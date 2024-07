Axa Salonic-Alexandroupoli-Varna-Constanța: România, Grecia și Bulgaria au semnat, la Washington, crearea unui coridor de mobilitate militară NATO în sud-estul Europei

Corespondență din Washington

La Washington, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele român Klaus Iohannis au semnat un Acord privind cooperarea în domeniul securității între Ucraina și România, prin care România va transfera Ucrainei un sistem Patriot, va continua să sprijine Kievul cu aceeași dinamică ca în perioada 2022-2024 și va facilita tranzitul rapid al tuturor echipamentelor necesare prin teritoriul său către Ucraina, a informat Președinția de la Kiev într-un comunicat.

“Împreună cu președintele României, Klaus Iohannis, la Washington, am semnat un acord de securitate între cele două țări. Am stabilit puncte specifice de cooperare pentru consolidarea securității în regiunea Mării Negre. Ucraina va primi din partea României sistemul Patriot și sprijin pentru industria noastră de apărare. În plus, România, împreună cu partenerii noștri, va sprijini centrul de pregătire F-16 pentru piloții ucraineni. Sunt recunoscător pentru fiecare expresie de solidaritate cu țara și poporul nostru“, a scris Zelenski, pe X.

Together with Romanian President @KlausIohannis in Washington, we signed a security agreement between our two countries.

We have set out specific points of cooperation to strengthen security in the Black Sea region. Ukraine will receive the Patriot system and support for our… pic.twitter.com/sZOGxOpaoV

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 11, 2024