trei avioane de vânătoare au intrat în spațiul nostru aerian, este fără precedent de îndrăzneață. Testarea tot mai intensă a frontierelor și agresivitatea Rusiei trebuie să primească un răspuns prin întărirea rapidă a presiunii politice și economice”, a adăugat Tsahkna.
Frontierele sunt ale Europei în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât miercurea trecută 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
La o zi distanță, o dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:23, în spațiul aerian al României, iar piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc. Ministerul Apărării Naționale a precizat ulterior, într-un comunicat în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.
Incursiunile rusești în spațiul aerian al țărilor NATO și UE au fost evocate vineri și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, când a anunțat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva economiei de război a Rusiei.
NATO
Reuniunea anuală a Rețelei Institutelor de Studii Strategice. Secretarul de stat Dan-Sorin Moldovan: România rămâne angajată în construirea unei posturi de apărare europene credibile, în coordonare cu NATO și SUA
Reuniunea anuală a Rețelei Institutelor de Studii Strategice (Network of European Strategic Studies Institutions – NESSI) a avut loc, în zilele de 17 și 18 septembrie, la Palatul Cercului Militar Național din București.
Evenimentul a inclus și conferința internațională cu tema „Preparing for Turbulent Times – Reshaping Europe’s Defence: Challenges, Lessons Learned and Possible Scenarios”.
Potrivit unui comunicat al MApN, reuniunea a fost organizată de Departamentul pentru politică de apărare, planificare și relații internaționale, prin Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară (ISPAIM), instituție fondatoare a rețelei NESSI și care, în acest an, deține președinția rotativă a rețelei.
În deschiderea lucrărilor conferinței, secretarul de stat Dan-Sorin Moldovan, șeful Departamentului, a subliniat că acest eveniment reprezintă o oportunitate majoră de consolidare a culturii strategice europene prin schimbul de idei, cunoștințe și perspective, în contextul efortului mai larg de reformare a politicii europene de apărare.
Totodată, el a subliniat că România rămâne angajată în construirea unei posturi de apărare europene credibile, în strânsă coordonare cu NATO și cu Statele Unite ale Americii.
La rândul său, directorul ISPAIM, Carmen-Sorina Rîjnoveanu, a reiterat faptul că, prin organizarea conferinței anuale a rețelei NESSI, România își reconfirmă rolul activ în promovarea dezbaterilor privind cultura strategică europeană și în formularea unor soluții comune pentru consolidarea apărării și a securității europene, într-un context internațional marcat de incertitudini și provocări majore.
NESSI a fost creată la începutul anului 2020, la inițiativa Institutului de Cercetare Strategică al Academiei Militare din cadrul Ministerului Apărării din Franța.
Obiectivul NESSI este de a permite dezvoltarea cooperării între membrii săi pentru a contribui la dezvoltarea culturii europene de securitate și a pentru a încuraja dialogul științific la nivel european pe teme de securitate și apărare.
Manifestarea științifică de la București a reunit experți și cercetători din cadrul principalelor institute de studii strategice din 14 state europene – Austria, Cehia, Elveția, Estonia, Franța, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Regatul Unit al Marii Britanii, Spania, Suedia, Ungaria și România.
Lucrările conferinței au fost structurate pe trei secțiuni principale, care au abordat teme esențiale pentru securitatea și apărarea Europei, respectiv Apărarea europeană la răscruce – lecții din războiul din Ucraina, Consolidarea apărării pentru o Europă sigură – noi abordări și provocări viitoare, Cooperarea UE–NATO într-o ordine globală în schimbare.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Avioanele rusești care încalcă spațiul aerian al NATO ar trebui doborâte, consideră Petr Pavel, președintele Cehiei și fost șef al Comitetului Militar NATO
Țările europene care vor oferi Ucrainei garanții de securitate trebuie să fie pregătite să lupte cu Rusia, afirmă Stubb: Aceasta este definiția garanțiilor de securitate
Marea Britanie și Portugalia vor recunoaște oficial statul Palestina, duminică, înaintea unei săptămâni decisive la ONU
Casa Albă: TikTok va avea un consiliu de administrație majoritar american, acordul ar putea fi semnat „în zilele următoare”
Zelenski se va întâlni cu Donald Trump la ONU, în contextul intensificării atacurilor ruse asupra Ucrainei
România își consolidează credibilitatea și relevanța în UE: Nazare i-a informat pe omologi că țara a intrat „pe un drum solid al reformelor și relansării economice”
Ministrul Finanțelor: România are multe de învățat din modelul economic finlandez, mai ales în privința inovației și digitalizării administrației publice
UE inaugurează în Estonia cea mai mare fabrică de magneți din pământuri rare, pentru a reduce dependența de China și a spori autonomia strategică europeană
Marco Rubio va cere la ONU revenirea la „rădăcinile” organizației și renunțarea la „ideologiile distructive”
Ministrul Finanțelor: România accelerează implementarea angajamentelor față de OCDE pentru a obține o evaluare pozitivă la FTA MAP Forum – decisiv pentru procesul de aderare
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
Trending
- U.E.6 days ago
Premierul suedez îl acuză pe Viktor Orban că răspândește „minciuni scandaloase” despre sistemul judiciar al Suediei
- ROMÂNIA5 days ago
Ministerul Energiei salvează 1984 MW din proiecte de energie curată prin extinderea termenului de finalizare a investițiilor până în 2026
- ROMÂNIA1 week ago
Centrul pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning organizează pe 22 septembrie conferința „Alegeri în Republica Moldova: continuitatea drumului european”
- U.E.4 days ago
Friedrich Merz: Incursiunile Rusiei în spațiul aerian al Poloniei și României fac parte dintr-un sabotaj al lui Putin și tendință lungă de a ne testa limitele
- CHINA1 week ago
Noul ambasador al Chinei, primit la MAE de ministrul Oana Țoiu: România și China, deschise să coopereze în concordanță cu interesele pe termen lung ale celor două țări