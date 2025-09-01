COMISIA EUROPEANA
Avionul Ursulei von der Leyen a fost vizat de un bruiaj în Bulgaria, cu Rusia suspectă de acest incident. Șefa Comisiei Europene își încheie luni în România turneul pe flancul estic
Un avion la bordul căruia se afla președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost afectat duminică de interferențe cu sistemele de navigație GPS, Rusia fiind suspectată că s-ar afla în spatele atacului.
„Putem confirma că a existat bruiaj GPS, dar avionul a aterizat în siguranță”, a declarat Arianna Podestà, adjunct al purtătorului de cuvânt al Comisiei, într-o declarație transmisă către Politico Europe.
Șefa Comisiei Europene se află într-un turneu în statele „de pe linia frontului” – Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria și România – pentru a sublinia angajamentul Uniunii Europene de a-și consolida capacitățile de apărare și securitate.
Ea a sosit duminică în Bulgaria, unde a vizitat un producător de armament la Sopot, însoțită de premierul Rosen Zhelyazkov. Anterior, din Polonia, ea nu s-a ferit să-l descrie drept “prădător” pe președintele rus Vladimir Putin, la câteva zile după ce un nou atac al Rusiei asupra Kievului a lovit și sediul Delegației UE în Ucraina.
Aeronava, închiriată de Comisia Europeană pentru această deplasare, nu a putut folosi sistemele electronice de navigație din cauza interferențelor în timpul apropierii de aeroportul din Plovdiv, al doilea oraș ca mărime al Bulgariei.
„Serviciile de trafic aerian au propus imediat o procedură alternativă de aterizare folosind mijloace de navigație terestre (Instrument Landing System). Sistemele de navigație terestră utilizate în Bulgaria sunt independente de sistemele GPS”, se arată într-un comunicat al guvernului bulgar.
„Precizăm totodată că nu a fost nevoie de redirecționarea zborului”, se mai menționează în comunicat.
Podestà a afirmat că executivul european a primit informații de la autoritățile bulgare potrivit cărora „există suspiciunea că această interferență flagrantă a fost provocată de Rusia”.
„Incidentul subliniază urgența actualului turneu al președintei în statele membre de pe linia frontului, unde a văzut personal amenințările zilnice din partea Rusiei”, a adăugat ea.
Bruiajul și falsificarea semnalului GPS împiedică aeronavele să acceseze sisteme de navigație precum GPS-ul american sau Galileo european, distorsionând datele de localizare pe care acestea le primesc, fiind utilizate tot mai frecvent ca metode de perturbare a operațiunilor civile sau militare.
Guvernele europene au avertizat asupra acestui tip de interferență deliberată, afirmând că aceasta are loc în regiunea Mării Baltice încă din 2022, și au cerut Comisiei Europene să ia măsuri împotriva Rusiei și Belarusului.
Președinta Comisiei Europene se află într-un turneu în șapte țări din așa-numitele state de frontieră ale Uniunii Europene, pentru a le asigura de sprijinul UE în fața agresiunii ruse.
Pe lângă Polonia, von der Leyen a vizitat Finlanda, Estonia, Lituania și Letonia – toate având graniță cu Rusia sau Belarus – precum și Bulgaria și România, în ceea ce reprezintă cea mai mare inițiativă diplomatică a sa în domeniul securității și apărării din UE de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, la începutul anului 2022. Pe urmele șefei Comisiei Europene va călca și președintele Consiliului European, Antonio Costa, care va efectua în prima parte a lunii septembrie un “tur al capitalelor” UE, urmând a fi prezent și la București, pe 4 septembrie.
COMISIA EUROPEANA
Putin “este un prădător care a pornit 4 războaie în 25 de ani”, afirmă von der Leyen înainte de a-și încheia la Baza Mihail Kogălniceanu din România turneul de pe flancul estic al UE
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu s-a ferit să-l descrie drept “prădător” pe președintele rus Vladimir Putin în timpul unei vizite la granița Poloniei cu Belarus pe care a efectuat-o duminică înainte de a se deplasa, luni, în România.
„Este un prădător. În ultimii 25 de ani, a pornit patru războaie: în Cecenia, în Georgia, în Crimeea și invazia în desfășurare în Ucraina“, a spus von der Leyen, într-o conferință de presă comună cu prim-ministrul polonez Donald Tusk. „Știm din experiență că poate fi ținut sub control doar prin măsuri de descurajare puternice”, a adăugat șefa Comisiei Europene.
Potrivit acesteia, „trebuie să păstrăm sentimentul de urgență, deoarece știm că Putin nu s-a schimbat și nu se va schimba”.
Președinta Comisiei Europene se află într-un turneu în șapte țări din așa-numitele state de frontieră ale Uniunii Europene, pentru a le asigura de sprijinul UE în fața agresiunii ruse. Călătoria sa coincide cu eforturile intensificate ale președintelui american Donald Trump de a negocia un armistițiu în războiul lui Putin împotriva Ucrainei, aflat acum în al patrulea an.
Pe lângă Polonia, von der Leyen a vizitat Finlanda, Estonia, Lituania și Letonia – toate având graniță cu Rusia sau Belarus – precum și Bulgaria și România, în ceea ce reprezintă cea mai mare inițiativă diplomatică a sa în domeniul securității și apărării din UE de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, la începutul anului 2022. Pe urmele șefei Comisiei Europene va călca și președintele Consiliului European, Antonio Costa, care va efectua în prima parte a lunii septembrie un “tur al capitalelor” UE, urmând a fi prezent și la București, pe 4 septembrie.
Periplul geopolitic al șefei Comisiei Europene pe flancul estic se încheie luni după-amiază în România, unde se va afla alături de președintele Nicușor Dan la Constanța și la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu. Baza este considerată cea mai importantă facilitate militară aliată de la Marea Neagră și este definită de un fost comandant al forțelor NATO în Europa drept “Ramsteinul Estului”, motiv pentru care România ar deține cheia menținerii păcii în Ucraina, cu sprijinul Statelor Unite.
Ursula von der Leyen se va întâlni în România doar cu șeful statului. În programul anunțat inițial la discuții trebuia să participe și prim-ministrul Ilie Bolojan, însă acesta urmează să prezinte luni în Parlament următoarele pachete de măsuri fiscale pentru care Guvernul își va angaja răspunderea. Măsurile sunt considerate cruciale pentru reducerea deficitului bugetar, în conformitate cu cerințele Comisiei Europene.
De altfel, președintele Nicușor Dan a anunțat duminică faptul că subiectele de discuție cu președinta Comisiei Europene vor viza cooperarea UE – NATO în materie de securitate și apărare, finanțarea proiectelor militare din programul SAFE al UE și subiecte specifice de țară, precum Planul Național de Redresare și Reziliență și problema deficitului.
“Doamna von der Leyen a vizitat țările din Flancul Estic. Deci o să fie o discuție legată de apărarea europeană pe Flancul Estic, de mecanismul SAFE și bineînțeles chestiuni care vizează relațiile noastre cu Comisia Europeană și, nu e un secret, chestiunea deficitului și a PNRR”, a declarat Nicușor Dan, duminică, la Chișinău.
România se numără printre cele 18 de state membre ale UE care, pe 29 iulie, au transmis Comisiei Europene lista de proiecte militare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe).
Totodată, România are obiectivul de a găzdui Centrul UE pentru securitate maritimă la Marea Neagră, o propunere cuprinsă în prima abordare strategică a Uniunii Europene privind regiunea Mării Negre, prezentată recent de Comisia Europeană.
Președintele Nicușor Dan și președinta Comisiei Europene vor începe vizita lor comună la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, urmată de o deplasare în Portul Militar Constanța, vizitarea Fregatei „Regele Ferdinand”. Cei doi lideri vor avea, de asemenea, convorbiri oficiale, o întâlnire cu militarii dislocați la Baza de la Mihail Kogălniceanu și o conferință de presă comună.
COMISIA EUROPEANA
Teresa Ribera consideră că UE ar trebui să reevalueze acordul comercial cu SUA dacă Trump pune în aplicare amenințările în domeniul tehnologic: Nu trebuie să fim „subordonați intereselor altora”
UE ar trebui să-și reevalueze acordul comercial cu Statele Unite dacă președintele Donald Trump își va pune în aplicare amenințările de a sancționa blocul european pentru reglementările sale în domeniul tehnologiei, a sugerat Teresa Ribera, vicepreședintele Comisiei Europene ce are în administrare domeniile de tranziție curată, justă și competitivă.
Aceasta a acordat un interviu publicației Financial Times, citată de Politico Europe, în care a spus că Uniunea Europeană trebuie să fie „curajoasă” și să „evite tentația de a se subordona intereselor altora” prin diluarea legilor sale emblematice privind serviciile digitale și piețele digitale, care au fost atacate de Trump și aliații săi, pentru a calma Washingtonul.
„Putem fi amabili, politicoși, putem încerca să găsim soluții la probleme și discrepanțe, dar nu putem accepta orice (ne cer ei)”, a declarat Ribera, într-un mesaj care poate fi interpretat ca o critică la adresa abordării UE în negocierile cu administrația Trump. „Nu putem fi supuși voinței unei țări terțe”, a continuat aceasta.
Suveranitatea UE era în joc, a adăugat socialista spaniolă. „Este destul de evident că vom apăra acest lucru. Nu putem să ne jucăm cu valorile noastre doar pentru a răspunde preocupărilor altora”, a spus ea.
Ribera a adăugat că UE nu va amâna anchetele asupra giganților tehnologici americani, precum X. „Companiile tehnologice americane obțin profituri mari din această piață, dar sunt supuse acelorași legi și reglementări ca orice alt actor”, a spus ea.
Un alt înalt oficial al UE, comisarul pentru strategie industrială Stéphane Séjourné, a declarat săptămâna aceasta că acordul comercial dintre UE și SUA ar trebui revizuit dacă „intențiile” lui Trump se transformă în „declarații”, semn al unei revolte crescânde în cadrul executivului UE față de răspunsul instituțional la amenințările americane.
Zilele trecute, Donald Trump a amenințat că va „impune tarife suplimentare substanțiale” și va înceta să mai vândă tehnologie și cipuri către țări cu reguli digitale descrise de liderul american drept discriminatorii față de companiile americane.
În bătaia puștii se află și Uniunea Europeană. Administrația Trump și unii dintre aliații săi din domeniul tehnologic au lansat atacuri repetate asupra Actului UE privind serviciile digitale, o reglementare ce vizează platformele de socializare, descriindu-l drept „orwellian”, acuzând blocul european de cenzură. Statele Unite se plâng, în egală măsură, că anumite aspecte ale Actului privind serviciile digitale vor genera costuri asupra companiilor americane.
Ursula Von der Leyen și Trump au semnat acordul comercial în iulie, stabilind o taxă vamală de referință de 15% pentru majoritatea exporturilor europene către SUA.
Comisia Europeană a apărat înțelegerea, criticat în unele capitale europene ca fiind o capitulare jenantă, spunând că era singura modalitate de a evita un război comercial total și o modalitate de a menține SUA de partea Europei în ceea ce privește securitatea pe termen lung a Europei și a Ucrainei.
Acordul include un angajament oarecum vag al UE de a achiziționa energie americană în valoare de 750 de miliarde de dolari, dar Ribera a pus la îndoială dacă acest lucru este cu adevărat posibil. „Nu Comisia Europeană cumpără produse energetice. În majoritatea cazurilor, nici măcar statele membre nu fac acest lucru”, a spus ea.
COMISIA EUROPEANA
Este nevoie de controale vamale mai stricte și de o cooperare mai strânsă în ceea ce privește conformitatea produselor pentru a proteja mai bine cetățenii și întreprinderile din UE, subliniază Comisia Europeană
Comisia Europeană subliniază într-un raport nevoia îmbunătățirii controalelor vamale și a cooperării, în special pentru a face față creșterii rapide a comerțului electronic.
În raportul privind controalele vamale asupra conformității produselor la frontierele externe ale UE, instituția europeană observă că, din păcate, produsele importate, inclusiv cele achiziționate online, nu respectă întotdeauna normele UE privind siguranța, securitatea sau standardele de mediu, lucru care creează riscuri pentru cetățenii și întreprinderile din UE.
„Pe măsură ce continuăm să observăm o creștere a importurilor provenite din comerțul electronic, este imperativ să ne intensificăm controalele vamale și cooperarea cu autoritățile pieței unice pentru a ne asigura că numai produsele conforme și sigure intră pe piața UE și ajung la cetățenii noștri. În contextul concurenței din ce în ce mai mari din partea platformelor online, acest lucru este, de asemenea, esențial pentru a crea condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile noastre din UE care respectă normele. Viitoarea reformă vamală a UE va schimba regulile jocului în această privință, permițând statelor membre ale UE să colaboreze mai eficient și să acționeze ca o singură entitate”, a subliniat Maroš Šefčovič, comisarul pentru comerț și securitate economică, relații interinstituționale și transparență.
UE abordează provocările legate de importurile neconforme și de creșterea comerțului electronic prin reforma vamală propusă, care urmărește să instituie o nouă autoritate vamală a UE și o nouă platformă de date a UE pentru a consolida gestionarea riscurilor, a consolida cooperarea dintre autoritățile vamale și autoritățile de supraveghere a pieței și a moderniza asigurarea respectării normelor privind conformitatea produselor.
Datele-cheie din perioada 2022-2024 din raport arată că controalele vamale privind conformitatea produselor cresc în fiecare an. Mai multe produse au fost oprite de autoritățile vamale și, în cele din urmă, li s-a refuzat intrarea pe piața UE deoarece nu respectă normele UE sau sunt considerate periculoase.
În întreaga Uniune Europeană, autoritățile vamale au refuzat în medie 13 articole per milion de produse eliberate în 2024 din cauza neconformității sau a riscurilor grave.
Cu toate acestea, în această perioadă, expansiunea importurilor generate de comerțul electronic a depășit ritmul în care au fost puse în aplicare măsurile de control. În plus, eficacitatea și calitatea controalelor existente necesită îmbunătățiri pentru a aborda provocările emergente.
Raportul ajută Comisia și statele membre să înțeleagă mai bine provocările cu care se confruntă autoritățile vamale în ceea ce privește controlul conformității produselor și să identifice măsuri pentru a îmbunătăți în continuare asigurarea respectării normelor UE.
Îmbunătățirea controalelor vamale în întreaga UE
Raportul arată că, deși controalele vamale continuă să joace un rol esențial, o mai bună cooperare între autoritățile vamale și autoritățile de supraveghere a pieței este esențială pentru a împiedica intrarea pe piața unică a UE a produselor neconforme sau periculoase.
Digitalizarea joacă, de asemenea, un rol esențial în trecerea controalelor vamale la nivelul următor, mai arată Comisia Europeană.
Instituția europeană cu rol executiv a contribuit deja la digitalizarea comunicării dintre autoritățile vamale și autoritățile de supraveghere a pieței, iar reforma vamală în curs de negociere între Consiliu și Parlamentul European va contribui în mod semnificativ la îmbunătățirea controalelor vamale și a gestionării riscurilor.
Conformitatea produselor în UE garantează că produsele îndeplinesc criterii stricte, inclusiv standarde funcționale, tehnice, de siguranță, de sănătate și de mediu, protejând astfel atât consumatorii, cât și mediul.
Prin aplicarea unor norme uniforme privind produsele, indiferent de originea acestora, UE creează condiții de concurență echitabile în care toate întreprinderile trebuie să respecte aceleași norme, promovând concurența loială.
Aceste norme le permit consumatorilor să se bucure de produse sigure și de înaltă calitate pe piața unică a UE, asigurându-se că beneficiază de un raport calitate-preț mai bun, atât prin prețuri competitive, cât și prin standarde de înaltă calitate.
Consolidarea uniunii vamale a UE
Recenta comunicare a Comisiei privind un set cuprinzător de instrumente al UE pentru un comerț electronic sigur și durabil subliniază necesitatea unor controale vamale mai stricte pentru a aborda provocările generate de comerțul electronic.
Comisia se angajează să creeze un mediu de cumpărături online mai sigur și mai securizat pentru cetățeni. Raportul privind controalele de conformitate a produselor este un pas important în direcția atingerii acestui obiectiv, iar Comisia va continua să depună eforturi pentru a îmbunătăți controalele vamale și pentru a se asigura că cetățenii pot avea încredere în produsele pe care le cumpără, în special atunci când cumpără online.
Reforma vamală a UE propusă de Comisie și aflată în prezent în curs de negociere între Consiliu și Parlamentul European va introduce o nouă autoritate vamală a UE și o nouă platformă de date, care va permite o gestionare mai eficace a riscurilor și o cooperare mai eficace între autoritățile vamale și alte autorități, cum ar fi autoritățile de supraveghere a pieței.
Obiectivul principal este de a face controalele vamale mai eficace, mai eficiente și mai transparente. În plus, reforma va consolida capacitatea autorităților vamale de a identifica și elimina produsele neconforme. În cele din urmă, UE urmărește să creeze un mediu de afaceri favorabil, să promoveze competitivitatea și să sprijine creșterea economică, asigurând în același timp protecția cetățenilor săi și a mediului.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Nicușor Dan l-a primit la Cotroceni pe Manfred Weber: Președintele a apreciat “sprijinul constant” al PPE pentru România
Premierul Bolojan și președintele PPE au discutat despre susținerea României în relația cu Comisia Europeană privind deficitul bugetar
Comisia Europeană va examina inițiativa cetățenească care solicită sprijin financiar din partea UE pentru avorturi sigure și accesibile
Avionul Ursulei von der Leyen a fost vizat de un bruiaj în Bulgaria, cu Rusia suspectă de acest incident. Șefa Comisiei Europene își încheie luni în România turneul pe flancul estic
MAE român vine cu precizări după ce primarul Chișinăului, Ion Ceban, interzis în Spațiul Schengen, a anunțat că se află în Italia: Cu titlu excepțional, Roma i-a acordat „o viză limitată”
În contextul vizitei Ursulei von der Leyen în țara noastră, vicepreședintele PE, Victor Negrescu, prezintă cinci solicitări pentru ca România să se prezinte cu „o voce clară în relația cu Bruxelles-ul”
Friedrich Merz „nu-și face iluzii” cu privire la probabilitatea unui armistițiu în Ucraina: Prioritatea absolută este sprijinirea armatei ucrainene
Franța califică drept „inacceptabile și nerespectuoase” recentele tentative de ingerință în Groenlanda și anunță un proiect comun de „cartografiere a resurselor de subsol” ale teritoriului autonom danez
Primul centru CAV pentru gestionarea deșeurilor, inaugurat la Dumbrăvița. Diana Buzoianu: Alte 300 de centre vor fi finanțate prin PNRR
“Spiritul de la Shanghai”? Xi și Putin atacă Occidentul la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, evocând “mentalități de Război Rece” și “bullying” geopolitic
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
MAE român vine cu precizări după ce primarul Chișinăului, Ion Ceban, interzis în Spațiul Schengen, a anunțat că se află în Italia: Cu titlu excepțional, Roma i-a acordat „o viză limitată”
UE „pare să fie din ce în ce mai condamnată la irelevanță geopolitică” în fața competitivității Chinei și SUA, avertizează Giorgia Meloni: A fi din nou protagoniștii istoriei și propriului destin nu este un proces lipsit de durere
RADR 2025/Sorin Grindeanu: România, pilon logistic vital la Marea Neagră. Trebuie să punem accent pe dezvoltarea accelerată a infrastructurii de transport
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Trending
- ENERGIE6 days ago
PPC Renewables România a instalat primele turbine pentru cel mai mare parc eolian din Moldova, în județul Vaslui
- EDITORIALE3 days ago
Iulian Chifu: 7 propuneri novatoare pentru Securitatea României
- REPUBLICA MOLDOVA5 days ago
Zelenski, mesaj în română pentru Maia Sandu: Numai împreună, în Europa Unită, vom putea garanta securitatea și o viață demnă tuturor cetățenilor noștri
- POLITICĂ4 days ago
Sorin Grindeanu: Vom prezenta săptămâna viitoare un ”pachet PSD” de măsuri pentru relansarea economică
- REPUBLICA MOLDOVA1 week ago
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent