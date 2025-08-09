Azerbaidjan și Armenia au semnat la Casa Albă un tratat de pace după 37 de ani de conflict. Acordul mediat de Trump, care include și înțelegeri economice cu SUA, a fost salutat de UE

Azerbaidjan și Armenia au semnat vineri, în timpul unei întâlniri cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, un acord de pace intermediat de Statele Unite, care va consolida legăturile economice bilaterale după decenii de conflict și le va apropia de o normalizare deplină a relațiilor.

Acordul dintre rivalii din Caucazul de Sud – dacă va fi menținut – ar reprezenta o realizare semnificativă pentru administrația Trump și este sigur că va provoca nemulțumirea Moscovei, care consideră regiunea parte a sferei sale de influență. Înțelegerea a fost salutată de liderii instituțiilor UE, Ursula von der Leyen, Antonio Costa și Kaja Kallas.

„Au trecut 35 de ani – au luptat, iar acum sunt prieteni și vor fi prieteni pentru mult timp”, a declarat Trump la ceremonia de semnare desfășurată la Casa Albă, unde a fost flancat de președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, și de prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, relatează Reuters.

Armenia și Azerbaidjan sunt în conflict încă de la sfârșitul anilor 1980, când Nagorno-Karabah, o regiune muntoasă din Azerbaidjan populată majoritar de etnici armeni, s-a desprins de Azerbaidjan cu sprijinul Armeniei, în 1988. Azerbaidjanul a recâștigat controlul deplin asupra regiunii în 2023, determinând aproape toți cei 100.000 de etnici armeni din zonă să se refugieze în Armenia.

Trump a declarat că cele două țări s-au angajat să înceteze luptele, să deschidă relații diplomatice și să își respecte integritatea teritorială reciproc.

Acordul include drepturi exclusive pentru Statele Unite de a dezvolta un coridor strategic de tranzit prin Caucazul de Sud, despre care Casa Albă a afirmat că va facilita exporturi mai mari de energie și alte resurse.

Trump a precizat că Statele Unite au semnat acorduri separate cu fiecare țară pentru extinderea cooperării în domeniul energiei, comerțului și tehnologiei, inclusiv al inteligenței artificiale. Detaliile nu au fost făcute publice.

El a mai spus că au fost ridicate restricțiile privind cooperarea în domeniul apărării între Azerbaidjan și Statele Unite, un aspect care ar putea îngrijora Moscova.

Ambii lideri l-au lăudat pe Trump pentru contribuția la încheierea conflictului și au declarat că îl vor nominaliza pentru Premiul Nobel pentru Pace.

Trump încearcă să se prezinte ca un factor global de pace în primele luni ale celui de-al doilea mandat. Casa Albă îl creditează cu intermedierea unui armistițiu între Cambodgia și Thailanda și cu încheierea de acorduri de pace între Rwanda și Republica Democrată Congo, precum și între Pakistan și India.

Însă, el nu a reușit să pună capăt războiului Rusiei din Ucraina, care durează de trei ani și jumătate, sau conflictului Israelului cu Hamas în Fâșia Gaza. Trump a declarat vineri că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska, pe 15 august, pentru a lucra la încheierea războiului.