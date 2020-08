Bahrein: Secretarul de stat al SUA Mike Pompeo face apel la o ”unitate a Golfului pentru a contracara Iranul şi pentru a construi o pace durabilă şi prosperitate”

Secretarul de stat american Mike Pompeo a sosit marți în Bahrein, în cadrul unui turneu în Orientul Mijlociu pe care îl întreprinde în urma unui acord de normalizare a relațiilor dintre Israel și Emiratele Arabe Unite (EAU), anunță Reuters, citat de Agerpres.

Israelul și Statele Unite și-au exprimat dorința de a determina mai multe țări arabe să urmeze exemplul Emiratelor Arabe Unite în normalizarea relațiilor cu Israelul. Ministerul informațiilor din Israel a precizat Bahreinul drept posibil candidat.

”Mă bucur să ajung astăzi în Golf … Avem nevoie de unitatea Golfului acum mai mult ca oricând pentru a contracara Iranul şi pentru a construi o pace durabilă şi prosperitate”, a scris pe Twitter şeful diplomaţiei americane.

Glad to arrive in the Gulf today with Bahrain as my first stop. We need Gulf unity now more than ever to counter Iran and to build lasting peace and prosperity. The Abraham Accords show that peace is achievable. Seizing the momentum is vital. pic.twitter.com/p8Sot01dXy

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 25, 2020