Banca Europeană de Investiții acordă 630 de milioane de euro pentru modernizarea majoră a căii ferate Brașov-Sighișoara

Banca Europeană de Investiții (BEI) a semnat un acord de finanțare în valoare de 630 de milioane de euro cu România pentru modernizarea căii ferate Brașov–Sighișoara, în completarea fondurilor europene și a contribuției de la bugetul de stat. Costul total estimat al proiectului este de 2,25 miliarde de euro, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Proiectul constă în modernizarea a 113 kilometri de cale ferată cu două fire și electrificată, între Brașov și Sighișoara, în centrul României. După finalizarea lucrărilor, capacitatea liniei va crește atât pentru transportul de pasageri, cât și pentru cel de marfă, asigurând în același timp reducerea timpilor de călătorie, îmbunătățirea fiabilității și creșterea siguranței.

Calea ferată face parte din coridoarele TEN-T (Rețeaua transeuropeană de transport) Rin–Dunăre și Marea Baltică–Marea Neagră–Marea Egee. Modernizarea va elimina un punct de congestie de pe aceste rute strategice și va consolida conexiunile feroviare dintre România și rețeaua feroviară europeană extinsă.

„Aceasta este o investiție în oameni, conectivitate și viitorul României. Prin modernizarea acestei căi ferate strategice, ajutăm milioane de pasageri să călătorească mai eficient, creând în același timp capacitatea necesară pentru ca mărfurile să fie transportate mai eficient pe calea ferată. În același timp, consolidăm conexiunile României cu piețele europene și sprijinim un transport mai sustenabil. Acesta este exact rezultatul pe care ar trebui să îl genereze investițiile europene: infrastructură mai bună, care creează oportunități pentru oameni, companii și regiuni”, a declarat vicepreședintele BEI, Ioannis Tsakiris.

Calea ferată modernizată va permite trenurilor de pasageri să circule cu viteze de până la 160 km/h, iar trenurilor de marfă cu viteze de până la 120 km/h. Se estimează că linia va fi utilizată anual de aproximativ patru milioane de pasageri și va permite transportul a șase milioane de tone de marfă. De asemenea, pe ruta modernizată vor putea circula trenuri de marfă mai lungi și mai grele.

Linia va fi echipată cu Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS), contribuind la creșterea siguranței și la asigurarea interoperabilității operațiunilor feroviare. Gările și stațiile vor fi, de asemenea, modernizate pentru a face călătoriile cu trenul mai accesibile, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități și persoanele cu mobilitate redusă.

„Investițiile de această amploare sunt esențiale pentru consolidarea potențialului economic pe termen lung al României. O infrastructură de înaltă calitate creează condițiile necesare pentru ca întreprinderile să investească, regiunile să se dezvolte, iar oamenii să beneficieze de oportunități economice mai mari. Proiectul Brașov–Sighișoara este un exemplu important al modului în care România poate îmbina prioritățile naționale cu cooperarea europeană pentru a dezvolta o infrastructură care va sprijini creșterea economică și competitivitatea țării în anii următori”, a declarat ministrul finanțelor, Alexandru Nazare.

Proiectul va contribui, de asemenea, la transferul transportului de la rutier la feroviar, contribuind la reducerea congestionării traficului, a numărului de accidente rutiere, a poluării fonice, a poluării atmosferice și a emisiilor de gaze cu efect de seră. Totodată, acesta va îmbunătăți accesibilitatea și mobilitatea în centrul României, sprijinind coeziunea economică, socială și teritorială și consolidând rolul transportului feroviar în rețeaua de transport a țării. Pe lângă finanțare, proiectul a beneficiat de sprijin consultativ din partea BEI, care a sprijinit autoritățile române în pregătirea și implementarea acestei investiții majore și a contribuit la asigurarea faptului că proiectul este bine pregătit pentru a genera beneficii pe termen lung pentru pasageri, transportul de mărfuri și economia în ansamblu.