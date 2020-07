Banca Europeană de Investiții, împrumut de 75 milioane de euro pentru compania farmaceutică CureVac, dezvoltatorul unui potențial vaccin împotriva SARS-CoV-2

Comisia Europeană a aflat ”cu profundă tristețe despre trecerea în neființă a compozitorului italian, Ennio Morricone”, care a decedat în zorii zilei de 6 iulie, la Roma.

”Prin stilul său inimitabil și melodiile iconice, acesta a ridicat conceptul de coloană sonoră la rang de capodoperă”, a transmis Comisia Europeană printr-un mesaj postat pe pagina sa de Twitter.

We learned with great sadness of the passing of the Italian composer Ennio Morricone.

With his inimitable style and iconic melodies, he raised the concept of original film soundtrack to the level of masterpiece.

We spare a very emotional thought for this great European artist. pic.twitter.com/UOZEFdILUa

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) July 6, 2020