Avion deviat de la Belarus: NATO cere o anchetă. Președintele Consiliului European asigură că “incidentul fără precedent nu va rămâne fără consecințe”

Uniunea Europeană și NATO au reacționat duminică în termeni duri după ce guvernul din Belarus al președintelui Aleksandr Lukașenko a deturnat un avion de linie al companiei Ryanair, forţat să aterizeze la Minsk pentru arestarea unui opozant aflat la bordul aeronavei.

Secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, a transmis că deturnarea acestui avion și reținerea opozantului Roman Protasevici reprezintă “un incident grav şi periculos” şi a cerut “o anchetă internaţională”. De cealaltă, președintele Consiliului European, Charles Michel, a asigurat că acest incident fără precedent nu va rămâne fără consecințe, iar el va fi discutat la summitul extraordinar al liderilor europeni de la Bruxelles din 24-25 mai.

“Este un incident grav şi periculos, care necesită o anchetă internaţională. Belarusul trebuie să garanteze întoarcerea în securitate a echipajului şi a tuturor pasagerilor” la Vilnius, destinaţia iniţială a zborului, a scris Stoltenberg pe Twitter.

Closely monitoring forcible landing in #Belarus of flight to Vilnius & reported detention of opposition figure Roman Protasevich. This is a serious & dangerous incident which requires international investigation. Belarus must ensure safe return of crew & all passengers.

