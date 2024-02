Baerbock și Blinken, declarațiile zilei la München: Există actori care nu vor să negocieze partea lor de plăcintă, ci vor să jefuiască brutăria. Dacă nu ești la masa sistemului multilateral, ești în meniu

Corespondență din München

Șefa diplomației germane Annalena Baerbock și șeful diplomației americane Antony Blinken au oferit sâmbătă, la Conferința de Securitate de la München, o mostră a unei percepții comune euro-atlantice privind schimbările care au loc la nivelul ordinii internaționale, cei doi avertizând cu privire la acțiunile care destabilizează lumea.

Baerbock, Blinken și omologul lor indian, Subrahmanyam Jaishakar, au participat sâmbătă la o dezbatere pe scena principală a Conferinței cu tematica “Growing the Pie: Seizing Shared Opportunities”, în contextul în care raportul Conferinței de Securitate atrage atenția că lumea internațională a intrat într-o nouă epocă marcată de o gândire de sumă zero, în care actorii principali, statele, caută un avantaj relativ prin protecționism, interes propriu și respingerea cooperării reciproc avantajoase, iar pe fondul tensiunilor geopolitice în creștere și al incertitudinii economice tot mai mari, multe guverne nu se mai concentrează asupra beneficiilor absolute ale cooperării globale, ci sunt din ce în ce mai îngrijorate de faptul că au mai puțin de câștigat decât alții.

“Este important ca cei care discută despre părțile de plăcintă să o facă hotărât și eficient. Nu suntem naivi. În mod evident, există actori nemiloși care nu vor să își negocieze partea lor de plăcintă, ci vor să jefuiască întreaga brutărie”, a spus Annalena Baerbock.

In our trailer, we asked: “How do we grow the pie for everyone?” @ABaerbock addressed challenges in achieving this at #MSC2024 ⬇️ pic.twitter.com/XhiWVtYomA

În același timp, Antony Blinken a avertizat că “dacă nu ești la masa sistemului multilateral, ești în meniu”.

“If you are not at the table of the multilateral system, you are on the menu.”

— 🇺🇸 Secretary of State @SecBlinken about growing the pie and seizing shared opportunities at #MSC2024

— Munich Security Conference (@MunSecConf) February 17, 2024