Banca Centrală Europeană vizează anul 2029 ca termen realist pentru lansarea euro digital
Banca Centrală Europeană vizează anul 2029 ca termen realist pentru lansarea euro digital, un instrument de plată online esențial, sprijinit de banca centrală, a declarat Piero Cipollone, membru în boardul executiv al BCE, transmite presa internațională și Agerpres.
Parlamentul European, Consiliul European și Comisia Europeană și-ar putea finaliza, până în mai, punctele de vedere, apoi se va trece la elaborarea în comun a legislației. După adoptarea acesteia, BCE va avea nevoie de doi – trei ani pentru lansarea euro digital, a afirmat oficialul BCE la evenimentul „Viitorul finanțelor”, organizat de Bloomberg.
Proiectul euro digital câștigă teren, iar discuțiile în rândul statelor membre ale zonei euro progresează, susține Cipollone. Miniștrii de Finanțe din zona euro au ajuns săptămâna trecută la un acord privind limitele deținerilor clienților, un progres semnificativ.
„Discuțiile la nivelul statelor membre avansează. O potențială dată de lansare a euro digital ar putea fi mijlocul lui 2029”, a declarat Cipollone.
BCE lucrează de ani de zile la pregătirea unui posibil euro digital, care ar putea deveni o alternativă la sistemele dominante de plăți Visa și Mastercard din SUA.
„Trebuie să mergem înainte cu propriul nostru sistem de plăți digital, pentru a reduce dependența de alți furnizori. Cred că este o zonă cheie de progres, unde trebuie să avansăm și să face rapid progrese”, a afirmat recent ministrul spaniol de Finanțe, Carlos Cuerpo.
Deși sprijinul politic pentru un euro digital pare a fi extins, Parlamentul European nu a adoptat legislația necesară, argumentând că încă trebuie analizate anumite detalii.
Comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis a subliniat, de asemenea, necesitatea ca Europa să aibă un sistem de plăți independent pentru cumpărăturile online, în condițiile în care din ce în ce mai multe afaceri își mută activitatea pe internet.
„Este important să consolidăm autonomia strategică a Europei, să nu depindem de sisteme de plăți externe, să avem un sistem de plăți adecvat la nivel european”, a declarat vineri Dombrovskis.
Unele state membre UE au propriile sisteme de plăți naționale digitale, dar niciunul nu este acceptat în interiorul blocului comunitar.
Deși Comisia Europeană a propus în 2023 legislația privind crearea euro digital, nu s-au întâmplat prea multe de atunci. Unii parlamentari și bancheri sunt îngrijorați că euro digital va determina firmele să nu mai apeleze la sectorul bancar și vor apărea riscuri legate de stabilitate.
„BCE poate furniza arhitectura de bază prin care sectorul privat poate apoi construi soluțiile necesare. Vedem euro digital ca un proiect important, atât în privința dezvoltării tehnologice, cât și a autonomiei strategice a UE”, a dat asigurări Dombrovskis.
BCE și-a atins ținta de inflație, dar incertitudinile economice persistă, avertizează Lagarde
Banca Centrală Europeană (BCE) a reușit să aducă inflația la nivelul-țintă de 2%, dar perspectivele economice rămân marcate de incertitudini, în pofida acordului comercial recent încheiat între Uniunea Europeană și Statele Unite, a declarat președinta instituției, Christine Lagarde, într-un interviu pentru postul danez DRTV, citat de Bloomberg, preluat de Agerpres.
„Ratele dobânzilor trebuie să vizeze nivelul inflației, ceea ce vizăm într-adevăr, și la care am ajuns acum”, a subliniat Lagarde.
Potrivit Eurostat, rata anuală a inflației în zona euro a rămas în august la 2%, exact obiectivul pe termen mediu al BCE. Șefa băncii centrale a menționat că incertitudinea economică s-a diminuat după introducerea tarifelor comerciale convenite de UE și SUA.
„Nivelul de incertitudine s-a redus cu aproximativ 50% și este o îmbunătățire semnificativă față de situația în care ne aflam. Dar încă avem incertitudini și toată lumea trebuie să le gestioneze”, a spus Lagarde.
La ultima reuniune de politică monetară, BCE a decis să mențină dobânzile neschimbate, conform așteptărilor piețelor, fără a oferi, însă, indicații clare asupra viitoarelor măsuri. Instituția a reafirmat că rămâne angajată să stabilizeze inflația la ținta de 2% și a confirmat păstrarea ratelor actuale: 2,00% pentru facilitatea de depozit, 2,15% pentru operațiunile principale de refinanțare și 2,40% pentru facilitatea de creditare marginală.
În timp ce o parte dintre oficialii BCE consideră că nu se impune, deocamdată, o relaxare suplimentară a politicii monetare, alții nu exclud posibilitatea unor noi intervenții, dacă situația economică o va cere.
Cercetarea este esențială pentru protejarea stabilității financiare, afirmă președinta BCE: Supravegherea și reglementarea rămân esențiale
Rolul supravegherii și reglementării nu este acela de a frâna inovarea sau transformarea structurală, ci de a limita riscurile care pot însoți aceste schimbări, în contextul în care Europa este uneori „acuzată de suprareglementare”, a explicat președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, în cadrul conferinței anuale organizată în colaborare cu Institutul Hoover, care are un „titlu provocator”: „Următoarea criză financiară?”
„Semnul întrebării este, desigur, intenționat. El semnifică mai degrabă o întrebare decât o previziune și definește obiectivul nostru pentru următoarele două zile, și anume să examinăm modul în care putem proteja stabilitatea financiară într-o eră a transformărilor rapide. Trebuie să ținem cont de două aspecte atunci când ne gândim la acest subiect”, a precizat Lagarde.
Ea a amintit că, pe tot parcursul perioadei postbelice, „sistemul financiar global a fost într-o transformare constantă, iar ritmul acesteia s-a accelerat odată cu progresele tehnologice”.
Al doilea aspect care trebuie luat în calcul, potrivit acesteia, este faptul că „ce pare nou reflectă adesea riscuri vechi sub o formă diferită”.
„Aici îmi vine în minte cartea lui Carmen Reinhart și Kenneth Rogoff despre istoria crizelor financiare, intitulată <<This Time Is Different>> (De data aceasta este diferit). Subtitlul cărții, foarte sugestiv, este <<Opt secole de nebunie financiară>>. După opt secole de experiență, cred că este corect să spunem că de data aceasta nu este deloc diferit. De aceea, cercetarea joacă un rol atât de important în protejarea stabilității financiare. Prin analize riguroase și o înțelegere solidă a trecutului, cercetarea ne ajută să vedem cum inovația avansează și remodelează economia, punând în același timp în evidență riscurile potențiale, astfel încât factorii de decizie să le poată aborda în mod proactiv”, a reliefat președinta BCE.
Din punctul său de vedere, „cercetarea este deosebit de importantă pentru a ne ajuta să înțelegem implicațiile transformărilor profunde care au remodelat sistemul financiar de la criza financiară mondială”.
„Una dintre schimbările structurale majore din sistemul financiar din ultimele două decenii a fost amprenta tot mai mare a instituțiilor financiare nebancare. În zona euro, instituțiile nebancare – de la fonduri de investiții și societăți de asigurări la fonduri de piață monetară și vehicule de securitizare – s-au extins de la aproximativ 140 % din PIB în 1999 la aproape 400 % în prezent. (…) Sectoarele bancar și nebancar nu numai că se schimbă rapid, dar sunt și strâns interconectate. În zona euro, de exemplu, expunerile activelor băncilor față de instituțiile nebancare sunt considerabile și reprezintă, în medie, aproximativ 10 % din totalul activelor instituțiilor semnificative”, a arătat Christine Lagarde.
În contextul acestor „transformări ale sistemului financiar, supravegherea și reglementarea rămân esențiale”.
„Factorii de decizie politică au datoria de a rămâne vigilenți la riscurile pentru stabilitatea financiară pe măsură ce acestea apar. Aceste riscuri pot apărea sub forme noi, pot surveni în sectoare care utilizează o terminologie obscură și pot fi ascunse sub masca inovării”, a atenționat președinta BCE.
„Într-o perioadă de transformări rapide ale sistemului financiar, unii ar putea crede că vechile riscuri nu mai sunt valabile. Însă cercetările și experiența demonstrează contrariul. Așa cum observa criticul francez Jean-Baptiste Alphonse Karr, <<Plus ça change, plus c’est la même chose>> – cu cât lucrurile se schimbă mai mult, cu atât rămân mai mult la fel. Cu alte cuvinte, de data aceasta nu este diferit”, a conchis Christine Lagarde.
Bulgaria va avea un cuvânt de spus la reuniunile BCE după adoptarea monedei euro, dă asigurări Christine Lagarde
Bulgaria va avea un cuvânt de spus la reuniunile Băncii Centrale Europene, a dat asigurări președinta BCE, Christine Lagarde, la prima ședință de politică monetară după vacanța de vară, informează Novinite, potrivit Agerpres.
Pentru prima dată, guvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei, Dimitar Radev, a participat ca observator. Începând cu 1 ianuarie, când Bulgaria adoptă euro, el va participa cu drepturi depline la reuniunile de politică monetară ale BCE, alături de ceilalți 20 de guvernatori ai statelor membre din zona euro.
Lagarde a subliniat că adoptarea euro va aduce stabilitate Bulgariei. „Fiecare membru care ia parte la ședințe, indiferent dacă este dintr-o țară mare sau mică, are un cuvânt de spus, care este respectat și luat în considerare. Mă voi asigura că aceste principiu este aplicat îndeaproape când voi conduce reuniunile și voi organiza consultările”, a declarat șefa BCE.
În privința protejării cetățenilor în timpul tranziției de la leva la euro, Lagarde i-a încurajat să verifice rata de conversie și și-a exprimat încrederea în măsurile de protecție aflate în vigoare.
„Unii comercianți ar putea exploata conversia pentru a majora ușor prețurile, dar autoritățile au instrumente pentru a ajuta consumatorii să verifice acuratețea. Din august, este disponibil un calculator, alături de sistemul dual de prețuri, în leva și euro”, a precizat oficialul BCE.
Bulgaria va deveni la 1 ianuarie 2026 cel de-al 21 stat membre al zonei euro, urmând să introducă moneda unică la începutul anului viitor după ce Consiliul Uniunii Europene a adoptat în iulie ultimele trei acte juridice necesare în acest sens.
Conversia se face la o rată fixă de schimb de 1,95583 leva pentru un euro, au anunțat autoritățile de la Sofia. Conform cerințelor, ambele monede trebuie prezentate egal, clar și precis pe toate etichetele de preț.
Riscul “nostalgiei false” a comunismului în România, sub lupa unei experte din SUA: Trebuie să vorbim despre lucrurile rele și costurile imense ale oportunităților pierdute. Să ne asigurăm că oamenii înțeleg istoria, care nu moare niciodată
Premierul Republicii Moldova acuză Rusia că vrea să preia puterea la Chișinău: „Ripostăm ferm și vom împiedica planul rusesc de ocupație”
Raport Vodafone: Patru direcții strategice pentru UE și România – Incluziunea digitală este cheia abordării decalajul digital european de 1,3 trilioane de euro
Raport Comisia Europeană: Comerțul agroalimentar al UE rămâne stabil în iunie 2025. Importurile din Rusia au scăzut cu 73%
Bulgaria va opri tranzitul gazelor rusești spre Serbia și Ungaria din 2026 și și va exclude complet gazul rusesc din piață până în 2028
Eurodeputatul Dan Motreanu cere intervenția Comisiei Europene pentru sprijinirea cetățenilor afectați de creșterea extremă a prețurilor la energie
Why our world is better and how it would change if we accepted theirs
Ungaria sfidează apelul lui Trump: Fără petrol sau gaze din Rusia, este imposibil să asiguri securitatea energetică a țării. Putem cumpăra doar de unde avem infrastructură
Germania se confruntă cu „una dintre cele mai provocatoare faze” din istoria sa recentă pe fondul turbulențelor globale, afirmă Friedrich Merz
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
