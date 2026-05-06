Azerbaidjan este un partener energetic valoros și de încredere pentru UE, subliniază Kaja Kallas la Baku 

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, și-a continuat vizita în Caucazul de Sud după ce a participat la summitul Comunității Politice Europene, desfășurat al Erevan, oprindu-se la Baku și având discuții cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, în cadrul cărora a consolidat dialogul politic și a promovat proiecte-cheie în domeniul energiei și al conectivității între UE și Azerbaidjan, pe fondul provocărilor energetice globale în continuă schimbare, informează Euronews.

Uniunea Europeană și-a intensificat colaborare cu Armenia și Azerbaidjan în cadrul procesului de pace, precum și în cadrul angajamentului politic și economic față de Caucazul de Sud, fapt evidențiat recent și de președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu prilejul vizitei pe care a efectuat-o, de asemenea, la Baku.

Kallas a subliniat că „consolidarea conectivității între UE, Caucazul de Sud și Asia Centrală este în interesul nostru strategic comun și suntem deschiși să discutăm un parteneriat mai structurat cu Azerbaidjanul”.

Azerbaijan is a valued and reliable energy partner for the EU, so it was good to be in Baku today for talks with @presidentaz Ilham Aliyev and Foreign Minister @Bayramov_Jeyhun. Strengthening connectivity between the EU and the South Caucasus is in our shared strategic interest… pic.twitter.com/MulBMk1MfI — Kaja Kallas (@kajakallas) May 5, 2026

„Azerbaidjanul este un partener energetic apreciat și de încredere pentru Uniunea Europeană”, a declarat Kallas, adăugând că, potrivit informărilor UE, discuțiile au acoperit întreaga gamă a relațiilor UE-Azerbaidjan, inclusiv comerțul, transporturile, cooperarea digitală și conectivitatea regională.

Înaltul Reprezentant al UE a declarată că „există cu siguranță posibilități de aprofundare a cooperării noastre” și că Uniunea Europeană este pregătită să discute despre un „parteneriat mai structurat”, dând semne de deschidere față de consolidarea relațiilor.

„Desigur, dialogul deschis și sincer privind drepturile omului rămâne o parte integrantă a angajamentului nostru. Progresele înregistrate în procesul de pace dintre Azerbaidjan și Armenia reprezintă o oportunitate istorică și este important să menținem acest elan. UE dispune de o serie de instrumente pentru a sprijini acest demers, de la susținerea măsurilor de consolidare a încrederii până la deminarea terenurilor, domeniu în care suntem deja cel mai mare donator”, a mai spus Kallas, potrivit unui comunicat al Serviciului European pentru Acțiune Externă.

Vizita Înaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate la Baku are loc la doar o zi după vizita premierului italian Giorgia Meloni, fapt ce arată că Azerbaidjanul joacă un rol din ce în ce mai important în securitatea energetică și rutele comerciale ale UE, în contextul în care războiul din Iran continuă să perturbe rutele globale de aprovizionare.

Coridorul Central, cunoscut și sub denumirea de Ruta Internațională de Transport Transcaspică (TITR), este o rețea de transport feroviar și maritim care leagă China și Asia de Sud-Est, trecând prin Kazahstan, Azerbaidjan și Georgia, și continuând spre Turcia și Europa.

Acesta se conturează ca o rută strategică de tranzit între Asia și Europa și o alternativă eurasiatică puternică pe fondul perturbărilor lanțului de aprovizionare global din Orientul Mijlociu.

Azerbaidjanul este un nod de tranzit esențial pentru Coridorul Central, iar în urma acordului istoric de pace încheiat cu Armenia, se preconizează că ambele țări din Caucazul de Sud vor consolida rolul Coridorului Central pe piețele globale.

Relațiile dintre UE și Azerbaidjan se bazează pe Acordul de parteneriat și cooperare din 1999 și sunt structurate în cadrul Parteneriatului Estic, care susține dialogul politic și cooperarea sectorială.

În timpul recentei sale vizite la Baku, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că Bruxelles și Baku lucrează în prezent la un nou cadru de cooperare mai strânsă, menit să extindă relațiile dincolo de legăturile energetice existente.

Conform declarației președintelui Consiliului European de la acea dată, cadrul propus ar aprofunda cooperarea în domeniile securității, apărării, energiei, dezvoltării digitale și transporturilor.