Banca Mondială a felicitat Guvernul României pentru creșterea economică din 2021 care ar urma să recupereze în totalitate contracția de anul trecut

Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ciprian Teleman, a semnalat în cadrul unei dezbateri că datele se generează în prezent în volume fără precedent și din surse care nu sunt făcute neapărat pe baza unei strategii, astfel că, pentru a ne raporta la lumea tehnologizată, sunt cinci arii pe care fiecare dintre noi ar trebui să ne reanalizeze.

”Trăim zile în care datele se generează în volume fără precedent şi din surse nu neapărat care sunt făcute în baza unei strategii. Datele vin peste noi şi atunci cum ne aşteptăm noi să beneficiem de ele? Şi pentru că ministerul se numeşte şi al digitalizării, aş vrea să menţionez de la început că misiunea noastră nu e în primul rând de a digitaliza, ci mai degrabă de a asista societatea românească şi administraţia în ceea ce înseamnă transformarea digitală, care înseamnă mai degrabă un nou mod de a ne raporta la lumea tehnologizată. Când spun asta mă gândesc la cinci arii pe care fiecare dintre noi ar trebui să le reviziteze”, a afirmat Teleman în cadrul conferinței ”Time for Action: The road to economic development and cooperation. The crucial role of the official statistics”, organizată de Institutul Naţional de Statistică, potrivit Agerpres.

Ministrul a precizat că este nevoie de o ”revitalizare” a modului în care sunt percepuți clienții, care acum sunt interconectați, au cont pe Instagram, au cont de Facebook, sunt în grupuri diferite, deci se poate vorbi de o rețea.

Cel de-al doilea aspect asupra căruia ar trebui să ne concentrăm atenția, a mai precizat Teleman, este competiția privind generarea de date, domeniu unde companiile private sunt mai avansate comparativ cu statul.

O a treia arie menționată de ministrul Digitalizării se referă la felul în care folosim datele, în condiţiile în care se generează în cantităţi fără precedent şi volumul acesta va creşte în următorii ani, şi, de aceea este important cum le privim şi ce facem cu ele.

Referitor la a patra arie care ar trebui revizuită, Teleman a subliniat că aceasta este inovarea, domeniu în care statul nu se poate lăuda că este un campion, în condiţiile în care sunt aplicaţii făcute acum 10 -15 ani şi care au rămas aproape la fel.

În opinia acestuia, al cincilea lucru pe care trebuie să-l ”revizităm” este valoarea, modul în care clienţii percep valoarea serviciilor sau produselor ce le sunt oferite, a rapoartelor oferite către autorităţile publice.

România a transmis la 31 mai Planul Național de Redresare și Reziliență. Guvernul României a publicat ulterior, la 2 iunie, documentul ce cuprinde proiecte în valoare de 29,2 miliarde de euro, din banii alocaţi urmând a fi finanţate cu sume mari trei sectoare importante: Transporturi – 6,7 miliarde de euro, Educaţia – 3,6 miliarde de euro şi Sănătatea – 2,4 miliarde de euro și 2 miliarde pentru digitalizare.

Regula stabilită prin propunerea de Regulament este ca 70% din granturi să fie angajate până la finalul anului 2022, termenul limită pentru accesarea diferenței de 30% din granturi fiind 31 decembrie 2023. În plus, plățile pentru proiectele care vor fi incluse în programele naționale de redresare și reziliență trebuie făcute până în decembrie 2026, informează Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.