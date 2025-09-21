Avioanele rusești care încalcă spațiul aerian al NATO ar trebui doborâte, consideră Petr Pavel, președintele Cehiei și fost șef al Comitetului Militar NATO

NATO trebuie să rămână unit și să răspundă ferm provocărilor Rusiei, a declarat președintele Cehiei, Petr Pavel, în contextul intensificării încălcărilor spațiului aerian al Alianței de către Moscova, fostul președinte al Comitetului Militar al NATO sugerând că gesturile militare ale Rusiei este un motiv pentru activarea mecanismelor de apărare și doborârea unor astfel de aeronave.

„În aceste vremuri, trebuie să acționăm cu fermitate, iar dacă au loc încălcări, trebuie să răspundem în consecință, inclusiv militar. Rusia își va da seama foarte repede că a făcut o greșeală și a depășit limitele. Din păcate, aceasta este o situație pe muchie de conflict, dar să cedezi în fața răului este pur și simplu imposibil”, a declarat Pavel într-un interviu pentru televiziunea publică cehă, potrivit Kyiv Independent.

„Ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile în Polonia și Estonia, precum și ceea ce se întâmplă de patru ani în Ucraina, ne privește pe toți, pentru că, dacă nu rămânem uniți, mai devreme sau mai târziu se va întâmpla și cu noi”, a adăugat el.

Moscova a încălcat spațiul aerian al Poloniei pe 10 septembrie, determinând Varșovia să doboare drone rusești deasupra teritoriului său — o premieră pentru un stat membru NATO în peste trei ani de război la scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei.

Drone rusești au pătruns din nou în spațiul aerian al UE și NATO pe 13 septembrie, zburând deasupra teritoriului României în timpul unui atac aerian masiv asupra Ucrainei. Cel mai recent, pe 19 septembrie, trei avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, Moscova continuând provocările.

„Aceasta este o escaladare semnificativă a situației de securitate europeană, de care Rusia poartă în mod clar responsabilitatea. Trebuie să spun că este doar cel mai recent exemplu al acțiunilor Rusiei, care se comportă astfel de mult timp”, a subliniat Pavel.

El a amintit că, în trecut, Turcia a doborât un avion rusesc ca răspuns la încălcările repetate ale spațiului său aerian de către Moscova.

„Vedem acum același lucru: Rusia nu doar că duce un război agresiv împotriva unui stat suveran, dar provoacă țările NATO într-un mod fără precedent, căutând nu doar să obțină o reacție pe care să o folosească în propriul interes, ci și să testeze hotărârea și capacitatea noastră de a ne apăra”, a spus șeful statului ceh.

Pavel a condamnat încălcările spațiului aerian al Rusiei și a cerut măsuri decisive pentru ca președintele rus Vladimir Putin și Kremlinul „să se comporte așa cum le permitem noi”, adăugând că, dacă Europa răspunde doar „verbal”, provocările vor continua.

„Este un comportament complet iresponsabil, deoarece încălcarea spațiului aerian este un motiv pentru activarea mecanismelor de apărare, și anume, doborârea unui astfel de avion. Și, desigur, nimeni din partea noastră sau din partea rusă nu și-ar dori asta”, a spus el.