Azerbaidjan și Armenia au semnat la Casa Albă un tratat de pace după 37 de ani de conflict. Acordul mediat de Trump, care include și înțelegeri economice cu SUA, a fost salutat de UE
Azerbaidjan și Armenia au semnat vineri, în timpul unei întâlniri cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, un acord de pace intermediat de Statele Unite, care va consolida legăturile economice bilaterale după decenii de conflict și le va apropia de o normalizare deplină a relațiilor.
Acordul dintre rivalii din Caucazul de Sud – dacă va fi menținut – ar reprezenta o realizare semnificativă pentru administrația Trump și este sigur că va provoca nemulțumirea Moscovei, care consideră regiunea parte a sferei sale de influență. Înțelegerea a fost salutată de liderii instituțiilor UE, Ursula von der Leyen, Antonio Costa și Kaja Kallas.
„Au trecut 35 de ani – au luptat, iar acum sunt prieteni și vor fi prieteni pentru mult timp”, a declarat Trump la ceremonia de semnare desfășurată la Casa Albă, unde a fost flancat de președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, și de prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, relatează Reuters.
Armenia și Azerbaidjan sunt în conflict încă de la sfârșitul anilor 1980, când Nagorno-Karabah, o regiune muntoasă din Azerbaidjan populată majoritar de etnici armeni, s-a desprins de Azerbaidjan cu sprijinul Armeniei, în 1988. Azerbaidjanul a recâștigat controlul deplin asupra regiunii în 2023, determinând aproape toți cei 100.000 de etnici armeni din zonă să se refugieze în Armenia.
Trump a declarat că cele două țări s-au angajat să înceteze luptele, să deschidă relații diplomatice și să își respecte integritatea teritorială reciproc.
Acordul include drepturi exclusive pentru Statele Unite de a dezvolta un coridor strategic de tranzit prin Caucazul de Sud, despre care Casa Albă a afirmat că va facilita exporturi mai mari de energie și alte resurse.
Trump a precizat că Statele Unite au semnat acorduri separate cu fiecare țară pentru extinderea cooperării în domeniul energiei, comerțului și tehnologiei, inclusiv al inteligenței artificiale. Detaliile nu au fost făcute publice.
El a mai spus că au fost ridicate restricțiile privind cooperarea în domeniul apărării între Azerbaidjan și Statele Unite, un aspect care ar putea îngrijora Moscova.
Ambii lideri l-au lăudat pe Trump pentru contribuția la încheierea conflictului și au declarat că îl vor nominaliza pentru Premiul Nobel pentru Pace.
Trump încearcă să se prezinte ca un factor global de pace în primele luni ale celui de-al doilea mandat. Casa Albă îl creditează cu intermedierea unui armistițiu între Cambodgia și Thailanda și cu încheierea de acorduri de pace între Rwanda și Republica Democrată Congo, precum și între Pakistan și India.
Însă, el nu a reușit să pună capăt războiului Rusiei din Ucraina, care durează de trei ani și jumătate, sau conflictului Israelului cu Hamas în Fâșia Gaza. Trump a declarat vineri că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska, pe 15 august, pentru a lucra la încheierea războiului.
Trump anunță că se va întâlni cu Putin în Alaska, săptămâna viitoare, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina
Președintele SUA, Donald Trump, se va întâlni cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina, a anunțat liderul de la Casa Albă, vineri seară, potrivit Reuters.
Trump a făcut anunțul mult așteptat pe rețelele de socializare, după ce a afirmat că părțile implicate, inclusiv președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, erau aproape de un acord de încetare a focului care ar putea pune capăt conflictului de trei ani și jumătate – un acord care ar putea necesita ca Ucraina să cedeze teritorii semnificative.
Adresându-se jurnaliștilor la Casa Albă mai devreme în cursul zilei de vineri, Trump a sugerat că înțelegerea ar presupune un schimb de teritorii. „Vor fi unele schimburi de teritorii spre beneficiul ambelor părți”, a declarat președintele republican.
Kremlinul a confirmat ulterior summitul printr-o declarație online.
Cei doi lideri „se vor concentra pe discutarea opțiunilor pentru obținerea unei rezolvări pașnice pe termen lung a crizei ucrainene”, a afirmat consilierul lui Putin, Iuri Ușakov.
„Evident, va fi un proces dificil, dar ne vom implica activ și energic”, a spus Ușakov.
În urma întâlnirii pe care Putin a avut-o miercuri la Moscova cu emisarul special al SUA, Steve Witkoff, președintele american Donald Trump, care marțea trecută a cerut Rusiei ultimativ să oprească în zece zile războiul în Ucraina, a vorbit despre progrese la negocierile ruso-americane asupra conflictului din Ucraina și a anunțat o posibilă întâlnire între el și Putin, pregătirea acestei întâlniri fiind confirmată de președintele rus, notează Reuters.
În discursul său adresat națiunii vineri seara, Zelenski a spus că este posibilă obținerea unei încetări a focului atâta timp cât se exercită o presiune adecvată asupra Rusiei. El a menționat că a avut peste o duzină de conversații cu lideri ai diferitelor țări și că echipa sa este în contact permanent cu Statele Unite.
Putin revendică patru regiuni ucrainene – Luhansk, Donețk, Zaporijjea și Herson – precum și peninsula Crimeea la Marea Neagră, anexată în 2014. Forțele sale nu controlează însă complet tot teritoriul din cele patru regiuni.
Ucraina a semnalat anterior disponibilitatea de a fi flexibilă în căutarea unei încheieri a războiului care i-a devastat orașele și satele și a ucis un număr mare de soldați și civili.
Însă acceptarea pierderii a circa o cincime din teritoriul Ucrainei ar fi dureroasă și dificilă politic pentru Zelenski și guvernul său.
Ultima dată când Alaska a găzduit o reuniune diplomatică de mare anvergură a fost în martie 2021, când oficiali de rang înalt din administrația democratului Joe Biden s-au întâlnit cu lideri de top din China, la Anchorage. Întâlnirea dintre șeful diplomației americane, Antony Blinken, și omologul său chinez, Yang Jiechi, s-a transformat rapid într-o confruntare publică spectaculoasă, cu schimburi de replici dure care au reflectat tensiunile ridicate din relațiile bilaterale.
De la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie, Trump a încercat să repare relațiile cu Rusia și să pună capăt războiului. În declarațiile publice, el a alternat între aprecieri și critici aspre la adresa lui Putin.
În semn de frustrare tot mai mare față de refuzul lui Putin de a opri ofensiva militară, Trump a amenințat că va impune de vineri noi sancțiuni și tarife împotriva Moscovei și a țărilor care îi cumpără exporturile, dacă liderul rus nu acceptă să încheie conflictul – cel mai sângeros din Europa de la Al Doilea Război Mondial.
Nu era clar, până vineri seara, dacă aceste sancțiuni vor intra în vigoare, vor fi amânate sau anulate.
Administrația a făcut un pas în direcția penalizării clienților petrolului rusesc miercuri, impunând un tarif suplimentar de 25% pe bunurile din India, din cauza importurilor sale de petrol rusesc – prima sancțiune financiară vizând Rusia în cel de-al doilea mandat al lui Trump.
Emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, a avut miercuri, la Moscova, trei ore de discuții cu Putin, pe care ambele părți le-au descris drept constructive.
Reuniune trilaterală la Cernăuți: România, Ucraina și R. Moldova își consolidează cooperarea pentru securitate, conectivitate și integrare europeană
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat pe 8 august 2025 la cea de-a patra ediție a formatului trilateral al miniștrilor afacerilor externe din România, Ucraina și Republica Moldova, desfășurată la Cernăuți, alături de omologul din Ucraina, Andrii Sybiha, și omologul din R. Moldova, Mihai Popșoi.
De asemenea, la reuniune au participat în format online miniștrii afacerilor externe din Polonia și din Lituania, Radosław Sikorski și Kęstutis Budrys, ocazie cu care au fost abordate teme privind amenințările comune din Marea Neagră și Marea Baltică pentru a căror combatere este necesară o cooperare strânsă.
Întâlnirea a evidențiat relevanța strategică a continuării și aprofundării coordonării trilaterale în contextul evoluțiilor recente de securitate. Formatul a permis realizarea unui schimb de opinii aplicat în domenii de interes comun pentru economiile și societățile celor trei state, în vederea consolidării conectivității transfrontaliere și avansării agendei de integrare europeană.
În cadrul discuțiilor, ministrul Oana Țoiu a reiterat angajamentul ferm al României de a continua sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova. A evidențiat necesitatea asigurării unei păci juste, durabile și incluzive în Ucraina, care va avea efecte în plan regional, inclusiv asupra Republicii Moldova, precum și la nivel sistemic.
“În timp ce propaganda și dezinformarea rusă constantă încearcă să submineze și să dezbine societățile și națiunile noastre, prin formatul trilateral de cooperare România – Moldova – Ucraina contribuim la asigurarea unei conectivități transfrontaliere mai puternice, la o integrare europeană accelerată pentru Ucraina și Republica Moldova și la o bază solidă pentru prosperitatea comună”, a declarat ea.
Ministrul român al afacerilor externe a confirmat că noul pod peste Tisa va fi gata până la finalul acestui an. Alături de omologii săi, a salutat testarea unui curse feroviare între Kiev, Chișinău și București. Au fost trecute în revistă prioritățile legate de deschiderea unor noi puncte de frontieră și modernizarea și amplificarea capacității celor existente.
“Prin coordonarea noastră activă, contribuim, de asemenea, la asigurarea stabilității și securității regiunii Mării Negre și setăm un standard în relațiile noastre de vecinătate”, a subliniat ministrul român.
Totodată, demnitarul român a precizat că amploarea procesului de reconstrucție a Ucrainei va necesita coordonarea adecvată a partenerilor și asigurarea complementarității cu procesul de integrare europeană. A punctat, în context, relevanța coordonării trilaterale în vederea capitalizării investițiilor realizate deja în domeniul conectivității transfrontaliere, precum și al utilizării oportunităților economice viitoare.
În cadrul întâlnirii trilaterale RO-MD-UA, miniștrii de externe au adoptat o declarație comună care confirmă progresul semnificativ realizat până în prezent și evidențiază potențialul important al acestui format de coordonare.
“Acest cadru a căpătat, în ultimii trei ani, atât o dinamică sporită, cât și o substanță foarte consistentă, pe baza angajamentului nostru comun de a aprofunda proiectele comune de cooperare, în special în domeniul conectivității energetice, în beneficiul reciproc al țărilor noastre”, a afirmat ministrul Oana Țoiu.
De asemenea, demnitarul român a salutat progresele înregistrate de Ucraina și Republica Moldova în procesul de integrare europeană, în special în condițiile dificile determinate de războiul de agresiune împotriva Ucrainei. A evidențiat importanța menținerii angajamentului față de agenda de reforme și a exprimat, în context, disponibilitatea României de a împărtăși lecții desprinse din propria experiență.
România se alătură SUA și semnează Declarația Comună privind Securitatea și Reziliența Cablurilor Submarine într-o Lume Digitalizată Globală
România andosează Declarația Comună privind Securitatea și Reziliența Cablurilor Submarine într-o Lume Digitalizată Globală în coordonare cu SUA și partenerii din UE, a anunțat vineri, într-un comunicat de presă, Ministerul Afacerilor Externe.
Având în vedere proliferarea incidentelor de sabotaj, atacurilor cibernetice și a altor forme de campanii hibride împotriva infrastructurilor critice, această declarație are scopul de a alinia acțiuni concrete ce vizează protejarea acestor infrastructuri vitale. Decizia reflectă temele discuției telefonice de ministrul afacerilor externe Oana Țoiu și secretarul de stat al SUA Marco Rubio săptămâna trecută.
“Ca țară situată la Marea Neagră și care este un hub regional în domeniul tehnologic, România este direct interesată de protejarea cablurilor submarine și se alătură astfel partenerilor săi din Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii”, a declarat ministrul de externe Oana Țoiu.
Susținerea acestei Declarații Comune se aliniază cu preocupările constante ale României în domeniul securității maritime și libertății navigației la nivel global, european și regional, inclusiv în regiunea Mării Negre. Protecția infrastructurii submarine critice reprezintă o prioritate la nivel internațional, în contextul în care incidentele de avariere a unor structuri de acest tip au scos în evidență vulnerabilitățile acestora față de posibile atacuri fizice și hibride.
România a fost un participant activ în eforturile de protejare a infrastructurii critice submarine în cadrul NATO și al Uniunii Europene, și va continua, în acest sens, să contribuie la consolidarea protecției infrastructurii submarine în Marea Neagră, atât în cadrul organizațiilor internaționale, cât și prin implementarea angajamentelor asumate de liderii NATO la Summit-ul de la Washington.
Aceste demersuri sunt cu atât mai necesare cu cât România vizează dezvoltarea și finalizarea unor proiecte energetice de anvergură în viitorul apropiat, a căror implementare va contribui la diminuarea dependenței energetice a României, dar și a Uniunii Europene și a altor state din regiunea extinsă a Mării Negre.
În același timp, România continuă și alte acțiuni conexe menite să întărească libertatea și siguranța navigației în Marea Neagră, cum ar fi participarea la inițiativele Counteraction Measure Task Group, alături de Turcia și Bulgaria. Această inițiativă are ca scop identificarea și neutralizarea minelor în derivă în Marea Neagră.
România rămâne angajată în protejarea infrastructurii critice și în promovarea unei strategii coerente pentru securitatea regională și globală în fața noilor provocări digitale și geopolitice.
