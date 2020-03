Banca Centrală Europeană informează că unul dintre angajații săi a fost testat pozitiv pentru coronavirus

Președintele Klaus Iohannis va participa marți, de la ora 18:00, la o videoconferință cu șefii de stat sau de guvern din statele membre ale Uniunii Europene pe tema măsurilor privind gestionarea COVID-19, informează Administrația Prezidențială.

La finalul videoconferinței, Klaus Iohannis va susține o declarație de presă la Palatul Cotroceni.

Informația a fost confirmată luni de președintele Consiliului European, Charles Michel, care a declarat într-un mesajul pe Twitter că, în urma consultărilor cu fiecare lider în parte, va ține o videoconferință comună pentru coordonarea eforturilor de combatere a coronavirusului la nivel european.

Following consultations I will hold a #EUCO members conference call shortly on #COVID-19 to coordinate #EU efforts.

We need to cooperate in order to protect the health of our citizens.

— Charles Michel (@eucopresident) March 9, 2020