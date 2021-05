Avion deturnat în Belarus: România solicită adoptarea rapidă de sancțiuni și prezentarea planului pentru un Belarus democratic propus de Klaus Iohannis

Ministrul de externe Bogdan Aurescu a exprimat joi, la Lisabona, susținerea integrală din partea României pentru instituirea de sancțiuni economice la adresa Belarusului după incidentul de piraterie aeriană prin care regimul de la Minsk a deturnat un avion de linie care zbura ruta Atena-Vilnius.

Șeful diplomației române a participat la reuniunea informală a miniștrilor de externe din UE de tip Gymnich, unde, în premieră, la inițiativa României, pe agenda reuniunii a figurat și situația conflictelor prelungite din Marea Neagră.

“Ministrul a exprimat susținerea puternică pentru adoptarea rapidă de noi sancțiuni privind Belarus, inclusiv de sancțiuni economice“, se arată într-un comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro

Totodată, a solicitat, pentru un impact consolidat, prezentarea publică în cel mai scurt timp a “Planului pentru dezvoltarea economică a unui Belarus democratic”, care cuprinde măsurile de sprijin economic din partea UE pentru această țară în cazul tranziției la un regim democratic, plan elaborat de Comisia Europeană la solicitarea Consiliului European, în urma propunerii avansate anul trecut în acest sens de către președintele Klaus Iohannis, împreună cu omologii polon și lituanian.

