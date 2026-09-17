Banca Mondială a mobilizat în 2026 mai mult capital privat decât oricând în istorie: 112 miliarde de dolari, o triplară față de acum patru ani

Grupul Băncii Mondiale a mobilizat în anul fiscal 2026 mai mult capital privat decât în oricare al an din istoria sa și a emis un volum record de garanții, îndeplinind astfel un obiectiv susținut de ani de zile de acționari și clienți: atragerea unui volum mai mare de capital privat alături de finanțare și expertiză proprie în economiile în curs de dezvoltare.

Capitalul privat mobilizat de Grupul Băncii Mondiale s-a triplat în ultimii patru ani, crescând de la 35 de miliarde de dolari în anul fiscal 2022 la 112 miliarde de dolari în anul fiscal 2026. Împreună cu finanțarea proprie a Grupului, acest lucru a adus volumul total al finanțării și capitalului mobilizat în economiile în curs de dezvoltare la peste 200 de miliarde de dolari în anul fiscal 2026.

Creșterea a fost una generalizată. Capitalul privat mobilizat în țările cu venituri medii-inferioare a crescut de la 14 miliarde de dolari în anul fiscal 2022 la 37 de miliarde de dolari în anul fiscal 2026, aproape triplându-se. În țările cu venituri medii superioare, acesta a crescut de la 12 miliarde de dolari la 50 de miliarde de dolari, de peste patru ori mai mult.

În țările cu venituri mici, care reprezintă unele dintre cele mai dificile piețe pentru investițiile private, capitalul privat mobilizat s-a menținut la aproximativ 3 miliarde de dolari. În Africa, a crescut de la aproximativ 9 miliarde de dolari la 22 de miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 150%.

Aceste rezultate reflectă trei ani de transformări la nivelul Grupului Băncii Mondiale pentru a colabora mai eficient cu sectorul privat: procese mai rapide și mai simple, o integrare mai strânsă între activitățile dedicate sectorului public și cele din sectorul privat, și extinderea instrumentelor puse la dispoziția investitorilor. Grupul Băncii Mondiale a funcționat ca o singură echipă în fiecare țară, având un singur punct de contact atât pentru proiectele din sectorul public cât și cel privat, și a demarat elaborarea unor strategii integrate pentru fiecare țară, adaptate nevoilor și priorităților sale de dezvoltare.

Laboratorul pentru Investiții în Sectorul Privat (Private Sector Investment Lab) a completat acest efort, contribuind la identificarea obstacolelor care țin pe loc investițiile în economiile în curs de dezvoltare și elaborând un plan de acțiune pentru eliminarea lor.

Grupul Băncii Mondiale a urmărit această agendă la nivel instituțional prin îmbunătățirea mediului de afaceri și de reglementare, extinderea garanțiilor și a finanțării în monedă locală, prin abordarea provocărilor legate de cursul valutar, creșterea utilizării instrumentelor de capital și promovarea unor noi modalități prin care investitorii instituționali pot participa în număr tot mai mare.

Grupul Băncii Mondiale a emis garanții în valoare de peste 25 de miliarde de dolari, depășind obiectivul de a ajunge la emisii anuale de 20 de miliarde de dolari până în 2030 cu patru ani mai devreme de termenul stabilit. Această creștere a fost susținută de Platforma de Garanții a Grupului Băncii Mondiale (World Bank Group Guarantee Platform). Creată în 2024, aceasta oferă clienților și investitorilor un punct unic și simplificat de acces la produsele de garantare disponibile în cadrul instituției.

„În urmă cu trei ani, acționarii și clienții noștri ne-au transmis un mesaj clar: să folosim finanțarea și cunoștințele Grupului Băncii Mondiale pentru a mobiliza mai mult capital privat și să devenim un partener mai bun pentru sectorul privat. Ne-am schimbat modul de lucru pentru a atinge acest obiectiv: mai rapid, mai simplu, ca o singură echipă”, a declarat Ajay Banga, președintele Grupului Băncii Mondiale.

„Rezultatul este mobilizarea a 112 miliarde de dolari în acest an, de peste trei ori mai mult decât la începutul acestui demers. Însă această cifră contează doar dacă acest capital este direcționat acolo unde poate crea oportunități și locuri de muncă. Aceasta este provocarea următoare: să continuăm eliminarea barierelor, să extindem baza de investitori și să direcționăm și mai mult capital către economiile în curs de dezvoltare”.

Crearea de locuri de muncă reprezintă principala prioritate a Grupului Băncii Mondiale. În economiile în curs de dezvoltare, 1,2 miliarde de tineri vor intra pe piața muncii în următorii 10-15 ani, în timp ce se estimează că vor fi create doar aproximativ 420 de milioane de locuri de muncă. Sectorul privat generează nouă din zece locuri de muncă în aceste economii.

Strategia Grupului Băncii Mondiale privind ocuparea forței de muncă se bazează pe trei factori care se consolidează reciproc: investiții în infrastructura umană și fizică, crearea unui mediu de reglementare favorabil afacerilor și sprijinirea dezvoltării sectorului privat. Strategia vizează cinci sectoare cu potențial ridicat de creare a locurilor de muncă, unde aceste fundamente pot debloca investiții și locuri de muncă la scară largă: infrastructură și energie, agr-business, sănătate, turism și producție cu valoare adăugată.

În anul fiscal 2026, 55% din finanțarea totală, atât din resurse proprii cât și din capitalul mobilizat, a fost direcționată către aceste sectoare generatoare de locuri de muncă, contribuind la crearea unor fundamente economice mai solide și a unor politici publice mai bune în investiții private, la dezvoltarea afacerilor și crearea de locuri de muncă.

Acest capital nu este concentrat exclusiv pe cele mai accesibile piețe. Investițiile private ajung și în economiile cu venituri mici, unde investitorii regionali și locali completează din ce în ce mai mult capitalul global pentru finanțarea afacerilor și crearea de locuri de muncă.

Grupul Băncii Mondiale susține consolidarea acestor progrese prin diversificarea gamei de investitori care pot participa. Prin inițiativa sa de tip originate-to-distribute (modelul de acordare și distribuire a creditelor), Grupul dezvoltă modalități de structurare și distribuire a investițiilor către investitori instituționali la o scară mai mare, conectând o parte mai mare din resursele de capital pe termen lung de la nivel mondial cu oportunitățile din economiile în curs de dezvoltare.

Obiectivul este simplu: mobilizarea unui volum mai mare de capital, din mai multe surse, și utilizarea acestuia pentru a crea mai multe locuri de muncă și oportunități economice.